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Как отбелить пожелтевшие пластиковые подоконники

Поверхность белых пластиковых подоконников понемногу желтеет. В итоге спустя пару лет они выглядят вообще не презентабельно, особенно если на них стояли горшки с цветами, от которых остались белые, не пожелтевшие круги. Отбелить пластик на подоконнике можно следующим способом.




Что потребуется:

Ветошь;

мыльный раствор;

перекись водорода.



Процесс отбеливания подоконника

Перед отбеливанием подоконник нужно хорошо вымыть от грязи мыльным раствором.



Затем на него наливается и растирается салфеткой перекись водорода.



Желтизна должна отмокать не менее 5-10 мин. После этого перекись стирается. Она дает заметный отбеливающий эффект. После такой обработки подоконник будет выглядеть как новый.


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