Как оказался на свалке в Камбодже продюсер из Голливуда, и Почему он ни о чём не жалеет: Скотт Нисон

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В 2002 году Скотт Нисон был директором компании 20th Century Fox International, и именно под его кураторством снимались такие фильмы как «Титаник» и «Люди Икс»



В 2002 году Скотт Нисон был директором компании 20th Century Fox International, и именно под его кураторством снимались такие фильмы как «Титаник» и «Люди Икс» . У него было всё, о чём может мечтать человек, - зарплата в миллион долларов, «Порше», яхта, роскошный особняк в Лос-Анджелесе и целый список знаменитостей среди друзей. Но на пике карьеры он бросил кинобизнес, чтобы стать счастливым на свалках Камбоджи.

Скотт Нисон был успешен и водил дружбу с голливудскими звездами.

Скотт был знаком с мировыми знаменитостями.

И одна поездка в Камбоджу изменила его жизнь.

Помогать здесь и сейчас.

Сомнения и принятие решения

На протяжении всего следующего года Скотт Нисон жил на 2 страны.

У каждого ребёнка должен быть дом, где его любят.

Одна из подопечных Скотта тогда и сейчас.

И единственный его страх – что случилось бы с ним, если он остался в Голливуде.