Как ухаживать за алоэ вера, чтобы оно дало много потомства

Алоэ — пожалуй, один из самых простых цветков в уходе. Однако даже с ним бывают проблемы: начинающие садоводы ещё не знают, как правильно ухаживать за алоэ, чтобы он быстро рос и давал потомство. На самом деле, нет ничего проще!







В Интернете можно найти множество видео, рассказывающих, что алоэ можно размножить с помощью срезанного листа. Однако это практически невыполнимая задача, так как алоэ содержит очень много геля, из-за которого лист, вместо того чтобы давать корни, загнивает.







Гораздо проще размножать алоэ детками. Однако для этого алоэ необходимо предоставить комфортные условия содержания. Итак, первое условие — это хорошо освещённое место, где стоит алоэ, но без прямых солнечных лучей.







Второе важное условие — подходящий грунт. Он должен быть торфяным, а также очень рыхлым. Для рыхлости можно добавить перлит, вермикулит и др. Время от времени алоэ, как и любое другое растение, можно подкормить. Из натуральных подкормок рекомендуются настойки на яичной скорлупе, банановой кожуре, а также рисовая вода (вода, в которой промыли рис).







Третий и очень важный момент, из-за которого алоэ гибнет, — полив. Никогда не поливайте алоэ, пока грунт ещё влажный. Грунт должен полностью просохнуть, прежде чем давать новую порцию воды.

Алоэ не погибнет без влаги, а вот при её переизбытке корни растения просто сгниют. Следуйте этим простым советам, и алоэ начнёт давать деток скорее, чем вы ожидали!