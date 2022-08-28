Лада в Канаде продается по цене Porsche

В Торонто на продажу выставили красную «шестерку» — ВАЗ-2106 1979 года. Советский раритет оценили в 80 тысяч долларов! Как попали советские «Жигули» в Канаду и почему такую цену за автомобиль владелец считает оправданной?













Иногда старые советские автомобили за границей могут стоить в разы больше новых автомобилей местного производства. Один из них — этот ВАЗ-2106.



Это авто продают в Торонто. Владелец красной «шестерки» оценивает ее как Porsche Cayenne. Цена советского раритета — 80 тысяч долларов!







В чем секрет такой цены? Пробег представленного экземпляра 38-летней давности составляет всего 7000 км, поэтому, как уверяет владелец, «в салоне — запах новых “Жигулей”».



Но как же советский автомобиль попал на канадскую землю?







АвтоВАЗ решил начать экспорт своих автомобилей в Канаду в 1978 году. В качестве экспортного бренда был выбран, естественно, Lada.



В то время автомобили уже продавались в Новой Зеландии, Люксембурге, Бельгии, Нидерландах, Великобритании и Франции. За первый год продаж удалось реализовать всего около 1000 штук, зато в 1979 году — уже 5649 штук. К 1981 году продажи возросли уже до 12 900 автомобилей.







Первой моделью, которую АвтоВАЗ решил поставлять в Канаду, стал ВАЗ-2106, точнее, его «канадская» версия — ВАЗ-21061-37.

Из-за требований безопасности, которые действовали в Канаде, канадская версия получила массивные пластиковые энергопоглощающие бамперы со встроенной в них оптикой.Были и кое-какие другие внешние отличия: секция указателей поворота в задних фарах стала красной, а в задние боковые катафоты были встроены лампочки, которые выполняли функцию габаритных огней.Кроме того, в салоне можно увидеть более комфортабельные сиденья, а на передней панели возле часов — индикатор непристегнутых ремней и лампу Check Engine. Из дополнительных опций можно было заказать кожаную оплетку для руля, деревянную или обтянутую кожей ручку коробки передач, AM/FM-радио, литые диски и коврики. Завод давал на машину 12 месяцев или 20 тысяч километров гарантии.Пришлось провести ряд модификаций с двигателем. В первую очередь они были направлены на соответствие нормам по токсичности выхлопа — в конструкцию ввели катализатор и абсорбер. Небольшие изменения претерпела и тормозная система.Автомобили в Канаду из СССР доставляли, естественно, кораблями через океан. Грузовые суда приходили в порт Дартмут в Новой Шотландии, там их разгружали, а оттуда автомобили развозили по дилерским центрам компании Lada Cars of Canada.Продажи были признаны весьма успешными, а сами канадцы довольно охотно покупали невиданные ранее советские авто. Но их сложно было не купить, Lada была самым дешевым автомобилем на канадском рынке того времени и при этом не самым плохим. Основными конкурентами были чехословацкая «Шкода» и румынская «Дачия». На территории Канады работало 43 дилерских центра, которые продавали в среднем по 1000 автомобилей в месяц.Официально «Жигули» продавались в Северной Америке двадцать лет, с 1977 по 1997 год. Канадцы считали, что СССР продает автомобили слишком дешево, и называли это крупнейшим демпингом за всю историю страны. Тем не менее «вездепроходимые», дешевые и не самые плохие советские авто охотно покупали — в основном студенты и охотники-рыболовы. Советский Союз действительно нуждался в валюте , и демпинг был единственным способом добиться высоких продаж на новом высококонкурентном рынке.Реклама Lada для канадского рынка сегодня смотрится наивно и нереально. В печати особенно подчеркивали толщину металла кузова советского авто и высокие антикоррозийные (!) свойства.Торонто, 1980. Журналист газеты Star Рик Бреннан ссорится с хозяином заправки Нилом Шефердом, который отказывается заправлять «Ладу» советского производства (годом ранее начался конфликт в Афганистане).В 1979 году, оценив успех продаж советских автомобилей в Канаде, продавать «Ладу» решили и американцы (компания Satra Industrial corp из Нью-Йорка), но в декабре 1979 года советские войска вошли в Афганистан, и Конгресс США заблокировал торговые отношения с Советским Союзом. Купить в Канаде и привезти «Ладу» в США американцы также не могли — автомобиль не проходил по американским нормам выхлопа тех лет.Закат эпохи «Жигулей» в Канаде наступил через 20 лет. В 1997 году продажи свернули, не выдержав конкуренции с корейцами. Сегодня «Лады» изредка еще можно встретить на канадских дорогах, но чаще, наверное, все-таки на свалках.Сегодня ВАЗ-21061-37 весьма высоко ценится среди коллекционеров и просто любителей «классических» автомобилей ВАЗ — как самый редкий автомобиль из всей линейки ВАЗ-2106. Поэтому заявленная в объявлении свеженькой «Лады» цена в 80 тысяч долларов может считаться обоснованной. Тем более что продавец готов за эти деньги доставить советско-канадский ретроавтомобиль в любую точку планеты . Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)