Этот сумасшедший твист: лучшие танцевальные сцены из 1960-х

Этот сумасшедший твист!
«Просто представьте, что вытираете салфеткой зад и одновременно обеими ногами давите окурок», - эта остроумная инструкция по обучению танцевать твист была придумана совсем не героем Моргунова из культовой советской комедии «Кавказская пленница». Автор этого высказывали и самого танца - Чабби Чекер (Chubby Checker), а произнёс он её в далёком 1960-ом. В этом видео – танцевальные клипы с популярных телевизионных и киносцен.
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