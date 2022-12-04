Как удалось певице Адель сбросить почти 50 кг и преобразиться так, что её перестали узнавать поклонн

Эта певица на протяжении вот уже многих лет радует поклонников своим творчеством. На счету Адель 15 наград Грэмми, огромное количество завоёванных музыкальных премий и даже «Оскар» и «Золотой глобус» за песню Skyfall, ставшую заглавной темой в фильме о Джеймсе Бонде «007: Координаты «Скайфолл». Исполнительница, помимо таланта, обладает таким обаянием, что никто и никогда не обращал внимания на её полноту. Но в какой-то момент сама Адель приняла решение преобразиться. Она добилась своей цели, и теперь даже самые преданные фанаты не узнают её в новом образе.
Исцеляющее творчество
Адель в детстве.
Она появилась на свет в 1988 году, а в четырёхлетнем возрасте уже начала петь. С тех самых пор она не представляла себе жизни без музыки, но на публике впервые выступила только в школьные годы. После окончания школы она стала студенткой Лондонской школы исполнительского искусства, и в тот год, когда Адель получила диплом, она представила миру две свои песни. Спустя всего 12 месяцев певица отправилась в своё первое британское турне. Дальше её карьера развивалась стремительно, а вот в личной жизни ей не везло.
Адель.
Она встречалась с молодым человеком, который после довольно продолжительных отношений оставил Адель ради новой любви, и это была не женщина, он ушёл от певицы к мужчине. Девушка была совершенно раздавлена, но все свои эмоции сумела направить в созидательное русло. Она работала без сна и отдыха, а пение спасло её от депрессии и мыслей о неудавшейся любви.
Короткое счастье
Адель.
Очень скоро у Адель появилось множество поклонников, а после состоялось её знакомство с человеком, который сделал её счастливой. Правда, начиналось всё отнюдь не романтично. Бизнесмен Саймон Конекки давно состоял в браке и расставаться с женой не собирался, о чём сразу предупредил Адель, предложив девушке быть хорошими друзьями. Певица же на чём-то большем даже не настаивала.
Саймон и Адель часто встречались, говорили обо всём на свете и сами не заметили, как их дружба превратилась в нечто большее. Ни он, ни она не смогли бы сказать точно, в какой момент они стали совершенно необходимы друг другу. Теперь их прогулки меньше всего напоминали встречу друзей. Адель всегда помнила о том, что Саймон несвободен, но ничего не могла поделать со своими чувствами, которые к тому же оказались взаимными.
Адель и Саймон Конекки.
Влюблённые долгое время скрывали свои отношения, но в 2012 году они стали появляться вместе на публике, а уже в октябре певица родила сына Анджело. Правда, вступать в законный брак Адель и Саймон не спешили. Лишь через пять лет после появления на свет ребёнка они стали мужем и женой, сыграв тайную свадьбу. Но уже в 2019 году супруги объявили о своём расставании. И в этот раз надежды Адель на долгую счастливую жизнь с любимым человеком не оправдались.
Адель и Саймон Конекки с сыном.
Бывшие супруги сумели сохранить теплые отношения, они не стали радовать любопытствующих публичным выяснением отношений или разделом имущества. На вопросы журналистов о причинах развода, оба сдержанно говорили об остывших чувствах. А спустя всего несколько месяцев после официального расторжения брака певица вдруг предстала перед поклонниками в новом образе. Она всегда страдала от лишнего веса, а все её попытки обрести стройность заканчивались провалом. Но не в этот раз.
Феноменальное преображение
Адель с сыном.
К моменту расставания с Саймоном Конекки ей исполнилось 30 лет. Адель вдруг задумалась о том, что её жизнь разваливается. У неё были слава, успех и финансовое благополучие, но разве они могли заменить ей семью? Она погружалась в депрессию, страдала от тревожности и панических атак, часто плакала и не знала, что делать в этой ситуации. Срочно нужно было брать себя в руки ради самого дорогого человека на свете, её сына. И Адель вдруг поняла: она должна стать для него лучшей мамой. Для этого она просто обязана быть красивой и счастливой.
Адель.
Певица взялась за работу со всем присущим ей энтузиазмом. Она всегда была далека от спорта, однако теперь решимость похудеть привела её в спортивный зал. Занятия с тренером помогали ей отвлечься от грустных мыслей и приводили в состояние душевного равновесия. Она тренировалась ежедневно по два, а то и три раза, а дополнительно отрегулировала рацион питания. Адель не придерживалась никаких диет, просто двигалась и ела «правильную» еду, целенаправленно избегая жестких ограничений в еде.
Теперь по утрам она уделяет время силовым тренировкам, после обеда старается много ходить или же боксировать, а вечером у неё по плану кардионагрузка. Певица с удивлением замечала, как стремительно меняется её тело, а ненавистные килограммы тают на глазах. Вскоре она появилась на публике полностью преображённая и счастливая.
Адель.
В средствах массовой информации стали обсуждать причины кардинальных изменений певицы. Предполагали, что она пытается таким образом вернуть любовь мужа, но Адель уверяет и сегодня: она похудела только ради себя и своего сына. Не обошлось и без догадок о методах, к которым прибегла певица в стремлении обрести стройность. Говорили о разных диетах, помощи хирургов и приёме специальных таблеток.
Адель.
Но Адель во всех своих интервью подчёркивает: стать стройной ей помогли активные физические нагрузки и правильное питание. О каких диетах может идти речь, если она стала есть даже больше, чем раньше, ведь сейчас она постоянно тренируется и тратит массу энергии? Теперь певица твёрдо намерена сохранить и даже улучшить свой результат. Она хочет оставаться здоровой и счастливой, а с её прошлым весом это было просто невозможно. За короткое время она избавилась от 45 килограммов и почувствовала, наконец, невыносимую лёгкость бытия.
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