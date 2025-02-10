Почему в лифтах устанавливают зеркало

Зеркало в лифте всегда вызывает бурю положительных эмоций. Еще бы – можно быстренько привести себя в порядок, пока поднимаешься или опускаешься на нужный этаж, и даже сделать пару селфи. Но точно ли зеркало нужно именно для этого? Или оно преследует другие цели? Novate.ru предлагает разобраться в этом вопросе.

Немного истории

Причина 1: Создание иллюзии скорости

Причина 2: Борьба с клаустрофобией

Причина 3: Ощущение безопасности

Причина 4: Избавление от скуки

Причина 5: Помощь людям с ограниченными возможностями

Так выглядел лифт в Древнем Риме.Чтобы понять, как в лифтах появились зеркала, необходимо окунуться в историю самих устройств. Самые первые лифты появились в далеком 236 году до н.э. Конечно, эти конструкции были максимально примитивными и существовали для того, чтобы поднимать на большую высоту тяжелые грузы. И только в XIX веке инженер Вильям Армстронг приблизился к созданию устройств, похожих на конструкции, к которым мы привыкли. Он разработал гидравлический аккумулятор, который лег в основу современных лифтов, и именно с этого момента началась усиленная работа над ними.Стоит отметить, что самые первые лифты были абсолютно небезопасны. Никто не давал гарантию, что однажды трос не оборвется и кабина не полетит в пропасть. Трагедии происходили одна за одной, проблему срочно нужно было решать. С этой задачей справился американский изобретатель Элиша Отис. Именно он разработал такой полезный механизм, как предохранительные тормоза. Благодаря им лифт не падал даже в том случае, если трос обрывался.После внедрения этого механизма в конструкцию, поездки на лифтах стали гораздо безопаснее и люди даже начали им доверять, однако замкнутое пространство, полное незнакомых людей, все равно было не самым приятным местом. Мозговой штурм на тему того, как сделать лифты комфортнее, продолжался.Время в лифте пролетает быстрее.Когда жилые и офисные здания были невысокими, всего четыре-пять этажей, лестница была вполне удобным способом передвижения. Однако с появлением многоэтажек и высоток более удобным и практичным решением стали лифты. Увы, люди радовались недолго: сначала новое изобретение, конечно, вызвало бурю восторга, но потом все начали жаловаться на долгие спуски и подъемы – даже пара минут, проведенная в лифте, казалась вечностью.Дошло даже до того, что в одном американском бизнес-центре менеджеры начали писать жалобы на то, что лифт слишком медленный. Чтобы избежать громкого скандала, руководство стало думать, как устранить проблему. Очевидным решением было усовершенствовать модели лифтов, чтобы увеличить их скорость, но затраты на такую модернизацию были бы колоссальными. Поэтому от мысли менять всю конструкцию отказались, и вместо этого повесили на стенах внутри кабины большие зеркала.Теперь пассажиры могли разглядывать свое отражение во время движения лифта, наблюдать за соседями и даже фотографироваться., а не думать о том, что они теряют драгоценные минуты. Появилась иллюзия, что время поездки ускорилось, хотя на самом деле оно осталось прежним, ведь конструкция лифта совершенно не изменилась.Многих людей пугает замкнутое пространство.Даже те люди, которые по жизни не страдают клаустрофобией, в лифте часто испытывают дискомфортные ощущения. Тесное пространство, нехватка кислорода, страх высоты, мысли о том, что лифт сейчас застрянет – все это тревожит и вызывает панику, особенно если человек находится в кабине один. Справиться со страхом и немного успокоиться помогают зеркала, так как они отвлекают и не дают возможности сосредоточиться на негативных мыслях.Кроме того, зеркала визуально расширяют пространство, делают его менее плотным, что также играет на руку при появлении признаков клаустрофобии. А еще человек не чувствует себя одиноким, ведь он видит свое отражение в зеркале. Соответственно, ощущение ловушки и тесной клетки постепенно сходит на нет.Ехать с незнакомцами не так страшно.В лифте часто приходится сталкиваться с незнакомыми людьми. Некоторые реагируют на такое тесное соседство нормально, а некоторые начинают переживать и накручивать себя, представляя, как у них незаметно вытащат кошелек из сумки и так далее. Зеркало в этом случае также помогает, так как позволяет следить за чужими движениями.Кроме того, по мнению психологов, оно способствует соблюдению норм поведения – согласно статистике, в кабинках с зеркалами намного реже происходят случаи вандализма. Когда человек видит свое отражение, у него появляется необъяснимое желание вести себя «прилично», даже если в это время рядом с ним никого нет. Поэтому зеркало в лифте является не просто декоративным элементом, но также методом воздействия на людей, которые в нем едут.В зеркале можно разглядывать свое отражение.Представьте, что вам нужно подняться на 25 этаж, а лифт, как назло, постоянно останавливается, чтобы запустить или выпустить людей. Мобильная связь в кабине обычно недоступна, ехать и смотреть в пустую стену или в пол – сомнительное удовольствие. Гораздо интереснее разглядывать свое отражение или наблюдать через зеркало за другими пассажирами. Вот такой любопытный метод избавления от скуки.Если в лифте есть зеркало, коляску можно не разворачивать.Лифт далеко не всегда отличается большими габаритами, и развернуться в нем в инвалидной коляске порой не просто сложно, а даже невозможно. Зеркало решает и эту проблему. Люди с ограниченными возможностями могут спокойно подниматься в лифте без необходимости в нем разворачиваться. Глядя в отражение, можно спокойно заехать и выехать из кабинки задним ходом, не совершая лишних движений.Интересно, что со временем зеркала из полезной и практичной вещи, призванной подарить пассажирам комфорт и чувство безопасности, превратились в социальный феномен. Сейчас люди активно используют их для селфи, создают тренды, делятся снимками в социальных сетях. Конечно, некоторые могут посмеяться над этим и говорить, что сами они никогда не будут заниматься подобной ерундой, однако в таком времяпрепровождении есть свои плюсы.Подобные моменты позволяют людям расслабиться, отвлечься, сделать поездку более веселой и даже приятной. В лифте мы можем хотя бы несколько минут побыть наедине с собой, так почему бы не применить их с пользой, чтобы поднять себе настроение и зарядиться энергией на предстоящий день или вечер? Мы считаем, это отличная идея.