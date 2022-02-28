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22 фотографии, на которых запечатлена зима во всём её великолепии


Замёрзшие цветы. Автор фотографии:Norman A Bolduc и Joao Paglione.

Замёрзшие цветы. Автор фотографии:Norman A Bolduc и Joao Paglione.

Зима - удивительное время года, которое дарит нам природа. Особенно великолепны дни, когда всё вокруг укутано белым снегом, водоёмы скованы сверкающим льдом, а солнечные лучи скользят по искристому насту. А порой в кадр фотографов попадают действительно удивительные зимние явления, которыми не устаёшь восхищаться.

1. Замёрзшая красота


Удивительная холодная красота.

Удивительная холодная красота.

 

2. Изумрудный лед Байкала


Изумрудно-зеленые глыбы льда под снежным покрывалом переливаются в лучах солнца. Автор фотографии: Alexey Trofimov.

Изумрудно-зеленые глыбы льда под снежным покрывалом переливаются в лучах солнца. Автор фотографии: Alexey Trofimov.

 

3. Замерзшие мыльные пузыри


Магический ледяной шар для предсказаний даст ответ на любой ваш вопрос. Автор фотографии: Angela Kelly.

Магический ледяной шар для предсказаний даст ответ на любой ваш вопрос. Автор фотографии: Angela Kelly.

 

4. Снежный рулон


Пушистый рулон катится по снежному полю как перекати-поле. Автор фотографии: Miranda Granche.

Пушистый рулон катится по снежному полю как перекати-поле. Автор фотографии: Miranda Granche.

 

5. Сосульки на кусте


Замерзшие ветви во льду. Автор фотографии: Alex Lau.

Замерзшие ветви во льду. Автор фотографии: Alex Lau.

 

6. Сложенный снег


Ледяное полотно аккуратно скатилось с детской горки. | Фото: metdaan.com

Ледяное полотно аккуратно скатилось с детской горки. | Фото: metdaan.com

 

7. Замерзшие маяки на берегу озера Мичиган


Эльза прикоснулась своей рукой и прочитала заклинание. Автор фотографии: Thomas Zakowski.

Эльза прикоснулась своей рукой и прочитала заклинание. Автор фотографии: Thomas Zakowski.

 

8. Морозные узоры


Мороз и лед фантазируют вместе. Автор фотографии: Mark Adams.

Мороз и лед фантазируют вместе. Автор фотографии: Mark Adams.

 

9. Замерзшее кружево


Чудо мастерица-зима вяжет белыми нитками и крючком. Автор фотографии: Robert Felton.

Чудо мастерица-зима вяжет белыми нитками и крючком. Автор фотографии: Robert Felton.

 

10. Замерзшие озера


Земля погрузилась в ледниковый период. Автор фотографии: Phillips Chip.

Земля погрузилась в ледниковый период. Автор фотографии: Phillips Chip.

 

11. Ледяное цветение


Белоснежные цветы напоминают коралловые рифы водного царства. | Фото: metdaan.com

Белоснежные цветы напоминают коралловые рифы водного царства. | Фото: metdaan.com

 

12. Сосульки


Остановись, мгновенье, ты прекрасно. Автор фотографии: Mihai Sararu.

Остановись, мгновенье, ты прекрасно. Автор фотографии: Mihai Sararu.

 

13. Ледяное дерево


Хрустальные сосульки во владениях Снежной королевы. Автор фотографии: Svetlana Shupenko.

Хрустальные сосульки во владениях Снежной королевы. Автор фотографии: Svetlana Shupenko.

 

14. Мороз на заборе


Дополнительная защита, созданная природой. | Фото: metdaan.com

Дополнительная защита, созданная природой. | Фото: metdaan.com

 

15. Замерзший пруд


Витиеватые узору на ледяной поверхности пруда. Автор фотографии: Adam Rifkin.

Витиеватые узору на ледяной поверхности пруда. Автор фотографии: Adam Rifkin.

 

16. После ледяного дождя в Китае


Дождь и мороз сделали отпечаток листьев. | Фото: metdaan.com

Дождь и мороз сделали отпечаток листьев. | Фото: metdaan.com

 

17. Застывшая вода на траве


Карамелизированная зеленая трава. | Фото: metdaan.com

Карамелизированная зеленая трава. | Фото: metdaan.com

 

18. Ледяные ягодки


Оледеневшие ягоды в холодной оболочке. Автор фотографии: Matt Stearns.

Оледеневшие ягоды в холодной оболочке. Автор фотографии: Matt Stearns.

 

19. Ледяные цветы в Арктическом океане


Небесные звезды попадали на водную поверхность. Автор фотографии: Matthias Wietz.

Небесные звезды попадали на водную поверхность. Автор фотографии: Matthias Wietz.

 

20. Обледеневшая сосна


Зимняя сказка прикоснулась своей волшебной палочкой к ветвям хвойных деревьев. Автор фотографии: Cindi Girard.

Зимняя сказка прикоснулась своей волшебной палочкой к ветвям хвойных деревьев. Автор фотографии: Cindi Girard.

 

21. Замерзшая трава


Колючее покрывало из трав открывает проход на другую сторону. Автор фотографии: Luca Biolcati Rinaldi.

Колючее покрывало из трав открывает проход на другую сторону. Автор фотографии: Luca Biolcati Rinaldi.

 

22. Яблоня в цвету


Весенние сосульки на яблоне - необычное явление природы весной. Автор фотографии: Thomas Zagler.

Весенние сосульки на яблоне - необычное явление природы весной. Автор фотографии: Thomas Zagler.

 

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22 фотографии, на которых запечатлена зима во всём её великолепии

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