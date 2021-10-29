8 очевидных признаков того, что пора съезжать со съемной квартиры

Причина 1: Вы «переросли» квартиру

Квартира не вмещает все ваши вещи. / Фото: rnd-pereezd.ru

Причина 2: У вас нет денег на аренду этой квартиры

ru У вас возникли проблемы финансового характера. / Фото: gubdaily.ru

Причина 3: У вас есть возможность арендовать жилье получше

У вас есть деньги на квартиру побольше. / Фото: goodfon.com

Причина 4: Местоположение стало неудобным

Дорога до работы занимает очень много времени. / Фото: poem4you.ru

Причина 5: Вы хотите жить в другом районе

Есть возможность снять жилье в хорошем районе. / Фото: svopi.ru

Причина 6: Существует ряд проблем с инфраструктурой

Рядом с нынешней квартирой нет круглосуточных магазинов. / Фото: privetsochi.ru

Причина 7: В доме есть проблемы

У вас скандальные соседи. / Фото: spilka.pro

Причина 8: С квартирой связаны неприятные воспоминания

Каждый угол квартиры напоминает вас о чем-то плохом. / Фото: wallhere.com