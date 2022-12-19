Тайные станции метрополитенов

Словосочетание станция-призрак появилось на свет благодаря диггерам, которые однажды вышли на забытое брошенное подземелье без поездов. Обычно к закрытым станциям ведет заброшенная ветка метротоннеля или вентиляционной шахты. Самое интересное, что станции-призраки могут находится буквально за стеной действующей станции: люди просто не догадываются, что скрывается в нескольких метрах от них. Такие станции есть во многих городах мира, но на официальных картах их никогда нет.









Нордбанхоф

Сити Холл

Круа-Руж

Рэйс Стрит

Олдвич

Альберти Норте

Камлинге

Станция Советская

Валькирия Пласс

Коррео