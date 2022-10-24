10 книг, которые стали мегапопулярными, но при этом весьма далеки от высокой литературы

Высокий слог, отточенный язык, каждая буква призвана указать, что здесь всё на самом высшем уровне... Многие, возможно, не согласятся, но не вся литература должна пренепременно быть таковой. Очень часто мозг желает чего-нибудь простенького. Того, что расслабит его, увлечёт и заставит позабыть о насущных проблемах бытия. Для этого нужно переключиться на нейтральный уровень критического мышления и погрузиться в наслаждение очередным вампирским романом, например. Именно такие книги в списке ниже. Они безумно нравятся людям, но написаны, мягко говоря, не очень хорошо.
1. «Сумерки» - Стефани Майер
Стефани Майер и её вампирская сага.
Наверное, мало кто не читал эту знаменитую вампирскую сагу. Ещё меньше найдётся тех, кто не смотрел фильм, снятый по ней. Финансовый успех автора, Стефани Майер, был просто оглушительным и достойным зависти. При этом эпическое повествование нельзя даже с натяжкой отнести к классической литературе. С этим не станут спорить даже самые преданные поклонники. Когда у Стивена Кинга спросили, что он думает о «Сумерках» в сравнении с «Гарри Поттером», он сказал: «Настоящая разница в том, что Роулинг — потрясающий писатель, а Стефани Майер не умеет писать ни черта. Она не очень хороша». Лаконично и жёстко. Только на продажи никак не влияет.
2. «Темная башня: Стрелок» - Стивен Кинг
Стивен Кинг и его Стрелок.
Сам Стивен Кинг тоже далеко не всегда эталонно пишет. Он безусловный гений в своём жанре. Большая часть его произведений - это классика. Фильмы, которые по ним снимали, почти всегда становились беспроигрышными хитами. Несмотря на такую репутацию и колоссальный успех, от промахов и мастер не застрахован. Например, весьма странное произведение из серии «Тёмная башня» под названием «Стрелок». Даже самые горячие фанаты говорят, что эта книга не просто безумно скучная, трудная для прочтения, но и невероятно запутанная.
3. «Над пропастью во ржи» - Дж. Д. Сэлинджер
Дж. Д. Сэлинджер и его культовое произведение.
Сложно спорить с тем, что главный герой этого романа неизменно производит самое неизгладимое впечатление на всех читателей без исключения. Только вот если отвлечься от этого персонажа, который стал классикой американского романа, то произведение — откровенно утомляет. Книга скучная, сюжет попросту отсутствует. Конечно, стиль написания таков, потому что написан от лица 16-летнего подростка, который, к тому же, плохо учится в школе. Тем, кого раздражает подобная манера изложения, книга не подойдёт.
4. «Великий Гэтсби» - Ф. Скотт Фицджеральд
Ф. Скотт Фицджеральд и «Великий Гэтсби».
Эта книга вроде бы является ярким образчиком традиционной классической литературы. При этом истинных поклонников у этого романа не так много. При всей любви к литературе многие соглашаются, что «Великого Гэтсби» любить в общем-то не за что. Любителей романа можно отыскать лишь в среде учителей английского языка. Возможно, именно здесь и кроется секрет...
5. «Надвигается беда» - Рэй Брэдбери
«Надвигается беда» и Рэй Брэдбери.
Романы Рэя Брэдбери — это нечто совершенно особенное. «Надвигается беда» тоже не назовёшь плохой книгой. Мрачный стиль, диктующийся словами шекспировской ведьмы в Макбете, интригует, но роман не цепляет. За сложными перипетиями сюжета иногда невозможно уследить в одних частях произведения, а в других он становится до скуки предсказуемым. Концовка вызывает недоумение даже у отъявленных фанатов. Некоторые питают к роману тёплые чувства исключительно из-за важности темы борьбы добра и зла. Не более того.
6. «Дорога» - Кормак Маккарти
Кормак Маккарти и его «Дорога».
Этот роман на самом деле не только нравится большинству читателей, но и даже обласкан критиками. Проблема книги лишь её удручающая мрачность. Тяжёлые образы, особый стиль письма — не настраивают на отдых. Читать это произведение очень тяжело. Конечно, такая тяжёлая мрачность повествования — это намеренный стиль автора. Ведь, в самом деле, какое веселье в постапокалиптическом мире. Но такая тьма — это уж слишком. Перечитывать такое вряд ли захочется.
7. «Жизнь Пи» - Янн Мартел
Янн Мартел и его «Жизнь Пи».
Придраться к роману сложно, но можно. Несмотря на всю успешность и популярность этой истории, она уж слишком надуманна. Долгое чтение неправдоподобного повествования со столь затянутым сюжетом иногда напрочь лишают читателя удовольствия. Но это лишь местами.
8. «Хоббит» - Дж. Р. Толкин
Дж. Р. Толкин и его «Хоббит».
Наводить тень на столь популярные и любимые многими произведения — занятие неблагодарное. Список был бы неполным без любимой сказки Дж. Р. Толкина о Хоббите. Классика родоначальника жанра, три сотни страниц с описаниями и минимум сюжета. Три фильма, снятых по одной книге... Серьёзно? В общем, вкусовщина как она есть.
9. «Исчезнувшая» - Джиллиан Флинн
Джиллиан Флинн и её «Исчезнувшая».
«Исчезнувшая» - это книга, которая заслуживает мало похвалы. Это плохо написано, персонажи как-то не вызывают симпатии. Книга похожа на документальное описание. Критики сравнили роман со стуком ногтей по классной доске, когда появляется очередной персонаж.
10. «Квартал Тортилья-Флэт» - Джон Стейнбек
Джон Стейнбек и его «Квартал Тортилья-Флэт».
Этот роман стал ярким свидетельством того, как один и тот же автор мастерски создаёт классическую сказку в одной книге и пишет полную ерунду в другой. Книга написана так скучно и просто, что может служить отличным лекарством от бессонницы.
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