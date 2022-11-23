Какие модели телевизоров были популярны в СССР, и Почему люди ходили «телек» смотреть к соседям

Первые ласточки

Первые телевизоры в СССР были громоздкими и имели маленькие экраны.

Надежный «Рассвет» и доступный «Рубин»

Самыми популярными в Советском Союзе были «Рубин» и «Рассвет. /Фото: rw6ase.narod.ru

«Электрон» и «Весна», которые делали на Украине

Модели Днепропетровского завода отличались хорошим качеством.

«Юность», который обожали рыбаки

Переносные модели нравились многим, так во времена СССР не было мобильных телефонов и ноутбуков, которые можно взять куда угодно. /Фото: i.ytimg.com