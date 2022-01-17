Почему не имеет смысла гладить постельное белье

Вопрос из разряда эпических. Доколе будем белье гладить? Этот вопрос задала тетя одной нашей подруги. Повисла неловкая пауза: подруга застыла, потому что не знала что ответить, тетя, увидев реакцию, смутилась. Дальше произошел интересный диалог по поводу глажки и вообще, какая ткань лучше для постельного белья. Тетя ведь давно в Италии живет, к тамошним порядкам привыкла.

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Надо сказать, что наша подружка осталась под впечатлением, тетины аргументы показались ей хоть и не железобетонными, но вполне заслуживающими внимания. Мы тоже с интересом их выслушали и теперь предлагаем вместе с тобой, дорогой читатель, об этом порассуждать — почему больше не обязательно гладить постельное?

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ЛУЧШАЯ ТКАНЬ ДЛЯ ПОСТЕЛЬНОГО БЕЛЬЯ

На рынке много интересных вариантов, попробуем разузнать о них подробнее, а что выбрать — это с удовольствием оставляем тебе. Может, ты хочешь, чтобы белье выдержало 1000 стирок и прослужило 10 лет. Или наоборот, у тебя в привычке постоянно обновлять узоры и цвета, поэтому подойдет что-то недорогое и практичное. Итак.

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Бязь

Это самая популярная ткань. В первую очередь из-за своей натуральности. Бязь на сто процентов состоит из хлопка. Ткань прочная, недорогая, гипоаллергенная. Буквально создана для детской кроватки. Лучшее сочетание цена и качество. Сатин

Натуральная и нарядная ткань, созданная из крученой хлопковой нити двойного плетения. Сатин блестит как шелк, вызывает похожие ощущения, но при этом стоит намного дешевле. Белье из сатина выдерживает 300 стирок и почти не мнется. Это нарядное белье. © Depositphotos Лен

Это классика с вековой историей. Льняное белье имеет уникальное свойство: в жару приятно охлаждает и, наоборот, согревает в холода. Выдерживает бесконечное количество стирок, от которых ткань становится только светлее. Но ничто не вечно под Луной. Ситец

Самая дешевая и простая ткань, по ощущениям больше всего напоминает бязь. Постель из ситца быстро изнашивается, зато практически не мнется. Если любишь разные рисунки и цвета или часто переезжаешь, то почему бы и нет? © Depositphotos Перкаль

Вариант, который может подойти не всем, однако бельё из этой ткани всё же пользуется популярностью. Выдерживает 1000 стирок, очень плотная и долговечная. Это белье непросто погладить даже с отпаривателем. Шелк

Шелк — он для королей. Не только красивый, стойкий, гипоаллергенный, но и обладающий целительными свойствами. Считается, что сон на шелковом белье позволяет быстрее преодолеть всякие там простуды. Единственный минус — шелк стоит денег. © Depositphotos Поплин

Доступная и неприхотливая тканюшка на каждый день. Очень мягкая, любит яркие расцветки и легко стирается. Буквально — бросил в машинку, высушил, снова в бой. Стирать можно и при 60 градусах. Бамбук

Новая ткань в наших широтах, но уже завоевавшая популярность. Постель из бамбука как-будто подстраивается под тело и обеспечивает хороший сон. В уходе довольно простая — отлично стирается и имеет порядочную долговечность. © Depositphotos

Почему ткань для постельного белья можно не гладить

Важно разобраться с одним концептуальным вопросом — почему белье вообще гладят? Это давняя традиция, ведь мы проводим в постели треть своей жизни, уход за ней нужен особенный. Раньше как было? В реке выполоскали, а дальше горячим утюжком, чтобы микробы уничтожить. В современном мире всё это кажется давно неактуальным.

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Из слов тети из Италии выяснилось следующее: раньше глажка действительно имела смысл как гигиеническая процедура. Сейчас почти в каждой семье есть стиральная машина и куча любых моющих средств, в том числе антибактериальных. Постельное белье стирается даже при 90 градусах, вряд ли какая бактерия выдержит.

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Кроме того, что в стиралках присутствует функции сушки и глажки, современные ткани мало нуждаются в том, чтобы их после стирки утюжить. К примеру, шелк, поплин, ситец можно вообще не гладить, а лен и просто бессмысленно, потому что он мнется от малейшего прикосновения. Если в тебе сильно страдает внутренний эстет, белье после стирки можно расправить, а затем сложить по шву — оно будет выглядеть как глаженное.

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Итальянцы вообще считают, мол, зачем тратить время и силы на то, что на следующий день примет свое естественное состояние, то есть снова станет мятым? Зачем нагружать себя лишними заботами и еще тратить на это электроэнергию? Они считают, что это просто сила привычки, расставание с которой ничего в жизни не нарушит. Но решать, конечно же, тебе.

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Если продолжаешь гладить, тогда обязательно напиши в комментариях, почему это обязательно нужно делать. Искренне будем рады, если напишешь, какая по-твоему лучшая ткань для постельного белья. А пока желаем тебе хорошего настроения и рекомендуем узнать, нужно ли застилать постель по утрам и как это скажется на твоем здоровье. До встречи!