Исправляемся: 7 ошибок с губной помадой, которые мы все совершали

7 ошибок с помадой, которые мы все совершали
Яркая помада на чувственных губах – наверное, один из главных символов современной женственности. А вот что тоже очень женственно, но уже не настолько эстетично, так это следы помады на посуде, зубах и щеках любимого. А ещё «поплывший» контур, шелушения и прочие прелести неудачного макияжа. Как избежать этих бьюти-оплошностей? Для начала, прекратить совершать вот эти семь ошибок с помадой, в которых точно можно уличить каждую из нас.
7 ошибок с помадой, которые мы все совершали
Наверное, каждая женщина знает одно из базовых правил дневного макияжа: акцент следует делать либо на глазах, либо на губах. Но никак не вместе. И как бы ни сложно было нам, девушкам, выбрать, если уж решились на яркую помаду – используйте её правильно. И не допускайте ошибки, описанные ниже. Тогда яркий запоминающийся образ останется на весь день с вами. А не на кофейных чашках и прочей посуде.
Ошибка №1: вы никогда не используйте скраб для губ
7 ошибок с помадой, которые мы все совершали
Скраб? Для губ? Именно. Тонкая кожа губ особенно нуждается в периодической (но лёгкой) чистке, дабы оставаться мягкой и поддерживать процесс регенерации. А вот пренебрежение этим простым правилом с гарантией приведёт к шелушениям. Которые прекрасно подчеркнет любая помада, даже самая «люксовая». Так что пару раз в неделю балуйте губки легким скрабом, предназначенным специально для этой нежной области, или же делайте лёгкий массаж сухой (и чистой!) зубной щёткой. И вы заметите, насколько лучше будет выглядеть макияж уже после первой процедуры.
7 ошибок с помадой, которые мы все совершали
Ошибка №2: увлажнение? Не слышала.
7 ошибок с помадой, которые мы все совершали
А зря. Гигиеническая помада или бальзам для губ – вещь первой необходимости в любой косметичке. Если новокупленная помада не радует текстурой и кажется излишне сухой (чем особенно грешат жидкие средства с наглухо матовым финишем), за 10-20 минут до макияжа нанесите на губы тонкий слой «гигиенички». После остатки промокните салфеткой и приступайте к мейкапу. Простейший трюк – а разница очевидна. Ах да, не забудьте, что летом лучше использовать бальзам с лёгкой текстурой и SPF, а вот поздней осенью и зимой можно смело изменить ему с жирным и питательным средством на масляной основе. А то и вовсе кремом Nivea.
7 ошибок с помадой, которые мы все совершали
Ошибка №3: а что такое праймер для губ?
7 ошибок с помадой, которые мы все совершали
Этот вопрос наверняка задут многие читательницы. Про праймер для макияжа слышали (и даже применяли на практике) многие, а вот аналогичное средство для губ обделяют вниманием. И напрасно. Праймер для губной помады – это средство, приглушающее естественный оттенок губ и слегка разглаживающее их поверхность. После его использования цвет любой помады будет ярче (так как ваш «родной» пигмент не будет конфликтовать с пигментом косметическим), она будет лучше наноситься и гораздо дольше держаться. То, что нужно для идеального макияжа на весь день.
7 ошибок с помадой, которые мы все совершали
Ошибка №4: не использовать контурный карандаш
7 ошибок с помадой, которые мы все совершали
Хотите, чтобы помада постоянно размазывалась, а губы выглядели размытыми даже с ярким оттенком? Тогда не используйте контурный карандаш для губ. Никогда.
7 ошибок с помадой, которые мы все совершали
Ошибка №5: неправильно наносить помаду
7 ошибок с помадой, которые мы все совершали
А именно – не с того места. Уж простите за каламбур. Визажисты напоминают: помаду и контурный карандаш следует наносить, начиная с центра и двигаясь к уголку губ. Так контур получится ровнее, а шансы «смазать и промазать» будут сведены к минимуму.
7 ошибок с помадой, которые мы все совершали
Ошибка №6: опять помада на зубах
7 ошибок с помадой, которые мы все совершали
Чтобы не допустить этого жутковатого эффекта, после того, как нанесли помаду, возьмите салфетку или бумажное полотенце и зажмите его край между губами. Весь излишек средства со внутренней поверхности останется на бумаге, а в не напугаете окружающих.
7 ошибок с помадой, которые мы все совершали
Ошибка №7: промахнулись с цветом
7 ошибок с помадой, которые мы все совершали
Поверьте, вы удивитесь, сколько оттенков помады могут быть вам действительно к лицу. А чтобы не растеряться в безграничном поле косметических экспериментов и сделать правильный выбор, запомните простую подсказку: женщинам с «холодным» типом внешности и бледной кожей лучше держаться оттенков с синим подтоном (к примеру, классическая красная помада, бедно-розовые оттенки, яркая фуксия), а вот их «тёплым» подругам больше подойдут оттенки с оранжевой базой (терракотовый, коралловый, тёплый ягодный).
7 ошибок с помадой, которые мы все совершали
7 ошибок с помадой, которые мы все совершали
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