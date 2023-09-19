Как оказался на свалке в Камбодже продюсер из Голливуда, и Почему он ни о чём не жалеет: Скотт Нисон

В 2002 году Скотт Нисон был директором компании 20th Century Fox International, и именно под его кураторством снимались такие фильмы как «Титаник» и «Люди Икс». У него было всё, о чём может мечтать человек, - зарплата в миллион долларов, «Порше», яхта, роскошный особняк в Лос-Анджелесе и целый список знаменитостей среди друзей. Но на пике карьеры он бросил кинобизнес, чтобы стать счастливым на свалках Камбоджи.
Скотт Нисон был успешен и водил дружбу с голливудскими звездами.
Скотт Нисон, выходец из Шотландии, к 45 годам достиг высот в карьере и полного материального благополучия. «Я мог запросто работать в киноиндустрии до конца своей жизни. Не думаю, что я был более несчастным, чем кто-либо из других успешных голливудских продюсеров. Посмотрев на мою жизнь со стороны, вы бы сказали, что я счастливчик. Сам я про себя так сказать не мог», - рассказывает о себе Скотт.
Скотт был знаком с мировыми знаменитостями.
2003 году Скотт Нисон взял первый за 12 лет отпуск и отправился в Камбоджу, чтобы посмотреть буддистские храмы. И эта страна была только лишь одним пунктом в его азиатском турне. Как-то сидя в одном из кафе Пномпеня, Скотт дал немного денег ребёнку-бродяге. А один из посетителей, с которым Скотт разговорился, сказал ему: «Если хотите помочь детям по-настоящему — сходите на городскую свалку». И голливудский продюсер как под гипнозом последовал этому совету.
Позже он признавался, что то, что он там увидел, стало для него настоящим «ударом под дых»: около 200 бездомных детей, которые собирали мусор на помойке, чтобы как-то выжить ещё один день. Смрад стоял такой, что казалось до него можно дотронуться.
И одна поездка в Камбоджу изменила его жизнь.
«Как и большинство людей, я считал, что помогать таким детям должны специальные организации — но в этот момент я стоял там один, и рядом не было никакой социальной службы. Либо ты что-то сделаешь, либо они там останутся. Я мог повернуться и сделать вид, что никогда этого не видел. Но я впервые почувствовал, словно мое предназначение — быть здесь», - рассказывал позже Скотт Нисон.
Помогать здесь и сейчас.
Первое, что он сделал, снял квартиры для 2 бездомных детей подальше от свалки и оплатил их лечение. Оказалось, что в Камбодже достаточно 40 долларов в месяц, чтобы ребёнок был обеспечен всем необходимым. «Мне было стыдно, что всё оказалось так просто», - признавался Скотт. И уже по пути в Америку он начал раздумывать, что, возможно, помощь детям – это и есть его настоящее призвание. Такие мысли были неожиданными даже для него самого – он опасался, что это тот самый кризис среднего возраста, и знал, каким страшным он бывает в Голливуде.
Сомнения и принятие решения
На протяжении всего следующего года Скотт Нисон жил на 2 страны – 3 недели он проводил в Голливуде и на неделю улетал в Пномпень. Он словно ждал знака свыше, что всё делает правильно.
На протяжении всего следующего года Скотт Нисон жил на 2 страны.
Как-то он договорился о встрече с одним из самых известнейших актёров. Тот летел на встречу на частном самолёте, и ему подали не тот обед. И голливудская звезда кричала в трубку Нисону: «Моя жизнь не должна была быть такой сложной!» А перед глазами Скота была помойка, на которой дети умирали от голода. И тут Скотт окончательно решил, что это знак – он должен бросить всё и уехать в Камбоджу, или так и проживёт свою жизнь в фальши и декорациях.
Его пытались отговорить абсолютно все – семья, коллеги и друзья. Но Скотт Нисон рассчитал, что у него достаточно средств, чтобы оказывать поддержку 200 детям на протяжении 8 лет. И он продал всё своё имущество, чтобы это сделать. А ещё за это время он создал организацию Cambodian Children’s Fund, цель которой — обеспечить детей образованием, жильем и медицинским лечением.
У каждого ребёнка должен быть дом, где его любят.
Последние 10 лет Скотт Нисон живёт в Камбодже. У него появилось помощники и последователи. Его организация сумела помочь за это время 2000 детям из самых безнадежных трущоб страны: их обеспечивали жильём, лечили и давали образование.
Одна из подопечных Скотта тогда и сейчас.
«Я никогда не был женат и никогда не чувствовал, что мне это нужно. Быть одиноким мужчиной в голливудском кинобизнесе — слишком хорошая жизнь, — говорит Скотт. — В Лос-Анджелесе, конечно, были прекрасные женщины, но я даже в самых диких мечтах не мог представить, что женюсь на ком-то из них. Сейчас у меня вполне достаточно детей, за которыми нужно присматривать. Через десять лет они будут заботиться обо мне, а я буду для них дедушкой». А ещё он признаётся, что сегодня в его жизни больше любви, чем он когда-либо мог представить. И единственный его страх – что случилось бы с ним, если он остался в Голливуде.
И единственный его страх – что случилось бы с ним, если он остался в Голливуде.
Бывший президент крупнейшей мировой кинокомпании сегодня проводит на свалке львиную долю своего времени и признаётся, что единственным предметом роскоши в его доме является кофы-машина. А на вопросы скучает ли он по своей прежней жизни в Голливуде, отвечает: «Только по лодке. Она давала мне необъяснимое чувство свободы».
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