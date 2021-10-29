8 очевидных признаков того, что пора съезжать со съемной квартиры

Далеко не у всех людей есть собственное жилье в том городе, где они работают или учатся, поэтому приходится снимать квартиру. Но самый лучший, на первый взгляд, вариант недвижимости через некоторое время может оказаться абсолютно неподходящим для вас. И всему виной не только скандальные соседи или отсутствие взаимопонимания с арендодателем. В этой статье вы найдете 8 признаков того, что пора менять съемную квартиру. Прочтите и задумайтесь, вдруг правда нужно поискать жилье получше.
Причина 1: Вы «переросли» квартиру
Квартира не вмещает все ваши вещи. / Фото: rnd-pereezd.ru
«Перерасти» жилье можно как в прямом, так и в переносном смыслах. В первом случае съемные квадратные метры уже не вмещают ваши личные вещи, желанную мебель, бытовую технику и так далее, а значит – вы нуждаетесь в площади побольше. Брак, рождение детей, переезд родственников также относятся к этой категории.
Также вы можете «перерасти» жилье и в переносном смысле. Например, вам надоел ремонт, перестала нравиться планировка, стало неудобным месторасположение, так как вы сменили работу, и тому подобное.
Причина 2: У вас нет денег на аренду этой квартиры
У вас возникли проблемы финансового характера. / Фото: gubdaily.ru
К сожалению, никто не знает, что будет завтра. Из-за увольнения или крупных непредвиденных расходов нынешняя квартира может оказаться вам не по карману. Конечно, это не самая приятная причина, однако выход есть всегда. Вы можете договориться с хозяином об отсрочке, если вы уже давно здесь живете и уверены, что в ближайшее время ваше финансовое положение улучшится. Еще один вариант – найти сожителя, если арендодатель ничего не будет иметь против. В крайнем случае придется сменить квартиру и найти жилье подешевле.
Причина 3: У вас есть возможность арендовать жилье получше
У вас есть деньги на квартиру побольше. / Фото: goodfon.com
Более приятная причина для аренды другого жилья – продвижение по карьерной лестнице и, как следствие, повышение зарплаты. В этом случае вы можете снять двухкомнатную квартиру вместо однокомнатной в хорошем районе.
Если у вас есть сбережения, можно не снимать другое жилье, а купить собственную квартиру. Тогда вам не придется переживать о том, что вы не найдете общий язык с хозяином, или не сможете заплатить арендную плату за следующий месяц.
Причина 4: Местоположение стало неудобным
Дорога до работы занимает очень много времени. / Фото: poem4you.ru
Если вы сменили работу и новый офис находится на другом конце города, есть смысл задуматься об аренде нового жилья. Вряд ли кому-то захочется вставать в 6 утра только потому, что дорога до работы занимает больше часа.
Совет: Оцените свои расходы на общественный транспорт. Вполне возможно, что если вы будете ежедневно ходить в офис пешком, тем самым экономя на проезде, то сможете позволить себе арендовать квартиру подороже.
Причина 5: Вы хотите жить в другом районе
Есть возможность снять жилье в хорошем районе. / Фото: svopi.ru
Немного другая ситуация складывается в том случае, если причиной смены местоположения квартиры является не другая работа, а собственное желание. Например, на окраине, где вы на данный момент снимаете жилье, повысился уровень преступности. Еще один вариант – у вас родился ребенок и вы хотите жить поближе к родителям, чтобы не пришлось ездить к ним через весь город.
Причина 6: Существует ряд проблем с инфраструктурой
Рядом с нынешней квартирой нет круглосуточных магазинов. / Фото: privetsochi.ru
До остановки нужно идти не менее получаса, рядом нет общеобразовательной школы, круглосуточного магазина или спортзала? В этом случае, по мнению Novate.ru, пора заняться подбором нового жилья. Выделите время на просмотр доски объявлений и прозвоните хозяевам, чьи квартиры вас заинтересовали. Вполне возможно, что у вас получится снять жилье по той же стоимости, но с более выгодным месторасположением, чем сейчас.
Причина 7: В доме есть проблемы
У вас скандальные соседи. / Фото: spilka.pro
К сожалению, большинство проблем с домом обнаруживаются лишь в процессе проживания. Например, скандальные соседи могут проявить себя лишь через месяц, проблемы с отоплением обнаружатся только с наступлением холодов, а крыша начнет течь после продолжительных дождей. Если вы не чувствуете себя комфортно в съемной квартире и вас что-то не устраивает, не задумываясь меняйте жилье. В конце концов, вы платите деньги за эту недвижимость, и можете требовать соблюдения хотя бы самых элементарных правил.
Причина 8: С квартирой связаны неприятные воспоминания
Каждый угол квартиры напоминает вас о чем-то плохом. / Фото: wallhere.com
Если вы расстались с любимым человеком, вместе с которым снимали жилье, или квартира навевает другие неприятные воспоминания, не стоит себя мучать. Лучше арендовать другое жилье и начать там все с чистого листа. Так вы сможете обезопасить себя от лишних переживаний и стрессов.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии