Как эффективно устранить неприятный запах в туалете: Хитрость, подсмотренная у стюардесс

Дело житейское!
Наверное, сложно оскорбить какой-то запах сильнее, чем сравнив его с «ароматом» общественной уборной. И тем не менее, в реальности некоторые места общего пользования не так страшны, как о них принято думать. К примеру, туалетные комнаты в самолете. Как их удаётся сохранить свежими в течение долгих часов полёта? Всё дело в том, что стюардессы знают одну маленькую хитрость, как не дать неприятному запаху шанса. И вам наверняка захочется повторить её дома.
Чистота любыми способами!
Крохотная кабинка без окон, несколько часов полёта и пара сотен человек на борту – казалось бы, у санузла в самолете есть все предпосылки для того, чтобы быть самым отвратительным местом. Если не на земле, так на небе точно. Но в реальности туалетная комната не так уж плоха. Конечно, в этом заслуга бортпроводниц, которые отвечают за чистоту и санитарные нормы. Во-первых, они используют чистящие средства с антибактериальными свойствами и сильным ароматом. Но если неприятный запах не поддаётся (дело житейское), в ход идёт одна маленькая, но почти гениальная хитрость.
Кофе на борту нужен пассажирам куда больше, чем они думают.
Аэрозольные освежители на борту под запретом, ароматные свечи – ещё больший нонсенс, идущий вразрез всех правил пожарной безопасности. В этих условиях стюардесс выручает кофе. Старый трюк: во время уборки санузла бортпроводницы берут с собой кофейную гущу в фильтре из кофе-машины. Буквально за несколько минут сильный аромат кофе перебивает любые запахи, включая самые неприятные и даже «аромат» хлорки. В отдельных случаях порцию крепкого напитка выливают в унитаз и смывают.
Крепкий кофе может перебить даже запах хлорки.
Этот способ эффективно устраняет любые запахи, и санузел пахнет буквально ничем, кроме чистоты. А ещё его можно запросто повторить дома. Особенно, если гости на пороге.
Для кофе найдётся место даже в туалете.
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