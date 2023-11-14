Удобрение для антуриума, которое есть на любой кухне

Красивый и здоровый антуриум с большим количеством цветов необычной формы может стать настоящим украшением домашнего цветника. Однако чтобы растение радовало своей красотой, недостаточно просто вовремя поливать его.

Важно давать антуриуму питательные вещества, которые будут стимулировать активный рост и развитие прекрасного цветка. К счастью, получить все необходимое антуриум может всего лишь из одной красной луковицы.



Приготовление удобрения

Польза красного лука для растений

Способ применения

Одну красную луковицу нарежьте на небольшие кусочки вместе с шелухой, залейте 0,5 л воды и измельчите в блендере.Профильтруйте полученное средство через мелкое сито.В составе красного лука содержится много полезных витаминов, например, В2, В1, С, А, В5, Р и В6. Также он включает в себя широкий спектр минералов: железа, калия, магния, меди, йода, цинка и кобальта. Более того, в красном луке содержатся вещества, которые отпугивают вредителей и защищают растение от бактерий и вирусов.Перед применением концентрированный раствор доведите до объема 1,5 литр.Используйте луковое удобрение для полива антуриума под корень 1 раз в 2 недели.