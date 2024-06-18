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Волшебная маска для уставшей кожи


Волшебная маска для уставшей кожи

Волшебная маска для уставшей кожи

Уставшая кожа выглядит серой и нездоровой, теряет тургор, проявляются морщины, которых раньше не было видно, а под глазами висят мешки. Самое время побаловать её маской из натуральных продуктов, благодаря которой она восстановится буквально за минуты и снова будет излучать красоту и здоровье.

Ингредиенты

Ингредиенты

 

Ингредиенты очень простые:
2 ч.л. мёда
1 ч.л. молотой корицы
1 ч.л. молотого мускатного ореха
Звучит как начало рецепта вкусного пирога на праздник. Мёд и мускатный орех обладают противовоспалительными свойствами, благодаря которым исчезают покраснения, воспаления, прыщики, со временем даже уменьшаются шрамы от акне. Корица же поможет справиться с шелушением, кожа станет гладкой и нежной.
Маска с корицей для лица

Маска с корицей для лица

 

Все ингредиенты смешиваются до получения густой пасты, которая наносится на чистое лицо круговыми движениями. Оставьте маску на лице на 30 минут, а потом аккуратно смойте тёплой водой, снова круговыми движениями втирая её в кожу. Мёд действует на кожу чудодейственно.

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