9 самых невероятных подземелий, построенных в разное время в разных уголках планеты

Подземный город Кариш.
Это может показаться невероятным, но под землёй в разных уголках нашей планеты можно найти подземные храмы, торговые центры, а то и целые города. Одни из них появились благодаря современным технологиям строительства, а другие были построены много тысячелетий назад. В нашем обзоре самые невероятные подземелья.
1. Подземные города Каппадокии
Подземные города Каппадокии.
Турция
Подземные города Каппадокии были впервые высечены в скалах еще во времена бронзового века хеттами, но намного более известными они стали во время ранней истории Византии (6 - 7 века). Именно тогда христиане в данном регионе зачастую жили под землей в течение длительного периода времени, скрываясь от арабских и персидских захватчиков. Каймаклы, который уходит в глубину на целых 8 ярусов, является крупнейшим подземным городом в Каппадокии (сейчас было найдено 6 таких городов).
2. Таинственная пещера Геракла в Толедо
Таинственная пещера Геракла в Толедо.
Испания
Как гласит легенда, некогда сам Геракл вырубил эти подземные пещеры под испанским городом Толедо. Пещеры со сводчатыми потолками и арками в римском стиле находятся под землей на том месте, где до 1841 стояла церковь Сан Хинес. Другая легенда гласит, что в пещерах раньше был храм, посвященный Гераклу (отсюда и произошло название).
3. "PATH" в Торонто
PATH в Торонто.
Канада
"PATH" (Путь) - подземный торговый комплекс в центре города Торонто. Этот настоящий подземный город связывает между собой подземные этажи около 50 небоскребов, 6 станций метрополитена, 8 крупных отелей, двадцати парковок, двух супермаркетов и железнодорожного терминала.. Его "улицы", расположенные на 12 уровнях, тянутся более, чем на 30 километров, а торговая площадь PATH составляет 371 600 квадратных метров.
4. Подземный город Кариш
Подземный город Кариш.
Иран
Киш - курортный остров, расположенный у побережья Ирана. Одной из его основных достопримечательностей является огромный подземный город Кариш площадью 10 000 квадратных метров, который был построен около 2500 лет назад. Эта структура тысячи лет назад использовалась жителями острова в качестве кяриза — места для сбора, очистки и хранения воды. В 1999 году был построен подземный торговый комплекс, который решили объединить с древним кяризом, после чего туннели, вырубленные в коралле, были усилены современным раствором и камнем. Сегодня в Карише можно найти магазины, рестораны, традиционные чайные, амфитеатры, конференц-центры и даже художественные галереи.
5. Матмата
Матмата.
Тунис
Матмата - небольшой берберский городок в южном Тунисе. Примечателен он тем, что большинство местных жителей живет в глубоких землянках, вырытых в грунте. Чаще всего берберы выкапывают вокруг центральной землянки искусственные пещеры и использовали их как отдельные комнаты, соединенные друг с другом проходами-траншеями. О подземных жилищах ничего не было известно вплоть до 1967 года, когда сильный дождь затопил часть пещер и местные жители обратились за помощью к властям.
6. Подземный город в Пекине
Подземный город в Пекине.
Китай
Подземный город в Пекине – бомбоубежище времен холодной войны, состоящее из сети тоннелей. Комплекс был построен с 1969 по 1979 годы, когда ухудшились китайско-советские отношения и всерьез рассматривалась возможность ядерной войны с Советским Союзом. Город площадью 85 квадратных километров, который расположен на глубине от 8 до 18 метров, был официально открыт для посетителей в 2000 году.
7. Кубер-Педи
Кубер-Педи.
Австралия
Кубер-Педи - небольшой городок в Южной Австралии, который был построен в 1915 году, когда впервые в данном регионе были обнаружены месторождения опалов и здесь начали селиться шахтеры. Жара была настолько невыносимой (летом столбик термометра почти постоянно превышал отметку в 40 градусов), что шахтеры начали рыть себе дома в склонах горы. В итоге был выкопан целый подземный небольшой город, население которого до сих предпочитает жить под землей, где температура не поднимается выше 24 градусов. Кубер-Педи известен не только своими современными "троглодитами", но и тем, что в шахтах вокруг него добывается 70% опалов в мире.
8. Бухта Гилмертон в Эдинбурге
Бухта Гилмертон в Эдинбурге.
Шотландия
Под улицами района Гилмертон в Эдинбурге скрывается серия подземных туннелей, вырубленных в песчанике. Хотя в таком виде эти загадочные туннели существуют уже веками, никто не знает, кто их создал. Одна из легенд гласит, что создал их местный кузнец Джордж Паттерсон в 1719 – 1724 годах и использовал их для жилья вплоть до 1737 года.
9. Торговый центр Форум де Аль в Париже
Торговый центр Форум де Аль в Париже.
Франция
Расположенный в самом центре Парижа, Форум де Аль представляет собой обширный подземный торговый центр с десятками магазинов, ресторанов, двумя кинотеатрами и заведениями для спорта и отдыха. Построили торговый центр под бывшим продуктовым рынком Ле Аль, который был демонтирован из-за проблем с санитарией.
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