9 бытовых вещиц, которые не оправдывают ожиданий и в итоге пылятся на полке

Этими девайсами интересно пользоваться только поначалу
В современных магазинах существует такое количество разнообразных товаров для быта, что глаза разбегаются. Но далеко не все из них, вопреки заверениям производителей, являются полезными. Novate.ru рассказывает, какие вещицы доставляют больше хлопот, чем пользы, а какие совсем не выполняют свои функции.
1. Кроссовки с круглой подошвой
Кроссовки стимулируют мышцы ног. / Фото: handhand.ru
Не знали о таких? А они существуют. Главная задача подобных кроссовок – стимулировать мышцы ног, чтобы человек мог одновременно ходить и сбрасывать лишний вес. Звучит заманчиво, правда? Но на деле оказывается, что обувь подходит далеко не всем. Высокая круглая подошва делает походку неустойчивой, и очередная прогулка может закончиться падением. Кроме того, большинство моделей слишком тяжелые – в них неудобно передвигаться. Если хочется испытать кроссовки для коррекции веса, начинайте с более легких моделей на тонкой подошве, а затем переходите к вариантам помассивнее.
2. Бамбуковые жалюзи
Бамбуковые жалюзи в интерьере столовой. / Фото: decorgal.ru
Для современного интерьера характерны естественность, свет, простор, использование натуральных природных материалов. Именно поэтому в моду постепенно входят бамбуковые жалюзи, которые сворачиваются в рулоны – их считают достойной заменой тканевым изделиям. Они не только интересно выглядят, добавляют интерьеру связи с природой, но также стоят на порядок дешевле аналогов. Кроме того, на них практически незаметна пыль. Звучит идеально, правда? Увы, в бочке меда, как, впрочем, и всегда, есть ложка дегтя.Спустя пару месяцев регулярного использования они перестают работать должным образом – веревка выскальзывает из-под рулона, а полотно постоянно норовит завернуться не в ту сторону. Чтобы наладить функциональность штор, приходится залезать на подоконник и распутывать клубок из веревок и бамбука. Но и это еще не все – стопор на таких жалюзи достаточно хлипкий, и если он ломается, зафиксировать полотно на определенной высоте становится невозможным.
3. Робот-мойщик окон
Роботу удобно мыть только большие окна без переплетов. / Фото: irobot.fis.ru
Здесь немного двоякая ситуация. Если в вашем доме или квартире много больших окон без переплетов, робот действительно существенно облегчит процесс мытья. Более того, он выполнит за вас практически всю работу – останется только протереть окна по углам, но это сущая мелочь по сравнению с тем, какую площадь пришлось бы мыть самостоятельно, не имея такого помощника.
Однако если окна узкие, с большим количеством переплетов, то устройство не сможет справиться со своей задачей. Роботу будет сложно развернуться и качественно очистить стекло, плюс вам придется постоянно присматривать за ним, чтобы он не упал или не зацепился за что-то. Гораздо проще будет вызвать клинера или помыть окна своими руками.
4. Нож для пиццы
Ножом получается сделать идеально ровные треугольные кусочки. / Фото: tehnomult.ru
К функциональности этого девайса нет никаких вопросов – им действительно удобно нарезать пиццу на аккуратные треугольные кусочки. Но как часто вы будете им пользоваться? Из ресторана пицца доставляется уже нарезанная, а дома это итальянское блюдо обычно готовится пару раз в год по праздникам или когда собирается большая компания друзей. Тогда какой смысл заводить отдельный нож для пиццы? Чтобы он просто лежал в ящике и дожидался своего звездного часа? Кстати, девайс достаточно громоздкий, и есть вероятность, что он не поместится в стандартном ящике со столовыми приборами.
5. Мраморные скалки и ступки
Такие девайсы неудобные и сложные в уходе
Подобная утварь выглядит очень стильно, красиво и дорого – это настоящее украшение кухни. Но роскошный внешний вид, пожалуй, единственное преимущество таких скалок и ступок. Мрамор – достаточно капризный камень: он впитывает в себя маслянистые жидкости и со временем покрывается пятнами. Кроме того, его сложно чистить. А теперь представьте, если вы решите измельчить в ступке яркие красочные специи…Вряд ли ее стенки останутся идеально белыми даже после мытья.
Некоторые хозяйки принимают решение использовать мраморные девайсы в качестве декора, чтобы придать кухне нотку роскоши, однако здесь тоже есть свои подводные камни. Через пару недель и скалка, и ступка, которые будут лежать на столешнице или открытой полке, покроются пыльным налетом и жирными пятнами. Обидно, учитывая тот факт, что стоит такая кухонная утварь совсем недешево.
6. Машина для попкорна
Попкорн получается, как в кинотеатре. / Фото: ixbt.com
Здесь примерно та же ситуация, что и с ножом для пиццы. Вы должны быть настоящим фанатом попкорна и готовить его каждый вечер перед просмотром фильма, чтобы в будущем оправдать затраты на покупку данного устройства. В ином случае вы просто обзаведетесь очередным прибором, который будет занимать место на кухне. Возможно, первые несколько недель вы и будете получать удовольствие от его использования, а потом он вам просто надоест. Гораздо проще и дешевле покупать попкорн, который готовится в микроволновке. Две минуты – и море удовольствия.
7. Бутербродницы и вафельницы
Этими девайсами интересно пользоваться только поначалу
Об этих приборах мечтают многие хозяйки. Они представляют, как будут готовить на завтрак или в качестве перекуса горячие бутерброды и вафли с самыми разными начинками. Но почему-то после того, как девайсы появляются на кухне, интерес к ним пропадает. Вместо вафель на столе появляются традиционные блины или оладьи, а для быстрого перекуса на хлеб просто кладут кусок колбасы и сыра.
Редкое использование устройств не такая уж и большая проблема, если на кухне достаточно места и вам есть, где их хранить. Но в случае с малогабаритными комнатами, в которых даже развернуться негде, малофункциональные приборы точно будут лишними. Плюс они сложные в уходе – пока поверхность горячая, мыть ее нельзя, а спустя несколько часов сыр и кусочки других продуктов засыхают, поэтому чистка превращается в настоящее мучение.
8. Стакан для зубных щеток из полирезина
Стакан сделан из экологичного материала
Полирезин – это экологичный, прочный и стойкий к влажности материал, который, к тому же, выглядит очень стильно и интересно. Поэтому приобрести такой стакан в качестве подставки для зубных щеток кажется отличной идеей. Он не только позволяет компактно хранить несколько гигиенических принадлежностей в одном месте благодаря своей конструкции, но также становится настоящим украшением ванной комнаты.
В чем же его недостатки? Дело в том, что стакан сам по себе является достаточно скользким, и чтобы он не падал, производители обычно оснащают его силиконовыми накладками. Однако они оказываются абсолютно бесполезными, если горизонтальная поверхность раковины сделана хотя бы с минимальным уклоном. В результате стаканчик со щетками периодически скатывается вниз. Конечно, силиконовые накладки можно взять, но тогда полирезин будет царапать керамическое покрытие. Учитывая совсем немаленькую цену стакана, возникает вопрос, а нужно ли его вообще покупать?
9. Кофемашина
Кофемашина с отсеком для молока. / Фото: hozjajkainfo.ru
Выпить чашечку бодрящего кофе перед работой – это святое. Но что делать, если растворимый пить не хочется, а вкусный напиток из кофейни стоит недешево? Отличный вариант – купить полупрофессиональную кофемашину и самостоятельно варить напиток как настоящий бариста. Увы, подобные устройства обычно недолговечны. Сначала ломается капучинатор, который вспенивает молоко, затем начинает подтекать рожок. Ремонт обычно влетает в копеечку, а некоторые модели мастера даже не берутся чинить.
Но даже если с прибором все будет хорошо, вы устанете за ним ухаживать. Устройство нужно регулярно мыть изнутри, чтобы внутри не накапливались частички кофе. Также можно использовать исключительно фильтрованную воду, иначе кофемашина через короткий промежуток времени сломается. Да и сам процесс варки отнимает много времени. Если вы готовы ко всем этим нюансам – прибор станет хорошим дополнением кухни, если нет – вы просто выбросите деньги на ветер.
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