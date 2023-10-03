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Эти старые фотографии показывают, как столица Сирии выглядела полвека назад

Сейчас Сирия стала местом одного из самых страшных конфликтов на земле за последние пять лет. Наиболее узнаваемые образы этой ближневосточной страны показывают разбомбленные здания, груды камней и беженцев.

Серия снимков, сделанная 50 лет назад Чарльзом У. Кушманом (Charles W. Cushman), страстным путешественником и фотографом-любителем, резко контрастирует с сегодняшним днем. На его фотографиях центр Дамаска предстает полным мирной жизни, несмотря на ряд военных переворотов в Сирии в 1960-х годах.

Эти старые фотографии показывают, как столица Сирии выглядела полвека назад

4 миллиона сирийцев покинули свою страну с 2011 года. Этот снимок Дамаска с беспилотника показывает, почему так много людей больше не чувствуют себя там в безопасности.

Эти старые фотографии показывают, как столица Сирии выглядела полвека назад

Целые кварталы были разрушены в ходе боевых действий, и люди просто перестали жить в некоторых районах столицы.

Эти старые фотографии показывают, как столица Сирии выглядела полвека назад

50 лет назад в Сирии тоже был период нестабильности. За два года до того, как Кушман в 1965 году посетил Дамаск, в стране произошел военный переворот, в результате которого к власти пришла Партия арабского социалистического возрождения «Баас».

Эти старые фотографии показывают, как столица Сирии выглядела полвека назад

После этого, 23 февраля 1966 года, Сирию потряс уже пятый за 4 года переворот под руководством Салаха Джадида и Хафеза аль-Асада.

Эти старые фотографии показывают, как столица Сирии выглядела полвека назад

Но эти фотографии показывают обыденную сторону жизни этой страны.

Эти старые фотографии показывают, как столица Сирии выглядела полвека назад

Женщины носят разнообразную одежду.

Эти старые фотографии показывают, как столица Сирии выглядела полвека назад

Мужчины носят костюмы западного стиля.

Эти старые фотографии показывают, как столица Сирии выглядела полвека назад

На многих из фотографий Кушмана присутствуют животные.

Эти старые фотографии показывают, как столица Сирии выглядела полвека назад

В середине 1960-х годов животные перевозили товары через центр Дамаска. Кушман дал этому снимку название «С полной нагрузкой».

Эти старые фотографии показывают, как столица Сирии выглядела полвека назад

Иногда животные также перевозили людей.

Эти старые фотографии показывают, как столица Сирии выглядела полвека назад

«Большой всадник — маленький осел», — говорится в описании этого фото.

Эти старые фотографии показывают, как столица Сирии выглядела полвека назад

Фотографии показывают также шумные уличные сцены.

Эти старые фотографии показывают, как столица Сирии выглядела полвека назад

Тележки были завалены фруктами.

Эти старые фотографии показывают, как столица Сирии выглядела полвека назад

Семьи покупали всё необходимое вместе.

Эти старые фотографии показывают, как столица Сирии выглядела полвека назад

И торговцы носили товары на своих спинах.

Эти старые фотографии показывают, как столица Сирии выглядела полвека назад

Минарет возвышается над оживленным рынком.

Эти старые фотографии показывают, как столица Сирии выглядела полвека назад

Центр города был переполнен покупателями.

Эти старые фотографии показывают, как столица Сирии выглядела полвека назад

Переполненная улица.

Эти старые фотографии показывают, как столица Сирии выглядела полвека назад

Кушман подписал это фото так: «Сирийская высотка?»

Эти старые фотографии показывают, как столица Сирии выглядела полвека назад

Это река Барада, протекающая через Дамаск.

Эти старые фотографии показывают, как столица Сирии выглядела полвека назад

«Овцы по всему Дамасскому шоссе».

Эти старые фотографии показывают, как столица Сирии выглядела полвека назад

Сельскохозяйственный участок под Дамаском.

Эти старые фотографии показывают, как столица Сирии выглядела полвека назад

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