60 гениальных фотографий от ярчайших советских фотомастеров

VS-T.RU предлагает вашему вниманию подборку потрясающих советских кадров, подготовленную совместно с проектом Центра фотографии имени братьев Люмьер «Антология фотографии XX века».
1. «Конкурс парикмахеров в Москве». 1975 год. Фото: Игорь Гаврилов
2. «На арене Юрий Никулин». Москва. Цирк на Цветном бульваре, 1974 год. Фото: Александр Абаза
3. «Экипаж». Москва, 1980 год. Фото: Юрий Абрамочкин
4. Из серии «Мысли и сердце. Оперирует хирург Николай Амосов». 1975 год. Фото: Макс Альперт
5. Из серии «Киевское балетное училище № 6», 1970 год. Фото: Виталий Арутюнов
6. «Невский проспект». 1968 год. Фото: Юрий Белинский
7. «Не мое собачье дело». 1965 год. Фото: Владимир Богданов
8. «Молодость побеждает». Москва, 1963 год. Фото: Анатолий Болдин
9. «Спортивный орнамент». 1959 год. Фото: Лев Бородулин
10. «По вечному льду», 1975 год. Фото: Алексей Васильев
11. «Двое», 1965 год. Фото: Александр Виханский
12. «У меня такой характер». 1969 год. Фото: Дмитрий Воздвиженский и Нина Свиридова
13. «Солдат», 1973 год. Фото: Владимир Вяткин
14. «Воскресенье». 1965 год. Фото: Игорь Гневашев
15. «Качели», 1977 год. Фото: Михаил Голосовский
16. «Одесса. Лестница». 1969 год. Фото: Фридрих Гринберг
17. Извержение вулкана Толбачик. 1975 год. Фото: Вадим Гиппенрейтер
18. Пушкинская площадь, Москва, 1940 год. Фото: Наум Грановский
19. «Утро на пляже». Башкирия. 1978 год. Фото: Александр Гращенков
20. «Тени жизни». 1970 год. Фото: Михаил Дашевский
21. «Хлеб привезли». 1960 год. Фото: Григорий Дубинский
22. «Антимиры. Андрей Вознесенский». 1960 год. Фото: Юрий Иванов
23. Пожар в Москве. 1960 год. Фото: Владислав Киврин
24. «Разговор по душам. Н. Михалков и Д. Ольбрыхский». 1970 год. Фото: Галина Кмит
25. «Стюардессы». 1970 год. Фото: Андрей Князев
26. «На первомайском параде. Мороженое». 1950 год. Фото: Юрий Кривоносов
27. «Тревога на позиции 3УР». 1970 год. Фото: Василий Куняев
28. Разлив. Фото: Владимир Лагранж
29. «Штрихи детства». 1957 год. Фото: Леонид Лазарев
30. Л. Белоусова и О. Протопопов. 1965 год. Фото: Сергей Лидов
31. Архангельское. 1972 год. Фото: Галина Лукьянова
32. «Зима». 1965 год. Фото: Юрий Луньков
33. «Ритм труда». 1960 год. Фото: Николай Маторин
34. «Утро для моей девочки». 1975 год. Фото: Вильгельм Михайловский
35. «Силуэт». 1960 год. Фото: Мирослав Муразов
36. «Мартовское солнце». 1962 год. Фото: Григорий Мхитарян
37. Парад на Красной площади. 1970 год. Фото: Александр Награльян
38. «Сельская школа». 1970 год. Фото: Вадим Опалин
39. «Утрата». 1964 год. Фото: Эдуард Песов
40. «Три тельняшки», 1968 год. Фото: Сергей Петрухин
41. Владимир Высоцкий. 1975 год. Фото: Валерий Плотников
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42. «Телеведущие». 1960 год. Фото: Лев Портер
43. Рекордный прыжок Валерия Брумеля. 1963 год. Фото: Александр Птицын
44. Алексей Леонов, командир экипажа космического корабля «Cоюз-14». 1973 год. Фото: Альберт Пушкарев
45. Новые «Запорожцы». 1960 год. Фото: Николай Рахманов
46. Птичница. Город Кировск, Заполярье. 1950 год. Фото: Яков Рюмкин
47. На пепелище. Город Жиздра. Кошка с простреленным ухом. 1943 год. Фото: Михаил Савин
48. На выставке. Девочка с сумкой. 1960 год. Фото: Николай Токарев
49. Загадочная Азия. Монголия. 1973 год. Фото: Юрий Транквиллицкий
50. Фестиваль молодежи и студентов на улицах Москвы. 1957 год. Фото: Михаил Трахман
51. «Лебеди». Артистки балета Большого театра СССР в буфете Кремлевского Дворца съездов. 1963 год. Фото: Евгений Умнов
52. «Поезда идут на фронт». Пляшет красноармеец В. Кочетков. 1941 год. Фото: Александр Устинов
53. «Блок». 1970 год. Фото: Игорь Уткин
54. Торпедист (Виктор Чероков). Балтфлот. 1936 год. Фото: Яков Халип
55. «Догулялся». 1960 год. Фото: Николай Хорунжий
56. «Оранжевое солнце». 1960 год. Фото: Анатолий Хрупов
57. «Элегия», 1970 год. Фото: Валдис Браунс
58. «Удивление Евгения Моргунова», 1970 год. Фото: Василий Егоров
59. «Грачи прилетели», 1964 год. Фото: Микола Гнисюк
60. «Кто станет новым хозяином службы знакомств?», 1970 год. Фото: Борис Кауфман
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