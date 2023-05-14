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Для чего в Советском Союзе бензин красили в разные цвета, в том числе розовый


Для чего в Советском Союзе бензин красили в разные цвета, в том числе розовый

Даже современным автомобилистам, которые не застали Советский Союз, наверняка приходилось слышать о том, что в стране Советов для чего-то окрашивали бензин в разные цвета: синий, оранжевый и даже розовый. Учитывая тот факт, что вокруг страны из прошлого ходит много легенд и баек, подобное утверждение также можно списать на очередной вымысел. Однако, бензин красили на самом деле и вот для чего это делалось.

Не только в СССР. /Фото: cont.ws.

Не только в СССР. /Фото: cont.ws.

 

В первую очередь стоит отметить, что в бензин красители стали добавлять в XX веке не только в Советском Союзе. Делалось подобное и во многих других странах, более того, ряд производителей горючего занимается подобным по сей день. Переживать не стоит, топливные красители абсолютно безопасны для автомобиля и никак не влияют на характеристики горючего. Чаще всего в бензин подмешиваются специальные ферменты для придания ему специфической окраски с целью упрощения процедуры опознания того или иного сорта.
Разбавляли во все времена. /Фото: 2drive.ru.

Разбавляли во все времена. /Фото: 2drive.ru.

 

В Советском Союзе бензин красили с той же целью. Как не сложно догадаться в стране было множество сортов топлива, отличающихся своими характеристиками (в первую очередь октановым числом), а вместе с тем и ценой. Специфическая краска позволяла подтвердить, что бензин не является разбавленным. Использование любых сторонних присадок меняло цвет горючего. Распознать подмену мог даже не очень опытный автомобилист.


Чтобы можно было опознать сорт. /Фото: kolesa.ru.

Чтобы можно было опознать сорт. /Фото: kolesa.ru.

 

Кроме того, разные цвета позволяли определять разные марки. Делалось это также для предотвращения обмана и спекуляций на заправочных станциях. Так, например, наиболее качественный в свое время АИ-93 окрашивали в синий цвет. А после того, как в стране участились случаи с разбавкой на АЗС популярного бензина А-72, в него также стали добавлять краситель, но уже розовый.
Сегодня так почти не делают. /Фото: baikal24.ru.

Сегодня так почти не делают. /Фото: baikal24.ru.

 

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Для чего в Советском Союзе бензин красили в разные цвета, в том числе розовый

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Для чего в Советском Союзе бензин красили в разные цвета, в том числе розовыйПодписаться на мой Instagram
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