Какие тайны хранят каменные львы древнего библейского царства, от которого остались лишь могилы

Аль-Ула — это не только марсианские пейзажи

Аль-Ула - это не просто великолепные космические пейзажи, а местность, где существовала великая цивилизация древности.

Общий вид на оазис Аль-Ула и горы, где расположены гробницы.

Руины древнего города.

Древнее Библейское царство

Общий вид горы с гробницами.

Часть ниш вырублена в скалах, две со львами в центральной части.

Таинственные гробницы Дедана

В некоторых нишах есть надписи.

Раскопки и исследования продолжаются, самые захватывающие открытия ещё впереди.