Как правильно использовать вермикулит

Применив вермикулит всего один раз, многие дачники больше не могут от него отказаться, ищут новые способы применения и получают отличные результаты. В чем же секрет этого невзрачного материала?
Вермикулит – это природный минерал со слоистой структурой.
До обработки он представляет собой пластинчатые кристаллы, а после нагревания – червеобразные рыхлые столбики с различимыми чешуйками. Именно в таком виде вермикулит и знаком большинству дачников. Также этот материал используется в строительстве и промышленном производстве.
В хозяйственной деятельности применяется только обработанный вермикулит, который еще называют вспученным
Вермикулит разнообразен по величине. Всего выделяют 5 фракций. Первая – самая крупная, размером с горошинку. Пятая – напоминает песок или пыль. Обычно цветоводы и огородники применяют со 2 по 4 фракции.
Особенности вспученного вермикулита
Если вы возьмете в руку щепотку вермикулита, вы почувствуете, что этот материал довольно упругий, но в то же время мягкий, сыпучий и легко крошится. Эта особенность позволяет ему быстро впитывать воду (в 4-5 раз больше своего объема) и долго ее удерживать. Но на этом чудесные способности вермикулита не заканчиваются! Этот минерал отличается также следующими свойствами:
не разлагается, не гниет, не горит и не тонет;
не имеет запаха;
полностью экологичен и безопасен для природы, не содержит токсинов и тяжелых элементов;
не вступает в реакцию с кислотами и щелочами;
долговечный и легкий;
содержит полезные элементы: калий, магний, железо, кальций и др.;
обладает теплоизолирующими свойствами.
Польза вермикулита для растений
Благодаря вышеописанным свойствам вермикулит оказывает благоприятное воздействие на здоровье растений, в частности:
удерживает влагу в почве;
продлевает действие удобрений и сам доставляет растениям дополнительные полезные вещества;
снижает закисление, засоление и загрязнение почвы токсинами, улучшает ее структуру, делает рыхлой, водо- и воздухопроницаемой;
защищает растения от холода или жары;
ускоряет рост корневой системы;
снижает количество болезнетворных бактерий, не дает размножаться вредителям, грибкам;
повышает урожайность.
Вермикулит – как применять
Вермикулит – универсальный материал, который можно применять на разных стадиях развития растений, а также для решения других хозяйственных задач. Рассмотрим, для чего нужен вермикулит, как его правильно использовать.
Вермикулит для проращивания семян и укоренения черенков
Использовать вермикулит для этих целей очень просто: достаточно насыпать вермикулит в емкость, полить водой и посеять семена или поместить черенок. Лучше использовать мелкий вермикулит, чтобы семенам было проще прорастать. Для черенков деревьев и кустарников подойдут и более крупные фракции. Также вермикулит можно смешать с торфом и песком в пропорции 2:1:1.
Вермикулит долго удерживает влагу, поэтому поливать растения нужно реже.
При высадке рассады в грунт и посадке саженцев можно также добавить в лунки вермикулит (3-4 ст.л.), предварительно смешав его с землей. После такой процедуры растения быстрее приживутся, меньше будут подвержены поражению болезнями и вредителями.
Вермикулит в качестве мульчи
Вспученный вермикулит прекрасно подходит в качестве мульчи. Особенно часто его применяют в комнатном цветоводстве. Для этого небольшой слой вермикулита равномерно распределяют по поверхности почвы. Это позволяет дольше сохранять влагу.
Толстый слой крупного вермикулита на дне горшка станет прекрасным дренажем.
Можно мульчировать вермикулитом и приствольные круги садовых деревьев (6-8 л на 1 кв.м), ягодных кустарников (3-5 л на 1 кв.м), цветы на клумбах (2-3 л на 1 кв.м).
Полезно проводить мульчирование вермикулитом картофельных грядок (150 г на 1 кв.м). Растения будут меньше подвержены гнили, а урожай повысится минимум на 10%.
Вермикулит для улучшения качества почвы
Чтобы улучшить качество почвы на грядке, в теплице или в цветнике, внесите вермикулит. Рассыпьте его по поверхности грунта слоем до 10 см и перекопайте. Делать это можно весной или осенью, но предпочтительнее в конце сезона. Так почва дольше останется рыхлой и, возможно, даже не понадобится весенняя перекопка.
Как еще можно использовать вермикулит
Чтобы во время зимнего хранения защитить овощи, фрукты, луковицы и корневища цветов от гнили, пересыпьте их слоями вермикулита толщиной 2-5 см. Также можете использовать полезный минерал для приготовления компоста (3-4 ведра вермикулита на 1 ц компоста).
Интересное применение вермикулиту нашли и любители животных. Например, владельцы кошек добавляют его в кошачий лоток, а заводчики рептилий используют для инкубации яиц.
Как правильно работать с вермикулитом
Вермикулит для растений довольно хрупкий материал, поэтому часто в процессы работы появляется много пыли. Чтобы не вдыхать ее, используйте марлевую повязку, глаза защитите очками. Можно также предварительно промыть вермикулит и после сушки быстро использовать по назначению. Кроме того, минерал можно использовать повторно. Например, после того, как рассада высажена в грунт, прокалите остатки вермикулита на огне и используйте для мульчирования.
Материал можно смело смешивать с разными типами грунта, удобрениями и готовыми почвенными смесями. Вермикулит липнет к мокрым поверхностям, поэтому работайте сухими руками или в тканевых перчатках.
Вермикулит может защелачивать почву, особенно если полив проводился жесткой водой. Поэтому стоит поливать растения отстоянной водой и регулярно следить за состоянием грунта.
Смело применяйте вермикулит на даче и дома – и ваши растения отблагодарят вас активным ростом, цветением и богатым урожаем!
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