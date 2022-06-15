Как правильно использовать вермикулит

Применив вермикулит всего один раз, многие дачники больше не могут от него отказаться, ищут новые способы применения и получают отличные результаты. В чем же секрет этого невзрачного материала?

Вермикулит – это природный минерал со слоистой структурой.

До обработки он представляет собой пластинчатые кристаллы, а после нагревания – червеобразные рыхлые столбики с различимыми чешуйками. Именно в таком виде вермикулит и знаком большинству дачников. Также этот материал используется в строительстве и промышленном производстве.







В хозяйственной деятельности применяется только обработанный вермикулит, который еще называют вспученным

Вермикулит разнообразен по величине. Всего выделяют 5 фракций. Первая – самая крупная, размером с горошинку. Пятая – напоминает песок или пыль. Обычно цветоводы и огородники применяют со 2 по 4 фракции.



Особенности вспученного вермикулита

Польза вермикулита для растений

Вермикулит – как применять

Вермикулит для проращивания семян и укоренения черенков

Вермикулит долго удерживает влагу, поэтому поливать растения нужно реже.

Вермикулит в качестве мульчи

Вермикулит для улучшения качества почвы

Как еще можно использовать вермикулит

Как правильно работать с вермикулитом

Если вы возьмете в руку щепотку вермикулита, вы почувствуете, что этот материал довольно упругий, но в то же время мягкий, сыпучий и легко крошится. Эта особенность позволяет ему быстро впитывать воду (в 4-5 раз больше своего объема) и долго ее удерживать. Но на этом чудесные способности вермикулита не заканчиваются! Этот минерал отличается также следующими свойствами:не разлагается, не гниет, не горит и не тонет;не имеет запаха;полностью экологичен и безопасен для природы, не содержит токсинов и тяжелых элементов;не вступает в реакцию с кислотами и щелочами;долговечный и легкий;содержит полезные элементы: калий, магний, железо, кальций и др.;обладает теплоизолирующими свойствами.Благодаря вышеописанным свойствам вермикулит оказывает благоприятное воздействие на здоровье растений, в частности:удерживает влагу в почве;продлевает действие удобрений и сам доставляет растениям дополнительные полезные вещества;снижает закисление, засоление и загрязнение почвы токсинами, улучшает ее структуру, делает рыхлой, водо- и воздухопроницаемой;защищает растения от холода или жары;ускоряет рост корневой системы;снижает количество болезнетворных бактерий, не дает размножаться вредителям, грибкам;повышает урожайность.Вермикулит – универсальный материал, который можно применять на разных стадиях развития растений, а также для решения других хозяйственных задач. Рассмотрим, для чего нужен вермикулит, как его правильно использовать.Использовать вермикулит для этих целей очень просто: достаточно насыпать вермикулит в емкость, полить водой и посеять семена или поместить черенок. Лучше использовать мелкий вермикулит, чтобы семенам было проще прорастать. Для черенков деревьев и кустарников подойдут и более крупные фракции. Также вермикулит можно смешать с торфом и песком в пропорции 2:1:1.При высадке рассады в грунт и посадке саженцев можно также добавить в лунки вермикулит (3-4 ст.л.), предварительно смешав его с землей. После такой процедуры растения быстрее приживутся, меньше будут подвержены поражению болезнями и вредителями.Вспученный вермикулит прекрасно подходит в качестве мульчи. Особенно часто его применяют в комнатном цветоводстве. Для этого небольшой слой вермикулита равномерно распределяют по поверхности почвы. Это позволяет дольше сохранять влагу.Толстый слой крупного вермикулита на дне горшка станет прекрасным дренажем.Можно мульчировать вермикулитом и приствольные круги садовых деревьев (6-8 л на 1 кв.м), ягодных кустарников (3-5 л на 1 кв.м), цветы на клумбах (2-3 л на 1 кв.м).Полезно проводить мульчирование вермикулитом картофельных грядок (150 г на 1 кв.м). Растения будут меньше подвержены гнили, а урожай повысится минимум на 10%.Чтобы улучшить качество почвы на грядке, в теплице или в цветнике, внесите вермикулит. Рассыпьте его по поверхности грунта слоем до 10 см и перекопайте. Делать это можно весной или осенью, но предпочтительнее в конце сезона. Так почва дольше останется рыхлой и, возможно, даже не понадобится весенняя перекопка.Чтобы во время зимнего хранения защитить овощи, фрукты, луковицы и корневища цветов от гнили, пересыпьте их слоями вермикулита толщиной 2-5 см. Также можете использовать полезный минерал для приготовления компоста (3-4 ведра вермикулита на 1 ц компоста).Интересное применение вермикулиту нашли и любители животных. Например, владельцы кошек добавляют его в кошачий лоток, а заводчики рептилий используют для инкубации яиц.Вермикулит для растений довольно хрупкий материал, поэтому часто в процессы работы появляется много пыли. Чтобы не вдыхать ее, используйте марлевую повязку, глаза защитите очками. Можно также предварительно промыть вермикулит и после сушки быстро использовать по назначению. Кроме того, минерал можно использовать повторно. Например, после того, как рассада высажена в грунт, прокалите остатки вермикулита на огне и используйте для мульчирования.Материал можно смело смешивать с разными типами грунта, удобрениями и готовыми почвенными смесями. Вермикулит липнет к мокрым поверхностям, поэтому работайте сухими руками или в тканевых перчатках.Вермикулит может защелачивать почву, особенно если полив проводился жесткой водой. Поэтому стоит поливать растения отстоянной водой и регулярно следить за состоянием грунта.Смело применяйте вермикулит на даче и дома – и ваши растения отблагодарят вас активным ростом, цветением и богатым урожаем!