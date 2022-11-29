Как появилась знаменитая Nutella, и почему именем бренда нельзя называть детей

Факт 1: Наполеон был косвенно причастен к появлению Nutella

По одной из версий Наполеон косвенно участвовал в появлении Nutella. / Фото: pinterest.ru





Факт 2: Первое название шоколадной пасты – Super Crema





Nutella не всегда называлась именно так

Факт 3: Своей популярностью Nutella обязана Мишелю Ферреро

Мишель Ферреро на Дне Рождения Nutella. / Фото: fun-news.ru

Факт 4: Не существует единого рецепта Nutella

В Америке паста более густая

Факт 5: Больше всего Nutella любят французы

Француженки намазывают пасту на хлеб

Факт 6: В Чикаго есть Nutella-бар

Nutella-бар открылся в 2013 году. / Фото: timeout.com

Факт 7: Мишеля Ферреро признали самым богатым итальянцем

Мишель заработал на производстве пасты целое состояние. / Фото: foodfriends.ru

Факт 8: Именем бренда официально запрещено называть детей

Детям можно есть пасту, но носить ее имя - нет. / Фото: italymagazine.com

Факт 9: День Nutella празднуется 5 февраля

День Nutella придумали пользователи Фейсбука. / Фото: businesspskov.ru