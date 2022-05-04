Привычки советских времен, от которых никак не избавимся

Советского Союза не существует почти 30 лет, однако до сих пор практически в каждом из нас осталась частичка советского наследия — определенные привычки, возникшие в свое время из-за специфического уклада жизни. Некоторые из них полезные, но есть и «совковые», которым давно не место в современном обществе. От них стоит избавиться, потому что, кроме вреда, они ничего не приносят.











Лучшую жизнь откладываем на потом

«Все вокруг колхозное, все вокруг мое»

«За что уплочено, должно быть проглочено»

Не дай бог скажут комплимент

Пакет пакетов