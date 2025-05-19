Как отбелить пожелтевшие пластиковые подоконники

Поверхность белых пластиковых подоконников понемногу желтеет. В итоге спустя пару лет они выглядят вообще не презентабельно, особенно если на них стояли горшки с цветами, от которых остались белые, не пожелтевшие круги. Отбелить пластик на подоконнике можно следующим способом.
Что потребуется:
Ветошь;
мыльный раствор;
перекись водорода.
Процесс отбеливания подоконника
Перед отбеливанием подоконник нужно хорошо вымыть от грязи мыльным раствором.
Затем на него наливается и растирается салфеткой перекись водорода.
Желтизна должна отмокать не менее 5-10 мин. После этого перекись стирается. Она дает заметный отбеливающий эффект. После такой обработки подоконник будет выглядеть как новый.
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