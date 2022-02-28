22 фотографии, на которых запечатлена зима во всём её великолепии

Замёрзшие цветы. Автор фотографии:Norman A Bolduc и Joao Paglione.
Зима - удивительное время года, которое дарит нам природа. Особенно великолепны дни, когда всё вокруг укутано белым снегом, водоёмы скованы сверкающим льдом, а солнечные лучи скользят по искристому насту. А порой в кадр фотографов попадают действительно удивительные зимние явления, которыми не устаёшь восхищаться.
1. Замёрзшая красота
Удивительная холодная красота.
2. Изумрудный лед Байкала
Изумрудно-зеленые глыбы льда под снежным покрывалом переливаются в лучах солнца. Автор фотографии: Alexey Trofimov.
3. Замерзшие мыльные пузыри
Магический ледяной шар для предсказаний даст ответ на любой ваш вопрос. Автор фотографии: Angela Kelly.
4. Снежный рулон
Пушистый рулон катится по снежному полю как перекати-поле. Автор фотографии: Miranda Granche.
5. Сосульки на кусте
Замерзшие ветви во льду. Автор фотографии: Alex Lau.
6. Сложенный снег
Ледяное полотно аккуратно скатилось с детской горки. | Фото: metdaan.com
7. Замерзшие маяки на берегу озера Мичиган
Эльза прикоснулась своей рукой и прочитала заклинание. Автор фотографии: Thomas Zakowski.
8. Морозные узоры
Мороз и лед фантазируют вместе. Автор фотографии: Mark Adams.
9. Замерзшее кружево
Чудо мастерица-зима вяжет белыми нитками и крючком. Автор фотографии: Robert Felton.
10. Замерзшие озера
Земля погрузилась в ледниковый период. Автор фотографии: Phillips Chip.
11. Ледяное цветение
Белоснежные цветы напоминают коралловые рифы водного царства. | Фото: metdaan.com
12. Сосульки
Остановись, мгновенье, ты прекрасно. Автор фотографии: Mihai Sararu.
13. Ледяное дерево
Хрустальные сосульки во владениях Снежной королевы. Автор фотографии: Svetlana Shupenko.
14. Мороз на заборе
Дополнительная защита, созданная природой. | Фото: metdaan.com
15. Замерзший пруд
Витиеватые узору на ледяной поверхности пруда. Автор фотографии: Adam Rifkin.
16. После ледяного дождя в Китае
Дождь и мороз сделали отпечаток листьев. | Фото: metdaan.com
17. Застывшая вода на траве
Карамелизированная зеленая трава. | Фото: metdaan.com
18. Ледяные ягодки
Оледеневшие ягоды в холодной оболочке. Автор фотографии: Matt Stearns.
19. Ледяные цветы в Арктическом океане
Небесные звезды попадали на водную поверхность. Автор фотографии: Matthias Wietz.
20. Обледеневшая сосна
Зимняя сказка прикоснулась своей волшебной палочкой к ветвям хвойных деревьев. Автор фотографии: Cindi Girard.
21. Замерзшая трава
Колючее покрывало из трав открывает проход на другую сторону. Автор фотографии: Luca Biolcati Rinaldi.
22. Яблоня в цвету
Весенние сосульки на яблоне - необычное явление природы весной. Автор фотографии: Thomas Zagler.
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