Кем были шпионы, работавшие на СССР, и как сложилась их судьба после разоблачения.
Информация управляет миром, поэтому на счету каждого государства имеются секретные агенты разведывательных сетей. Эти таинственные люди ведут опасную войну в мирное для остальных время. Живя среди нас, они незаметно влияют на расстановку сил на политической, военной и экономической картах мира. Но что случается с ними в случае провала?
Несостоявшийся руководитель разведки Вашингтона
После Второй мировой высокопоставленный английский разведчик Ким Филби возглавил отдел английско-американского взаимодействия в борьбе с коммунизмом. В довоенное время агент СССР руководил так называемой «великолепной пятеркой» - очень сильной советской разведывательной группой, действующей за границей. Шпион готовился занять кресло главы вашингтонской разведки, но в 1951 году оказался под подозрением и отправился под видом журналиста в Ливан.
Ким Филби – глава «великолепной пятерки», просочившейся в MI5, MI6, Министерство иностранных дел и Военное министерство./Фото: defendingrussia.ru
В 1963 году один из агентов сети был рассекречен, а Филби посетил представитель британской разведки МИ-6 Николас Элиот, предложивший неприкосновенность взамен на полное признание. Ким Филби поделился со старым знакомым информацией в устной форме, условившись встретиться официально в британском посольстве. Чувствуя засаду, разведчик связался с русским куратором, который устроил срочную морскую эвакуацию советского шпиона. После провала Ким работал в центральной разведке консультантом по западным спецслужбам, занимаясь подготовкой разведчиков. Неоднократно награждался советским правительством за высокие достижения. Откровенные воспоминания советского разведчика собраны в книгу Кима Филби «Моя тайная война».
Атомный шпион на страже безопасности планеты
Немецкий физик-ядерщик Клаус Фукс сбежал в Англию после прихода Гитлера к власти. С 1940 года сотрудничал с бирмингемскими учеными, занимающимися разработкой атомной бомбы. Спустя год он добровольно связался с советской разведкой, пожелав передать сведения о ведущихся в Англии секретных разработках атомного оружия Советскому Союзу. Идя на такой серьезный шаг, ученый руководствовался исключительно личным взглядом на будущее планеты, которому могло угрожать ядерное оружие. Фукс признан гениальным ученым в области ядерной физики. Его разработки представляли ценный интерес, положивший начало созданию атомной бомбы.
Клаус Фукс, подтолкнувший СССР к созданию государственной атомной программы./Фото: evreimir.com
В 1943 году, после пробного годичного сотрудничества Клаус Фукс передан на связь КГБ СССР. С этого момента завербованный шпион работал в американской лаборатории Лос-Аламос, поддерживая непрерывную связь с советской разведкой. Американцы занимались созданием термоядерной (ее еще называли "водородной") бомбы при непосредственном участии в разработках Фукса. В 1950 году агент арестован в Великобритании по наводке ФБР и приговорён к 14 годам тюрьмы. Спустя 9 лет ученый освобожден досрочно. Бывший шпион вернулся на родину в ГДР и был назначен заместителем руководителя Института ядерной физики.
Обладатель самого большого советского гонорара за шпионаж
Олдрича Эймса заслуженно относят к группе самых ценных разведчиков советской истории.
Об этом агенте в СССР было известно лишь нескольким высшим офицерам. Его разведдеятельность сопровождалась разработкой сложнейших операций прикрытия и многомиллионными гонорарами. Известно, что за годы сотрудничества с советскими спецслужбами Эймсу выплачены рекордные в истории русской разведки суммы - более 2,5 млн. долларов.
Олдрич Эймс обошелся СССР особенно дорого./Фото: www.sovsekretno.ru
Олдрич Эймс возглавлял в ЦРУ отдел, контролирующий антисоветскую контрразведку. С 1985-го и вплоть до 1994 года передавал в СССР, а позже уже и в Россию сведения об агентах ЦРУ, действующих на нашей территории. Американцы уверены, что из-за шпионской деятельности Эймса погибли порядка десятка американских агентов из советских граждан, а также раскрыты секреты разведтехники, применяемой ЦРУ.
В 1994 году Эймса вместе с женой разоблачили и приговорили к пожизненному заключению, которое шпион отбывает и поныне. В 2017 году озвучивалась информация о том, что по-прежнему ведётся работа над вызволением Эймса из пенсильванской тюрьмы особо строгого режима.
Потерянный след ликвидатора Бандеры
В 1957 году сотрудник КГБ Богдан Сташинский выстрелом цианистого калия уничтожил руководителя ОУН Степана Бандеру. В числе осуществленных Сташинским операций и убийство идеолога украинского национализма Льва Ребета. За успешную борьбу с украинским националистическим подпольем Верховный Совет наградил Сташинского высоким орденом Красного Знамени.
Убийство Бандеры цианистым калием./Фото: www.kramola.info
Во время работы переводчиком в Министерстве внутренней и внешней торговли Богдан знакомится с гражданкой ГДР Инге Поль, ставшей впоследствии его женой. В 1961 году, после нескольких конфликтов с Центром на почве брака с иностранкой, перебежал с женой в Западный Берлин, где признался в совершённых убийствах и сдался полиции. Западногерманский суд вынес Сташинскому приговор в виде 8 лет тюремного заключения. Есть версия, что после освобождения шпион-перебежчик уехал под новым именем в США или ЮАР по программе защиты свидетелей. 4 ноября 2017 года ему могло исполниться 86 лет. Есть немалая вероятность, что он дожил до такого возраста и здравствует по сей день.
Британский миллионер, возглавлявший агентурную сеть
Конон Молодый был нелегальным британским резидентом КГБ. В 1954 году под фальшивым именем он открыл в Лондоне бизнес, став миллионером. Через агентурную сеть, возглавляемую предпринимателем, в СССР шла ценнейшая военно-политическая информация. В 1961 году из-за предательства перебежавшего в США польского разведчика Михаила Голеневского, Конон Молодый арестован прямо во время встречи с советскими агентами.
Два полковника-нелегала К. Молодый (слева) и В. Абель-Фишер./Фото: files.vm.ru
Суд приговорил Конона к 25 годам тюрьмы, но через 3 года советский шпион был обменян на задержанного в СССР британского разведчика Гревилла Винна. Вернувшись на родину, Конон Молодый стал сотрудником центрального аппарата КГБ. Он является прототипом героя в художественном фильме «Мертвый сезон».
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