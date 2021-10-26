Захватывающий игрушечный мир от гения анимации и книжных иллюстраций

У каждого из нас в детстве было любимое занятие или хобби, которому мы всецело отдавались, напрочь забывая обо всём на свете. Кому-то нравилось рисовать, а кому-то лепить фигурки из пластилина, придумывая забавных персонажей, что селились в различных коробках под столом, словно там было специально отведённое пространство для нового, пока ещё неизведанного до конца мира.
К сожалению, с возрастом (в большинстве случаев) подобные увлечения отходят на второй план, а то и вовсе забываются, так и оставаясь детской забавой. Но только не для художника-аниматора Криса Сиккелса (Chris Sickels), который на протяжении нескольких лет создаёт удивительную игрушечную Вселенную, что оживает не только на книжных страницах, а и на просторах экранов телевизоров.
Неопровержимые факты. Автор: Chris Sickels.
Единорог. Автор: Chris Sickels.
Крис Сиккелс родился 25 февраля 1974 года на ферме в Винчестере, штат Индиана. И стоит ли говорить о том, что мальчик с детства любил рисовать, и он до сих пор хранит свой первый эскиз буйвола, который нарисовал, когда ему было восемь лет. Его интерес к куклам и моделям развился после колледжа, и тогда он захотел найти способ совместить свою любовь к созданию моделей со своей страстью к иллюстрации. Свою первую внештатную работу он получил, желая работать бесплатно.
Бо Кили. Автор: Chris Sickels.
Медленно движущийся зверь. Автор: Chris Sickels.
Сегодня же талантливый художник-аниматор более шести лет является лидером на рынке редакционных и рекламных услуг. Сиккелс имеет специальность BFA в области коммуникационных искусств с акцентом на иллюстрации, которую он получил в Академии художеств Цинциннати, штат Огайо (CommunicationArts, 2008). Во время учёбы Сиккелс регулярно заходил в определённый газетный киоск и просматривал журналы, а затем он включал в список рассылки все имена художников, которые ему нравились. Одна из его любимых книг - «Создание трёхмерной анимации» / «Книга кинематографиста», а один из его любимых художников - Тим Хокинсон.
Ружьё на прокат. Автор: Chris Sickels.
Дуэт. Автор: Chris Sickels.
Бизнес басни. Автор: Chris Sickels.
В 2000 году он основал RedNoseStudio, которая предоставляет 2-х и 3-х мерную иллюстрацию, дизайн персонажей и анимацию в режиме остановки. Иллюстрации Сиккелса появляются в рекламе, журналах, книгах, газетах и даже на упаковке. Его работа была отмечена известными наградами и была представлена в таких журналах, как How, Print, CommunicationArts, Creativity и 3x3, а также в ряде книг по искусству и дизайну, включая Taschen's Illustration Now! Сиккелс выпустил свою первую книгу «TheLookBook» в 2007 году (CommunicationArts, 2008). Его анимационная работа столь же поразительна, как и его иллюстрации - он снял несколько короткометражных фильмов, в том числе проект RedThread (Sweet, 2007).
Упорство. Автор: Chris Sickels.
Человек, машина и воздух. Автор: Chris Sickels.
Многие утверждают, что истории Сиккелса капризны, а его персонажи милые, глупые и немного странные. Они варьируются от обычных людей до исторических личностей, таких как Гамлет и Чарльз Диккенс, и популярных мифических персонажей, таких как волшебники, ведьмы и монстры. В Тролль-Бридж (Troll Bridge) он объединяет чудовищного людоеда с двумя современными персонажами. Это именно тот мир, который Сиккелс хотел изобразить, альтер-вселенная, в которой обычные люди живут среди гигантов. Комбинация персонажей придаёт его работе современный вид, благодаря чему его аудитории намного легче идентифицировать себя. Вот и получается, что Крис из тех людей, которые способны превратить самые обыденные вещи в настоящие шедевры, продуманные до мелочей. Нет, не до идеальности, где всё чётко и гладко выверено, а именно до той степени и момента, где каждая деталь гармонирует между собой и друг с другом.
Эмоции. Автор: Chris Sickels.
Свобода Навида Лихи. Автор: Chris Sickels.
Персонажи его работ становятся частью волшебного мира, поселившегося в книжках и ожившего в красочных мультфильмах, способных пробудить интерес не только у детей, а и у взрослых, что не без удовольствия будут смотреть захватывающие истории или же читать своим ребятишкам сказки с яркими картинками, на которых красуются причудливые человечки, явно задумавшие что-то неладное.
В погоне для коллекции. Автор: Chris Sickels.
Страх. Автор: Chris Sickels.
Посмотрите, с каким задумчивым видом восседает в кресле интеллигентный мужчина, одетый с иголочки. Казалось бы, что с таким вот лицом можно запросто строить планы по захвату мира, но нет, этот джентльмен мечтает о том, что однажды он прокатится верхом на единороге, или быть может, в повозке, запряжённой чудным конём. А как вам женщина-свечка, чей суровый нрав, способен усмирить даже величественного дракона, попытавшего возразить ей? Да что там свечка, когда взгляд натыкается на странную женщину в цветных колпаках, что с невозмутимым лицом стоит в центре среди орущих карапузов, явно не одобривших торжество. И тут же с интересом рассматриваешь какое-то загадочное существо, на спине которого целый город с элементами стим-панка.
Библиотека потерянных вещей. Автор: Chris Sickels.
Рамки-ссылки. Автор: Chris Sickels.
Согласитесь, что придумать подобное способен лишь человек с безграничной фантазией и верой в чудеса. Вот и получается, что Крису под силу вдохнуть жизнь в симпатичные фигурки, да так, что безоговорочно поверишь в то, что они живые, а не какой-то там кусок пластмассы или другого материала.
Война как зрелище. Автор: Chris Sickels.
Больница Святого Филомена для магических существ. Автор: Chris Sickels.
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