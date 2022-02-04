Кем были шпионы, работавшие на СССР, и как сложилась их судьба после разоблачения.

Несостоявшийся руководитель разведки Вашингтона

Ким Филби – глава «великолепной пятерки», просочившейся в MI5, MI6, Министерство иностранных дел и Военное министерство./Фото: defendingrussia.ru

Атомный шпион на страже безопасности планеты

Клаус Фукс, подтолкнувший СССР к созданию государственной атомной программы./Фото: evreimir.com

Обладатель самого большого советского гонорара за шпионаж

Олдрич Эймс обошелся СССР особенно дорого./Фото: www.sovsekretno.ru

Потерянный след ликвидатора Бандеры

Британский миллионер, возглавлявший агентурную сеть

Два полковника-нелегала К. Молодый (слева) и В. Абель-Фишер./Фото: files.vm.ru