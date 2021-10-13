Поразительные японские десерты

Японцы давно себя зарекомендовали как экспертов не только всего мимимишного, но и доведенного до совершенства. То же самое касается и еды, которая в руках японских поваров превращается в настоящие шедевры, которые настолько жалко есть, что даже слезы наворачиваются.



Вы только посмотрите, как у японцев выглядят сладкие пирожки, конфеты, торты и мороженое!



































































































































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