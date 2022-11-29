Как появилась знаменитая Nutella, и почему именем бренда нельзя называть детей

Эта сладость является одной из самых популярных в мире. Ее намазывают на хлеб, чтобы получить сладкий бутерброд, окунают в нее клубнику, а иногда и просто едят ложками. Ярким доказательством всемирной любви к шоколадно-ореховой пасте является День «Нутеллы», который придумали пользователи социальных сетей. Перед тем, как вы пойдете за очередной банкой пасты в магазин, Novate.ru предлагает узнать самые любопытные факты о знаменитом лакомстве.
Факт 1: Наполеон был косвенно причастен к появлению Nutella
По одной из версий Наполеон косвенно участвовал в появлении Nutella. / Фото: pinterest.ru
Согласно некоторым источником, паста появилась благодаря французскому полководцу. Пытаясь ослабить Британию, он заморозил торговые пути страны и установил блокаду. Неудивительно, что его действия привели к повышению цен на многие продукты. Не стал исключением и шоколад. Так как кондитеры не могли исключить его из списка продаваемых сладостей, они решили схитрить, добавляя в шоколад большое количество орехов. Впоследствии это привело к появлению известной пасты.
Однако эта версия неофициальная. Более распространенной является история о том, что Nutella появилась благодаря Пьетро Ферреро, кондитеру из Пьемонта. После окончания Второй мировой войны Италия находилась не в самом лучшем экономическом положении, прослеживался дефицит многих продуктов питания, в том числе и шоколада. Кондитеры больше не могли готовить привычные сладости, так как шоколада едва ли хватало на половину из них. Однако Пьетро не хотел мириться с таким положением вещей. Проявив смекалку, он набрал фундук, которого в Италии было достаточно много, и смешал с тем шоколадом, который у него оставался.
Факт 2: Первое название шоколадной пасты – Super Crema
Nutella не всегда называлась именно так
В результате у Ферреро получилась твердая паста, которая по вешнему виду и консистенции больше напоминала плитку шоколада. Возможно, на этом бы все и закончилось, если бы не предприимчивые владельцы кондитерских. Летом 1946 году шоколад буквально таял на глазах. Чтобы не нести убытки, сотрудники приняли решение намазать его на хлеб. Их затея не только не провалилась, но и получила оглушительный успех. Так Nutella приобрела знакомую нам консистенцию, однако назвали ее по-другому – Super Crema.
Факт 3: Своей популярностью Nutella обязана Мишелю Ферреро
Мишель Ферреро на Дне Рождения Nutella. / Фото: fun-news.ru
Дело Пьетро Ферреро перенял его сын Мишель. К 60-м годам прошлого века лакомство завоевало большинство европейских стран, однако в каждом государстве оно было известно под своим именем. Так, в Италии пасту продолжали называть Super Crema, а вот французам понравился вариант Tartinoisse. Однако десерт нуждался в едином названии, чтобы покорить весь мир. Было придумано множество версий: Nutsy, Nussly, Nutina и другие. Но Мишелю ничего не нравилось до тех пор, пока в голову не пришла «Nutella». Любопытно, что такого слова в итальянском языке нет, а вот если переводить с английского, то получится nut – орех и суффикс ella – сладкий.
На заметку: Большинство людей не только в России, но и в мире произносят название шоколадной пасты неправильно, а точнее – не так, как изначально задумывал Мишель. Слово должно звучать как «ньютелла», а не «нутелла».
Факт 4: Не существует единого рецепта Nutella
В Америке паста более густая
В Америке и Европе шоколадную пасту готовят по разным рецептам. Ингредиенты вроде бы похожи, но на самом деле отличаются. Так, кондитеры в США используют пальмовое масло, какао-бобы, сухое молоко и молочную сыворотку. А европейцы предпочитают готовить лакомство из растительного масла, сухого какао-порошка, заменителя сухого молока и сухой молочной сыворотки. Отсюда и различный вкус – американская Nutella, в отличие от европейской, более тягучая, с ярко выраженным привкусом масла.
Факт 5: Больше всего Nutella любят французы
Француженки намазывают пасту на хлеб
Вопреки всеобщему мнению, самыми большими фанатами шоколадной пасты являются не итальянцы, а французы. Ежегодно жители страны покупают около ста миллионов банок Nutella.
Этот факт не на шутку испугал министра экологии Франции Сеголен Руяль, которая в 2015 году призвала соотечественников отказаться от лакомства. Политик аргументировала свою позицию тем, что для производства пальмового масла, которое содержится в пасте, вырубается огромное количество деревьев, что негативно сказывается на климате. Руяль предложила найти достойную альтернативу этому десерту, однако ее не поддержали. Более того, после этой истории провели социологическое исследование, в ходе которого выяснилось, что люди, которые едят Nutella, намного счастливее тех, кто равнодушен к пасте.
Факт 6: В Чикаго есть Nutella-бар
Nutella-бар открылся в 2013 году. / Фото: timeout.com
В 2013 году в Чикаго открылся первый Nutella-бар. В день «премьеры» перед заведением выстроилась огромная очередь – люди ждали около часа, чтобы попробовать фирменные блинчики с шоколадно-ореховой пастой. Помимо них в меню кафе можно найти пирожные, пончики, фирменный хлеб – конечно же, все блюда подают с нутеллой. За 8 лет работы бар не утратил своей популярности – по словам владельцев, посетители еженедельно употребляют более 100 килограммов пасты и 15 000 блинчиков. Впрочем, если бы такое заведение открылось в России, этот рекорд был бы превзойден.
Факт 7: Мишеля Ферреро признали самым богатым итальянцем
Мишель заработал на производстве пасты целое состояние. / Фото: foodfriends.ru
Лишним доказательством того, что Nutella невероятно популярна во всем мире, является финансовое положение семьи Ферреро. Спустя 50 лет после создания компании по производству пасты, Мишель был внесен в список богатейших людей мира, где занял 30-е место. В то же время его признали самым обеспеченным итальянцем.
Интересно, что Ферреро, будучи одной из немногих в мире семейных компаний, никогда не гнались за славой. Скорее, наоборот: они всячески избегают внимания прессы, редко дают интервью и показываются на громких мероприятиях, придерживаются строгой политики конфиденциальности, которая в иных случаях кажется даже подозрительной. А после смерти Мишеля в 2015 году его вдова, признанная самой богатой женщиной Италии, стала вести еще более замкнутый образ жизни.
Факт 8: Именем бренда официально запрещено называть детей
Детям можно есть пасту, но носить ее имя - нет. / Фото: italymagazine.com
Популярность шоколадно-ореховой пасты не могла не отразиться на жизни обычных людей. Так, одна французская пара, будучи ярыми фанатами лакомства, решили назвать свою новорожденную дочь Нутеллой. Однако французские чиновники не дали им этого сделать. Согласно местному законодательство, они могут обращаться в суд, если сталкиваются со странными решениями родителей. После заседания судья вынес решение, что девочку нельзя называть Нутеллой, так как она будет подвергаться насмешкам со стороны сверстников. Родителям рекомендовали остановиться на имени Элла.
После этого случая появился официальный запрет на то, чтобы называть ребенка Нутеллой. Это было сделано, чтобы защитить авторские права производителей и собственников бренда.
Факт 9: День Nutella празднуется 5 февраля
День Nutella придумали пользователи Фейсбука. / Фото: businesspskov.ru
Пользователям Facebook было мало того, что согласно исследованиям, каждую минуту 24 человека покупают банку ореховой пасты. Они решили еще и всемирный день Nutella устроить, когда все должны дружно есть это лакомство. Причем, никаких ограничений нет – можно намазывать на хлеб, а можно есть ложками. Главное, насладиться вкусом десерта 5 февраля, в неофициальный день пасты Nutella.
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