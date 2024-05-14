Ошибки, которые безнадежно портят интерьер

Далеко не каждый может себе позволить тратить деньги на услуги профессионального дизайнера, но если делать ремонт самостоятельно, есть риск допустить множество ошибок, которые безнадежно испортят интерьер квартиры.







Как же найти компромисс? Для начала советуем не допускать ошибки, перечисленные в этой статье, а дальше все пойдет, как по маслу.



Ошибка 1: Не соблюдать баланс

Ошибка 2: Комбинировать большое количество стилей

Ошибка 3: Забывать про контраст

Ошибка 4: Следовать кратковременным тенденциям

Ошибка 5: Плохо продумывать освещение

Ошибка 6: Неправильно оформлять стены

Ошибка 7: Игнорировать детали

Даже в минималистичном интерьере должно быть разнообразиеВ интерьере важно сочетать разные материалы, формы и цвета, чтобы он не получился плоским, однако если между этими составляющими не будет баланса, ни о какой гармонии не будет даже речи. Старайтесь комбинировать детали в примерно равных пропорциях, тогда пространство визуально будет более интересным. Такое же правило нужно соблюдать и в случае с оттенками. Для оформления интерьера нужны не только нейтральные тона, которые выступают базой, но и яркие акценты, привлекающие внимание и выделяющие оригинальные элементы обстановки.Важно разбираться в особенностях разных стилейПервое, что нужно сделать на этапе оформления интерьера – выбрать стиль. Именно с этого начинается ваш путь. Не спорим, вас может вдохновлять сразу несколько направлений, и из каждого захочется взять все самое лучшее. Но постарайтесь воздержаться от этого, ведь такой подход обычно приводит к полному хаосу.Самый лучший вариант – тщательно изучить особенности выбранного направления, понять, что для него характерно, какие материалы, формы, цветовую гамму нужно использовать, посмотреть на готовые дизайны квартир, развить насмотренность. А вот если не определиться заранее со стилем, есть риск смешать в обстановке плохо сочетаемые детали. Эклектика, конечно, сейчас в моде, но она может быть оправдана лишь в том случае, если в ее создании участвует профессиональный дизайнер с большим опытом работы.Чтобы в финале получилось гармоничное пространство, пользуйтесь популярным правилом «70 на 30». Что это значит? Около 70% квартиры вы должны оформить в одном стиле, например, скандинавском, а затем дополнить интерьер 30% другого стиля – лофта, классики и пр.Нужно добавлять акценты в интерьерПытаетесь сделать свою квартиру похожей на фото, увиденное в глянцевом каталоге по дизайну интерьера? Зря! Как правило, такой подход выглядит скучно. Очень важно создавать контраст, добавлять детали, которые будут выгодно смотреться на фоне друг друга. Именно от его наличия зависит, будет квартира смотреться интересно и динамично или плоско и блекло.Например, на светлых стенах будут эффектно выглядеть темные полки и рамки с постерами. А на мраморную кухонную столешницу можно поставить набор ножей на подставке черного цвета или, наоборот, специи в ярких банках.Также нехватку контраста легко восполнить с помощью предметов искусства в виде скульптуры или картины, комнатных цветов, декоративных фигурок. Если хотите пойти еще дальше – сделайте акцентную стену: покрасьте ее или наклейте обои, которые будут выделяться на общем фоне.Ковер бохо долго будет в тренде в отличие от шахматной клеткиС интересом наблюдаете за модными тенденциями, следите, как со временем меняются популярные стили интерьера, и хотите всегда быть в тренде? Здесь важно быть предельно осторожным, ведь следование сиюминутным тенденциям обычно приводит к тому, что некоторое время ваш ремонт стильный и актуальный, а потом – устаревший и никому не интересный.Помните, что нововведения в дизайне всегда отражают то, что привлекает людей прямо сегодня, воплощая их нынешние желания и потребности. Но ведь вам в этом интерьере жить, и явно не один год. Поэтому если вы обратили внимание на тренд только потому, что так делают все остальные, остановитесь и подумайте – хотите ли вы, чтобы он остался в вашей жизни на продолжительное время? Комфортно ли вам будет с бетонным полом в квартире или стеной изо мха в изголовье кровати? Все решения, которые касаются дизайна вашей квартиры, прежде всего, должны вам нравиться. А если по совместительству они будут еще и модными, считайте это приятным бонусом.Люстру должны «поддерживать» другие светильникиПочему-то в процессе ремонта ставку принято делать на отделочные материалы, мебель, цветовую гамму, а вот освещение считается второстепенным фактором. Это грубая ошибка, ведь, по факту, именно от него зависит, насколько комфортно вы будете чувствовать себя в собственном доме. Хорошее освещение выгодно подчеркивает дизайн комнаты, преображает ее, в то время как плохое создает хаос.Очень важно грамотно распределить освещение по уровням, чтобы разные источники света эффектно сочетались между собой. Начать можно с естественного света – постарайтесь использовать его по максимуму, впуская в помещение как можно больше солнечных лучей. Откажитесь от плотных штор, подключайте зеркала и глянцевые поверхности.Второй шаг – оценить, как будет работать основной источник света (обычно им выступает люстра или точечные светильники), и чем его нужно поддержать. Отличное решение – разделить помещение на несколько зон, и в каждой из них предусмотреть наличие собственного светильника. Например, в зоне отдыха около дивана можно поставить торшер, в рабочей зоне – настольную лампу. Столешницу на кухне можно подсветить led-лентой, а в изголовье кровати повесить бра, чтобы было удобно читать вечером. И не забудьте об акцентах: подсветка в шкафу, маленькие лампы на батарейках, гирлянда на окне – все эти детали добавят в обстановку уюта и романтики.Для большой стены подбирайте большую картинуОформления стен всегда вызывают десятки вопросов. Даже у дизайнеров часто расходятся мнения относительно того, какие картины повесить, на каком расстоянии друг от друга должны располагаться постеры, можно ли использовать элементы, не предназначенные для декора стен (шляпы, салфетки) и пр. Но разные вкусы и разное виденье итогового результата – это абсолютно нормальное явление, тем более, что интерьер квартиры является отображением вашей индивидуальности. Главное, соблюдать следующее правило: учитывать соотношение размеров стены и того, что вы планируете на нее повесить. Слишком большая картина будет выглядеть громоздко, «съедать» ценные метры, а слишком маленькая «потеряется» на фоне мебели. Также не стоит вешать постеры слишком высоко на стене, например, под потолком – все должно выглядеть гармонично.Подбирайте мойку под цвет кухниВнимание к деталям – вот, что важно на каждом этапе проектирования квартиры и дальнейшего ремонта в ней. Например, даже самая функциональная кухня с дорогой мебелью будет выглядеть ужасно, если подобрать неподходящую по стилю и цвету сантехнику. Яркие подушки на ярком диване превратят удачный акцент в аляповатый китч. А облезлые ручки на шкафах, комодах и тумбах станут доказательством вашей небрежности и плохого вкуса.Старайтесь обращать внимание даже на самые маленькие детали, которые порой кажутся незначительными. Фурнитура, ножки мебели, статуэтки на полках, постельное белье на кровати, горшки для комнатных растений, салфетки на столе – все это может либо стать идеальным завершением оформления комнаты, либо разрушить привлекательный дизайн. Будьте бдительны.