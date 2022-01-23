Как эффективно избавиться от «мешков» и тёмных кругов под глазами за копейки

Как сделать эффективное и недорогое средство от мешков и синяков под глазами
Глаза могут сказать очень многое. А иногда и вовсе взболтнуть лишнего. Ну например, что их прекрасная обладательница не спала до рассвета или выпила слишком много чая на ночь. Чтобы не делиться с окружающими этой личной информацией, рекомендуем каждое утро использовать эффективную сыворотку против кругов и припухлостей. А мы подскажем простой и доступный рецепт, как её сделать.
Как сделать эффективное и недорогое средство от мешков и синяков под глазами
Многие женщины едва не со школьной скамьи мучаются от «мешков» под глазами или тёмных кругов размером с блюдце. Самое обидное, что даже дорогая аптечная косметика не всегда в силах бороться с этим маленьким, но досадным недостатком. Но даже когда, казалось бы, всё перепробовано, положительный результат может дать простое и доступное средство. Например, самодельная сыворотка на основе кофе. Никакого волшебства, всё просто: кофеин ускоряет отток лимфы, тем самым устраняя припухлости и осветляя кожу. А масла, входящие в состав, ухаживают за нежной зоной вокруг глаз и разглаживают морщинки.
Чтобы сделать самодельный серум против кругов и припухлостей под глазами, вам понадобятся:
1. Полстакана молотого кофе;
2. Миндальное масло;
3. Масло авокадо;
4. Марля;
5. Маленький флакон с пипеткой или металлическим роликом
Шаг 1: самый длительный. Половину стакана молотого кофе насыпьте в стеклянную банку, а сверху залейте маслом миндаля. Масла должно быть столько, чтобы покрыть кофе. Закройте банку и оставьте её в тёмном месте на 4-5 дней.
Как сделать эффективное и недорогое средство от мешков и синяков под глазами
Шаг 2: через 4-5 дней масло хорошо пропитается кофейной эссенцией. Теперь нужно перелить его в маленький флакон. Используйте марлю, как фильтр, чтобы частички кофе не попали в ваш серум и не поцарапали нежную кожу вокруг глаз.
Как сделать эффективное и недорогое средство от мешков и синяков под глазами
Шаг 3: добавьте одну столовую ложку авокадо, закройте флакон и хорошо (долго!) взбалтывайте, пока масла полностью не смешаются.
Как сделать эффективное и недорогое средство от мешков и синяков под глазами
А ещё во флакон можно добавить пару крупных кофейных зёрен. Они продолжат насыщать масло кофеином, да и просто будут радовать глаз.
Как сделать эффективное и недорогое средство от мешков и синяков под глазами
Для лучшего эффекта храните серум в холодильнике. Особенно, если выбрали флакон с роликом. Наносите утром хотя бы за 20 минут до макияжа. При регулярном использовании даже выраженные тёмные круги немного светлеют за пару недель. Ну а кофейный аромат здорово бодрит утром!
Как сделать эффективное и недорогое средство от мешков и синяков под глазами
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии