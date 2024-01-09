С нами не соску...
Не скучаемВсякие разности
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

С нами не соскучишься!

8 424 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Аркадий Шацкий
    На доработанной карте Птоломея центр перемещён в Иерусалим, евреи и арабы были мореплавателями и путешественниками?Какой видели Земл...
  • Владимир Акулов
    У любого крикливого деревенского петушка тоже много жен - много симпатичных курочек... Интересно , что...Царицы половины А...
  • ирина Гущина
    Блин, БРЕД СИВОЙ КОБЫЛЫ!!!! Чушь полная!!! Автор или дурак, или за печеньки работает...10 гласных и негл...

Как жили простые американцы в конце 1940-х: Правдивые ретро-фотографии обычных туристов


Как жили простые американцы в Калифорнии в конце 1940-х.

Как жили простые американцы в Калифорнии в конце 1940-х.

В этом обзоре фотографии из такой далёкой и абсолютно чужой жизни в 1940-х годах в Калифорнии. В кадре никаких постановок – только кадры из обычной жизни американцев и американок. Пальмы, пляжи, особняки – настоящая американская мечта! И даже не верится, что в этой мечте находилось место для простых людей.

1. В городе Ангелов


Уличная сцена в Лос-Анджелесе.

Уличная сцена в Лос-Анджелесе.

 

2. Декоративные собаки


Одна из самых распространённых пород.

Одна из самых распространённых пород.

 

3. Памятник архитектуры


У здание мэрии в Сан-Франциско.

У здание мэрии в Сан-Франциско.

 

4. Площадь в центре Даунтауна


Площадь Юнион-Сквер, которая находится в центре Сан-Франциско.

Площадь Юнион-Сквер, которая находится в центре Сан-Франциско.

 

5. Юнион-Сквер, Сан-Франциско


Небольшой парк в центре Юнион-сквер.

Небольшой парк в центре Юнион-сквер.

 

6. Подземный переход


По центральным улицам Сан-Франциско.

По центральным улицам Сан-Франциско.

 

7. Уличная сцена в Сан-Франциско


Улица в центре города.

Улица в центре города.

 

8. Канатный трамвай в Сан-Франциско


Одна из достопримечательностей города.

Одна из достопримечательностей города.

 

9. Монумент Дьюи


Гранитная колонна в центре площади.

Гранитная колонна в центре площади.

 

10. Сан-Франциско в 1940-х годах


Улочки в южной части в Сан-Франциско.

Улочки в южной части в Сан-Франциско.

 

11. Богатый улов


Новый рекорд.

Новый рекорд.

 

12. Крупный мегаполис


Случайная фотография.

Случайная фотография.

 

13. Рашен-Хилл


Один из 44 холмов Сан-Франциско.

Один из 44 холмов Сан-Франциско.

 

14. В окрестностях Сан-Франциско


Стадо овец в пригороде Сан-Франциско.

Стадо овец в пригороде Сан-Франциско.

 

15. Общественный бассейн


Общественный бассейн под открытым небом в Калифорнии.

Общественный бассейн под открытым небом в Калифорнии.

 

16. Где-то в Калифорнии


Уютный домик в пригороде Сан-Франциско.

Уютный домик в пригороде Сан-Франциско.

 

17. Небольшой домик в Сакраменто


Маленький, но очень уютный домики в Сакраменто.

Маленький, но очень уютный домики в Сакраменто.

 

18. Местные жители


Место для тех, кто желает отдохнуть от большого города.

Место для тех, кто желает отдохнуть от большого города.

 

19. Пустая улица


Тихий городок.

Тихий городок.

 

20. Йосемитский национальный парк


Йосемитский национальный парк, который распростерся на западных склонах Сьерра-Невады в штате Калифорния.

Йосемитский национальный парк, который распростерся на западных склонах Сьерра-Невады в штате Калифорния.

 

21. Беверли Хиллз


Отель 5 звезд «The Beverly Hills» в Лос-Анджелесе

Отель 5 звезд «The Beverly Hills» в Лос-Анджелесе

 

22. Каталина


Остров Санта-Каталина в Калифорнии.

Остров Санта-Каталина в Калифорнии.

 

23. Рай для туристов


Прекрасный пляж для туристов на острове Санта-Каталина в Калифорнии.

Прекрасный пляж для туристов на острове Санта-Каталина в Калифорнии.

 

24. Порт Санта-Каталина


Туристический остров недалеко от Лос-Анджелеса.

Туристический остров недалеко от Лос-Анджелеса.

 

25. Пальмы острова Святой Каталины


Популярное туристическое место.

Популярное туристическое место.

 

26. Остров названный в честь святой Екатерины Александрийской


Расположенный у южного побережья штата Калифорния скалистый остров Санта-Каталина.

Расположенный у южного побережья штата Калифорния скалистый остров Санта-Каталина.

 

27. Райский остров Санта-Каталина


Маленький ресторанчик под открытым небом.

Маленький ресторанчик под открытым небом.

 

28. Круизный порт на острове Каталина


Начало путешествия по Карибскому морю.

Начало путешествия по Карибскому морю.

 

29. В ожидании водной прогулки по Карибскому морю


Отличное место для отдыха.

Отличное место для отдыха.

 

30. Клуб Каталина


Инфраструктура на острове Санта-Каталина.

Инфраструктура на острове Санта-Каталина.

 

источник

Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:







И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Ссылка на первоисточник

Картина дня

наверх