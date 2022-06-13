Инструмент для лёгкой и быстрой прополки огорода

Сделайте себе удобный садовый инструмент, который поможет легко и быстро прополоть огород от сорняков. Не нужно будет нагибаться и прилагать лишние усилия!







Первый инструмент представлен на фото выше. На ручке лопаты — арматура. К ней приварен треугольник, который можно сделать из ножовки или двуручной пилы. Треугольник заточен со всех сторон. Работать им очень просто и удобно: за минуты все сорняки будут прополены.







Второй удобный инструмент для прополки выглядит как обратная тяпка. С ней также очень легко прорежать грядки.







За какие-то считанные секунды, без лишних усилий, от травы не останется и следа.





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