Японцы давно себя зарекомендовали как экспертов не только всего мимимишного, но и доведенного до совершенства. То же самое касается и еды, которая в руках японских поваров превращается в настоящие шедевры, которые настолько жалко есть, что даже слезы наворачиваются.
Вы только посмотрите, как у японцев выглядят сладкие пирожки, конфеты, торты и мороженое!
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Поразительные японские десерты
Японцы давно себя зарекомендовали как экспертов не только всего мимимишного, но и доведенного до совершенства. То же самое касается и еды, которая в руках японских поваров превращается в настоящие шедевры, которые настолько жалко есть, что даже слезы наворачиваются.
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