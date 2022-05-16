С нами не соскучишься!

8 128 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Lucik Lucivih
    Раз человек хочет учится почему бы и нет.Никогда не поздно
  • Вальтер Юпитер
    А где же НОВИЧОК??? Его так рекламировали, а теперь забыли.... Обижаете однако Новичка. А может он уже и не новичок? ...Как работают и ка...
  • АНГЕЛ АНГЕЛ
    Интересно кем спасшие дети эти , а теперь их внуки родственники стали и какую политику поддерживают...Другой Шиндлер: з...

Этот сумасшедший твист: лучшие танцевальные сцены из 1960-х


Этот сумасшедший твист!

Этот сумасшедший твист!

«Просто представьте, что вытираете салфеткой зад и одновременно обеими ногами давите окурок», - эта остроумная инструкция по обучению танцевать твист была придумана совсем не героем Моргунова из культовой советской комедии «Кавказская пленница». Автор этого высказывали и самого танца - Чабби Чекер (Chubby Checker), а произнёс он её в далёком 1960-ом. В этом видео – танцевальные клипы с популярных телевизионных и киносцен.

источник

Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:





Этот сумасшедший твист: лучшие танцевальные сцены из 1960-х

И не забудьте:
Этот сумасшедший твист: лучшие танцевальные сцены из 1960-хПодписаться на мой Instagram
Ссылка на первоисточник
Обсудить

Картина дня

наверх