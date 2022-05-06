С нами не соскучишься!

8 117 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Герасим
    Сузуки очень хорошие байки в качестве первого, да и не только. Управляемость у них отличная и запас прочности у них о...10 лучших мотоцик...
  • Иван Захава
    "  с 1966 по 1982 год. Так долго никому не доводилось постоять у руля СССР ..." Да, Брежнев был у власти 16 лет - дол...Семейные тайны ге...
  • Сергей Дмитриев
    Статья в тренде и скать подкожный смысл советского обихода. Также объясняют  подкожный смысл кинофильмов, которые был...Привычки советски...

Как ухаживать за алоэ вера, чтобы оно дало много потомства

Алоэ — пожалуй, один из самых простых цветков в уходе. Однако даже с ним бывают проблемы: начинающие садоводы ещё не знают, как правильно ухаживать за алоэ, чтобы он быстро рос и давал потомство. На самом деле, нет ничего проще!

Как ухаживать за алоэ вера, чтобы оно дало много потомства

В Интернете можно найти множество видео, рассказывающих, что алоэ можно размножить с помощью срезанного листа. Однако это практически невыполнимая задача, так как алоэ содержит очень много геля, из-за которого лист, вместо того чтобы давать корни, загнивает.

Как ухаживать за алоэ вера, чтобы оно дало много потомства

Гораздо проще размножать алоэ детками. Однако для этого алоэ необходимо предоставить комфортные условия содержания. Итак, первое условие — это хорошо освещённое место, где стоит алоэ, но без прямых солнечных лучей.

Как ухаживать за алоэ вера, чтобы оно дало много потомства

Второе важное условие — подходящий грунт. Он должен быть торфяным, а также очень рыхлым. Для рыхлости можно добавить перлит, вермикулит и др. Время от времени алоэ, как и любое другое растение, можно подкормить. Из натуральных подкормок рекомендуются настойки на яичной скорлупе, банановой кожуре, а также рисовая вода (вода, в которой промыли рис).

Как ухаживать за алоэ вера, чтобы оно дало много потомства

Третий и очень важный момент, из-за которого алоэ гибнет, — полив. Никогда не поливайте алоэ, пока грунт ещё влажный. Грунт должен полностью просохнуть, прежде чем давать новую порцию воды.

Алоэ не погибнет без влаги, а вот при её переизбытке корни растения просто сгниют. Следуйте этим простым советам, и алоэ начнёт давать деток скорее, чем вы ожидали!

Как ухаживать за алоэ вера, чтобы оно дало много потомства
Читать далее →

Ссылка на первоисточник
уходАлоэ
Обсудить

Картина дня

наверх