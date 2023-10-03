Эти старые фотографии показывают, как столица Сирии выглядела полвека назад

Сейчас Сирия стала местом одного из самых страшных конфликтов на земле за последние пять лет. Наиболее узнаваемые образы этой ближневосточной страны показывают разбомбленные здания, груды камней и беженцев.



Серия снимков, сделанная 50 лет назад Чарльзом У. Кушманом (Charles W. Cushman), страстным путешественником и фотографом-любителем, резко контрастирует с сегодняшним днем. На его фотографиях центр Дамаска предстает полным мирной жизни, несмотря на ряд военных переворотов в Сирии в 1960-х годах.







4 миллиона сирийцев покинули свою страну с 2011 года. Этот снимок Дамаска с беспилотника показывает, почему так много людей больше не чувствуют себя там в безопасности.







Целые кварталы были разрушены в ходе боевых действий, и люди просто перестали жить в некоторых районах столицы.







50 лет назад в Сирии тоже был период нестабильности. За два года до того, как Кушман в 1965 году посетил Дамаск, в стране произошел военный переворот, в результате которого к власти пришла Партия арабского социалистического возрождения «Баас».







После этого, 23 февраля 1966 года, Сирию потряс уже пятый за 4 года переворот под руководством Салаха Джадида и Хафеза аль-Асада.







Но эти фотографии показывают обыденную сторону жизни этой страны.







Женщины носят разнообразную одежду.







Мужчины носят костюмы западного стиля.







На многих из фотографий Кушмана присутствуют животные.







В середине 1960-х годов животные перевозили товары через центр Дамаска. Кушман дал этому снимку название «С полной нагрузкой».







Иногда животные также перевозили людей.







«Большой всадник — маленький осел», — говорится в описании этого фото.







Фотографии показывают также шумные уличные сцены.







Тележки были завалены фруктами.







Семьи покупали всё необходимое вместе.







И торговцы носили товары на своих спинах.







Минарет возвышается над оживленным рынком.







Центр города был переполнен покупателями.







Переполненная улица.







Кушман подписал это фото так: «Сирийская высотка?»







Это река Барада, протекающая через Дамаск.







«Овцы по всему Дамасскому шоссе».







Сельскохозяйственный участок под Дамаском.







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