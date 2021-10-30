Хранить нельзя выкидывать: 11 способов повторного применения чайного пакетика

1. Удобрение и защита растений

Чайные листья из пакетиков служат отличной подкормкой. / Фото: огородсад.рф

2. Пятновыводитель

Чай поможет избавиться от пятна на ковре

3. Средство против мешков под глазами

Чайный пакетик поможет снять отек, воспаление и устранит мешки под глазами. / Фото: salonveronika.ru

4. Успокаивающее средство после загара

Из полотенца, смоченного в чайной заварке, нужно сделать компресс. / Фото: postila.ru

5. Полироль для мебели

Чайная заварка придаст деревянной мебели блеска

6. Разжигатель для костров

Чайный пакетик поможет разжечь костер в считанные минуты. / Фото: smehielochki.my1.ru

7. Средство для укрепления ногтей

Кусочек чайного пакетика сможет укрепить ноготь. / Фото: amomama.com

8. Расслабляющая ванна

Добавьте в воду чайный пакетик с ромашкой и получите расслабляющую ванну

9. Средство от зуда

Чайный пакетик поможе при укусах насекомых. / Фото: 4tololo.ru

10. Кондиционер для волос

Ополосните волосы чайной заваркой, чтобы сделать их мягкими и блестящими. / Фото: top10a.ru

11. Борьба с вредителями

Чайные пакетики с запахом мелиссы или мяты отпугнут вредителей. / Фото: justcoolidea.ru