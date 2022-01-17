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Почему не имеет смысла гладить постельное белье

Почему не имеет смысла гладить постельное белье

Вопрос из разряда эпических. Доколе будем белье гладить? Этот вопрос задала тетя одной нашей подруги. Повисла неловкая пауза: подруга застыла, потому что не знала что ответить, тетя, увидев реакцию, смутилась. Дальше произошел интересный диалог по поводу глажки и вообще, какая ткань лучше для постельного белья. Тетя ведь давно в Италии живет, к тамошним порядкам привыкла.

девушка и куча белья

© Depositphotos

Надо сказать, что наша подружка осталась под впечатлением, тетины аргументы показались ей хоть и не железобетонными, но вполне заслуживающими внимания. Мы тоже с интересом их выслушали и теперь предлагаем вместе с тобой, дорогой читатель, об этом порассуждать — почему больше не обязательно гладить постельное?

отпаривает белье фото

© Depositphotos

ЛУЧШАЯ ТКАНЬ ДЛЯ ПОСТЕЛЬНОГО БЕЛЬЯ

На рынке много интересных вариантов, попробуем разузнать о них подробнее, а что выбрать — это с удовольствием оставляем тебе. Может, ты хочешь, чтобы белье выдержало 1000 стирок и прослужило 10 лет. Или наоборот, у тебя в привычке постоянно обновлять узоры и цвета, поэтому подойдет что-то недорогое и практичное. Итак.

постельное белье фото

© Depositphotos

  1. Бязь
    Это самая популярная ткань. В первую очередь из-за своей натуральности. Бязь на сто процентов состоит из хлопка.
    Ткань прочная, недорогая, гипоаллергенная. Буквально создана для детской кроватки. Лучшее сочетание цена и качество.
  2. Сатин
    Натуральная и нарядная ткань, созданная из крученой хлопковой нити двойного плетения. Сатин блестит как шелк, вызывает похожие ощущения, но при этом стоит намного дешевле. Белье из сатина выдерживает 300 стирок и почти не мнется. Это нарядное белье.
    сатин ткань фото

    © Depositphotos

  3. Лен
    Это классика с вековой историей. Льняное белье имеет уникальное свойство: в жару приятно охлаждает и, наоборот, согревает в холода. Выдерживает бесконечное количество стирок, от которых ткань становится только светлее. Но ничто не вечно под Луной.
  4. Ситец
    Самая дешевая и простая ткань, по ощущениям больше всего напоминает бязь. Постель из ситца быстро изнашивается, зато практически не мнется. Если любишь разные рисунки и цвета или часто переезжаешь, то почему бы и нет?
    постель из ситца фото

    © Depositphotos

  5. Перкаль
    Вариант, который может подойти не всем, однако бельё из этой ткани всё же пользуется популярностью. Выдерживает 1000 стирок, очень плотная и долговечная. Это белье непросто погладить даже с отпаривателем.
  6. Шелк
    Шелк — он для королей. Не только красивый, стойкий, гипоаллергенный, но и обладающий целительными свойствами. Считается, что сон на шелковом белье позволяет быстрее преодолеть всякие там простуды. Единственный минус — шелк стоит денег.
    постель из шелка фото

    © Depositphotos

  7. Поплин
    Доступная и неприхотливая тканюшка на каждый день. Очень мягкая, любит яркие расцветки и легко стирается. Буквально — бросил в машинку, высушил, снова в бой. Стирать можно и при 60 градусах.
  8. Бамбук
    Новая ткань в наших широтах, но уже завоевавшая популярность. Постель из бамбука как-будто подстраивается под тело и обеспечивает хороший сон. В уходе довольно простая — отлично стирается и имеет порядочную долговечность.
    постель из бамбука фото

    © Depositphotos

Почему ткань для постельного белья можно не гладить

Важно разобраться с одним концептуальным вопросом — почему белье вообще гладят? Это давняя традиция, ведь мы проводим в постели треть своей жизни, уход за ней нужен особенный. Раньше как было? В реке выполоскали, а дальше горячим утюжком, чтобы микробы уничтожить. В современном мире всё это кажется давно неактуальным.

постель на улице фото

© Depositphotos

Из слов тети из Италии выяснилось следующее: раньше глажка действительно имела смысл как гигиеническая процедура. Сейчас почти в каждой семье есть стиральная машина и куча любых моющих средств, в том числе антибактериальных. Постельное белье стирается даже при 90 градусах, вряд ли какая бактерия выдержит.

стирка белья фото

© Depositphotos

Кроме того, что в стиралках присутствует функции сушки и глажки, современные ткани мало нуждаются в том, чтобы их после стирки утюжить. К примеру, шелк, поплин, ситец можно вообще не гладить, а лен и просто бессмысленно, потому что он мнется от малейшего прикосновения. Если в тебе сильно страдает внутренний эстет, белье после стирки можно расправить, а затем сложить по шву — оно будет выглядеть как глаженное.

сложенное белье фото

© Depositphotos

Итальянцы вообще считают, мол, зачем тратить время и силы на то, что на следующий день примет свое естественное состояние, то есть снова станет мятым? Зачем нагружать себя лишними заботами и еще тратить на это электроэнергию? Они считают, что это просто сила привычки, расставание с которой ничего в жизни не нарушит. Но решать, конечно же, тебе.

смятая постель фото

© Depositphotos

Если продолжаешь гладить, тогда обязательно напиши в комментариях, почему это обязательно нужно делать. Искренне будем рады, если напишешь, какая по-твоему лучшая ткань для постельного белья. А пока желаем тебе хорошего настроения и рекомендуем узнать, нужно ли застилать постель по утрам и как это скажется на твоем здоровье. До встречи!

 

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