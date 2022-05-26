Как бороться с жирностью кожи лица: 5 действенных советов

ЗОЖ плюс регулярный уход помогут бороться с жирной кожей лица.
От избытка жировых выделений на лице страдает примерно 30 % жителей планеты. Причиной этого чаще всего является несбалансированное питание либо гормональные нарушения. Но если жирность кожи – часть ДНК, то бороться с ней приходится всю жизнь. В обзоре будут даны 5 советов, как наиболее эффективно бороться с ежедневной жирностью кожи лица.
В качестве небольшого вступления следует сказать, что если ежедневно употреблять пельмени и фаст-фуд, то вряд ли советы, приведенные ниже, смогут помочь лицу выглядеть матовым. Если жирная кожа лица – огромная проблема, то ежедневный рацион непременно должен содержать достаточные количества твердой» клетчатки растительного происхождения – сырые овощи и фрукты. Среди наиболее подходящих для данной цели – сельдерей, салат айсберг, пекинская капуста, летние помидоры, летние огурцы, яблоки.
1. Не вытирать лицо после умывания
Воды на коже – благо.
Обладателям жирной кожи резонно взять за привычку не вытирать лицо полотенцем после умывания. За исключением переходных сезонов, когда отсутствует отопление и в жилище очень холодно, делать это не составит никакого труда. Вода на лице высохнет сама за несколько минут полностью, а эффект получится двойной – профилактика быстрого образования жировых отложений и отличный способ взбодриться утром. Пока варится утренний кофе, кожа лица получит великолепный тонизирующий сеанс, не стоящий ни копейки.
2. Умываться только холодной водой
Обладателям жирной кожи следует умываться ТОЛЬКО холодной воой.
Этот способ подарит с утра еще больше бодрости, чем предыдущий. Обладателям жирной кожи рекомендуется умываться только холодной водой (как и обладателям жирных волос рекомендуется мыть волосы водой комнатной температуры). Использовать средства для умывания можно какие угодно, но детской мыло стало бы максимально эффективным решением в борьбе с жирностью кожи лица. Спиртовые тоники использовать не рекомендуется: они вызывают привыкание, что приводит к обратному эффекту – еще большему количество сальных выделений. Многие топовые знаменитости умываются только детским мылом (о чем делятся во влогах!) и выглядят сногсшибательно.
3. Матирующие тональные крема
Работающий на 100 % матирующий тональный крем.
В век нанотехнологий декоративная косметика идет вперед семимильными шагами. Матирующие тональные крема в 2010-х – давно не миф, а реальность. Разумеется, встает проблема выбора. Кожа каждого человека обладает совершенно уникальными свойствами. Лучше всего отправиться в большой дискаунтер косметики, где для каждого бренда есть стенд с тестерами, спонжами и зеркалами. Проведя час в дискаунтере, можно выбрать идеально подходящий матирующий крем. На иллюстрации представлен крем, который реально позволил обладателю очень жирной кожи выглядеть матово 6 часов.
4. Матирующие салфетки
Матирующие салфетки.
Эта вещь едва ли кому-то не по карману. Обычно 50-60 одноразовых матирующих салфеток имеют стоят около двух долларов. Они мгновенно снимают с кожи лица жирный слой – эффект всегда ошеломительный. Важно то, что промокнуть ими жирнеющую кожу можно как с нанесенным тональным кремом, так и без него. Эффект будет одинаковый – мгновенная матовость.
5. Не использовать крема для жирной кожи
Детский крем.
Крема для жирной кожи, как кажется, еще никому не дали обещанного результата – снижения количества жировых выделений. Очень дорогие кремы способны блокировать поры, но едва ли это полезно для человеческой кожи. Самым лучшим решением для увлажнения кожи лица для обладателей жирной кожи является детский крем. Если почитать его состав, то он окажется очень коротким – не более двух строк.
Против 15 строк состава брендовых кремов «для чего-то». Он лучше всего для жирной кожи подходит, поскольку содержит минимальное количество химикатов. Почему детские крема стоят так дешево? Потому что в их составе нет дорогущих химикатов, которые вызывают привыкание. Их цель – только максимально увлажнять кожу. Обладателям жирной кожи именно это и нужно – кожу не питать, а только увлажнять. К слову, старится такая кожа в несколько раз медленнее.
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