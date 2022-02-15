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Как эффективно устранить неприятный запах в туалете: Хитрость, подсмотренная у стюардесс


Дело житейское!

Дело житейское!

 

Наверное, сложно оскорбить какой-то запах сильнее, чем сравнив его с «ароматом» общественной уборной. И тем не менее, в реальности некоторые места общего пользования не так страшны, как о них принято думать. К примеру, туалетные комнаты в самолете. Как их удаётся сохранить свежими в течение долгих часов полёта? Всё дело в том, что стюардессы знают одну маленькую хитрость, как не дать неприятному запаху шанса. И вам наверняка захочется повторить её дома.

Чистота любыми способами!

Чистота любыми способами!

 

Крохотная кабинка без окон, несколько часов полёта и пара сотен человек на борту – казалось бы, у санузла в самолете есть все предпосылки для того, чтобы быть самым отвратительным местом. Если не на земле, так на небе точно. Но в реальности туалетная комната не так уж плоха. Конечно, в этом заслуга бортпроводниц, которые отвечают за чистоту и санитарные нормы. Во-первых, они используют чистящие средства с антибактериальными свойствами и сильным ароматом. Но если неприятный запах не поддаётся (дело житейское), в ход идёт одна маленькая, но почти гениальная хитрость.
Кофе на борту нужен пассажирам куда больше, чем они думают.

Кофе на борту нужен пассажирам куда больше, чем они думают.

 

Аэрозольные освежители на борту под запретом, ароматные свечи – ещё больший нонсенс, идущий вразрез всех правил пожарной безопасности. В этих условиях стюардесс выручает кофе. Старый трюк: во время уборки санузла бортпроводницы берут с собой кофейную гущу в фильтре из кофе-машины.
Буквально за несколько минут сильный аромат кофе перебивает любые запахи, включая самые неприятные и даже «аромат» хлорки. В отдельных случаях порцию крепкого напитка выливают в унитаз и смывают.
Крепкий кофе может перебить даже запах хлорки.

Крепкий кофе может перебить даже запах хлорки.

 

Этот способ эффективно устраняет любые запахи, и санузел пахнет буквально ничем, кроме чистоты. А ещё его можно запросто повторить дома. Особенно, если гости на пороге.
Для кофе найдётся место даже в туалете.

Для кофе найдётся место даже в туалете.

 

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Как эффективно устранить неприятный запах в туалете: Хитрость, подсмотренная у стюардесс

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Как эффективно устранить неприятный запах в туалете: Хитрость, подсмотренная у стюардессПодписаться на мой Instagram
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