Освежаемся к весне: 10 ошибок в макияже, которые противопоказаны дамам «за 40»

10 ошибок в макияже, которые противопоказаны дамам «за 40»
Женская красота – как хорошее вино. С годами становится только изысканнее. Но переизбыток алкоголя вреден для здоровья. Вот и стилисты настоятельно рекомендуют взрослым леди не перебарщивать с красотой искусственной. А значит – избегать этих ошибок в макияже, которые сделают лицо старше.
10 ошибок в макияже, которые противопоказаны дамам «за 40»
Косметика – мощнейшее женское оружие. И возраст, взрослые дети и прочие обстоятельства – отнюдь не повод пренебрегать им. Достаточно всего лишь помнить, что и макияж, и гардероб нужно адаптировать ко времени и изменениям собственного тела. А все для того, чтобы выглядеть гармонично и прекрасно на любом жизненном этапе. К примеру, эти ошибки макияжа лучше оставить подругам помоложе. А зрелые красавицы вполне обойдутся и без них.
Ошибка 1: использовать слишком плотный тональный крем
10 ошибок в макияже, которые противопоказаны дамам «за 40»
С возрастом кожа становится все более сухой и рельефной, а плотный «тональный» лишь подчеркнет эти особенности. Акцентированные средством морщинки и шелушения – не тот эффект, который вам нужен. Потому профессионалы советуют с возрастом обращать внимания на нежные кремовые текстуры и флюиды. Чем больше тон содержит увлажняющих компонентов, тем лучше. А чтобы макияж выглядел ещё свежее, не забывайте несколько раз в неделю использовать нежный пилинг для кожи и не забывать о хорошем ночном креме.
Ошибка 2: наносить на область под глазами матирующий косилер
10 ошибок в макияже, которые противопоказаны дамам «за 40»
Женщины стремятся скрыть тёмные круги под глазами и прочие «радости» недосыпа в любом возрасте. Но то, что освежает в 20-30 лет, после 50 может давать обратный эффект. А потому для возрастного макияжа визажисты рекомендуют воздержаться от слишком плотного консилера или корректора. Средства с матирующим или пудровым эффектом забиваются в морщинки и делают их ещё более выраженными. Вместо этого обратите внимание на консилер со светоотражающими частицами. Он освежит взгляд и визуально сгладит рельеф кожи. Но прежде, чем начать утреннюю борьбу с «кругами» на лице, не забудьте нанести на зону под глазами хороший увлажняющий крем
с лифтинг-эффектом.
Ошибка 3: выбирать слишком тёмную помаду
10 ошибок в макияже, которые противопоказаны дамам «за 40»
Любой визажист скажет вам: помады тёмных оттенков визуально уменьшают губы. То же самое с годами делает природа. Так зачем дополнительно «помогать» ей? Потому вместо оттенков винного, коричневого и тёмно-алого обратите внимание на освежающий персиковый, палитру розового или сдержанный «нюд». И обязательно дополните помаду контурным карандашом аналогичного оттенка.
Ошибка 4: использовать пудру
10 ошибок в макияже, которые противопоказаны дамам «за 40»
Пудра – матирующий продукт, а потому естественно обладает лёгким подсушивающим эффектом. Что почти противопоказано сухой коже любого возраста, особенно почтительного. Если чувствуете, что лицо начинает блестеть, лучше используйте матирующие салфетки. Так вы лишний раз не подчеркнете морщины, и кожа будет выглядеть свежее.
Ошибка 5: пользоваться чёрной подводкой для глаз
10 ошибок в макияже, которые противопоказаны дамам «за 40»
Как бы притягательно не выглядели «стрелки», жёсткие чёрные линии только подчёркивают малейшие следы усталости, «мешки» и круги под глазами. Так что визажисты советуют сменить бурлескную подводку на мягкий карандаш серого, светло-коричневого или хаки оттенка.
Ошибка 6: не использовать контурный карандаш для губ
10 ошибок в макияже, которые противопоказаны дамам «за 40»
Или промахиваться с его оттенком. С возрастом контур губ становится всё менее чётким. Специальный карандаш поможет исправить это. Но не стремитесь рисовать новые линии уж слишком поверх существующих. Такое «увеличение губ» будет смотреться не особо привлекательно. И не забудьте подбирать контурный карандаш максимально близко к оттенку помады.
Ошибка 7: подкрашивать тушью нижние ресницы, а подводкой – нижнее веко
10 ошибок в макияже, которые противопоказаны дамам «за 40»
Чтобы глаза не казались меньше, а взгляд не выглядел уставшим, постарайтесь отказаться от того, чтобы подчёркивать нижнее веко. А если уж очень хочется, проведите мягкую линию от наружного угла глаза примерно на 3/4 (не до самого внутреннего уголка) и обязательно её растушуйте. И не забудьте один из советов выше: серый или коричневый карандаш будет смотреться куда свежее, чем чёрный.
Ошибка 8: не использовать кисть для губ
10 ошибок в макияже, которые противопоказаны дамам «за 40»
С возрастом губы приобретают всё более выраженный рельеф, с которым простому бальзаму не справиться. И это нормально. Нужно просто не акцентировать этот маленький нюанс. А поможет в таком тонком деле кисточка для губ. С её помощью получится нанести помаду более аккуратным плотным слоем и даже «сгладить» мелкие морщинки. И макияж будет выглядеть куда аккуратнее.
Ошибка 9: брови чёрные
10 ошибок в макияже, которые противопоказаны дамам «за 40»
Будем кратки: чёрный карандаш для бровей – это большое «нет». Особенно в возрастном макияже. Хотите подчеркнуть брови – обращайте внимание на мягкие оттенки светло-коричневого, золотистого или пепельного оттенка.
Ошибка 10: не использовать румяна
10 ошибок в макияже, которые противопоказаны дамам «за 40»
С возрастом лицо потихоньку теряет свои естественные краски. Так почему бы не поддержать его здоровым румянцем натурального оттенка? Бронзер не слишком тёмного золотистого цвета тоже подойдёт. Главное, не стараться «нарисовать» себе скулы.
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