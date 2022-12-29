4 блюда с добавлением творога, которые съедят с удовольствием

Большинство хозяек ежедневно задаётся одним и тем же вопросом: как быстро и вкусно накормить семью, если всё пробовал-перепробовал, а толку - ноль. В такие минуты на помощь приходит (да-да, тот самый всеми нелюбимый) творог, который можно использовать как главный ингредиент для приготовления оригинальных блюд.
1. Фаршированное куриное филе
Фаршированное куриное филе. \ Фото: youtube.com.
Казалось бы, ну что нового можно приготовить из куриного филе, когда уже и жарил, и тушил, и запекал, и фаршировал… Но всегда среди сотен рецептов найдётся тот, который ещё не был опробован. Например, с творогом и вялеными помидорами.
Ингредиенты:
• Филе (куриное) - 2 шт;
• Вяленые помидоры - 6 шт;
• Творог - 4 ст.л;
• Базилик зелёный - 2-3 веточки;
• Лимон - 0,5 шт;
• Пряные травы - 1 ч.л;
• Перец молотый - по вкусу;
• Соль - по вкусу;
• Подсолнечное масло.
Куриное филе, фаршированное творогом и томатами. \ Фото: zira.uz.
Способ приготовления:
• Мясо при необходимости зачистить;
• Вымыть под проточной водой;
• Хорошо просушить;
• И в каждом филе сделать продольный надрез;
• Перец смешать с солью, пряными травами и лимонным соком;
• К получившейся смеси добавить мелко нашинкованные листочки базилика и порубленные вяленые помидоры;
• Тщательно перемешать и смешать с творогом;
• Ещё раз перемешать и получившейся начинкой нафаршировать куриное филе;
• Обжарить по 3-4 минуты с каждой стороны на подсолнечном масле;
• Затем переложить на противень, застеленный бумагой для запекания;
• Поставить в разогретую до 220 градусов духовку на 10-15 минут (или до тех пор, пока творог не расплавится, а мясо не покроется равномерной золотистой корочкой).
2. Лазанья
Лазанья с творогом и говядиной. \ Фото: elmexicano.hu.
Лазанья – блюдо, знакомое многим. Сытное и вкусное, оно отлично подходит для семейных обедов или же ужинов. А если его приготовить с нежным мясом говядины и творогом, то получится вдвойне вкуснее.
Ингредиенты:
• Листья для лазаньи - 10 шт;
• Фарш из говядины - 800 г;
• Соус томатный - 800 г;
• Творог - 600 г;
• Яйца - 2 шт;
• Вода - 1 стакан;
• Чеснок - 1 маленькая головка;
• Итальянские травы - 2 ч.л;
• Моцарелла - 300 г;
• Сыр твёрдый - 300 г;
• Соль и молотый перец - по вкусу.
Лазанья. \ Фото: pinterest.ca.
• Чеснок измельчить или пропустить через пресс;
• Смешать с солью, перцем, травами;
• Добавить в фарш и хорошенько перемешать;
• Обжарить на сковороде до образования румяной корочки;
• Затем влить стакан воды и весь томатный соус;
• Перемешать;
• Довести до кипения;
• Готовить 6-7 минут;
• Затем снять с огня;
• В миске смешать яйца с творогом;
• На дно формы выложить слой фарша (примерно 1,5 сантиметра);
• Аккуратно разровнять;
• Выложить пару листов для лазаньи;
• Затем выложить слой из творога (примерно 1 сантиметр толщиной);
• Разравнять;
• Посыпать тёртой моцареллой (слой);
• Повторить слои;
• Самый верхний слой из говядины щедро посыпать тёртым сыром;
• Аккуратно закрыть фольгой;
• Отправить в разогретую до 180 градусов духовку на 50-60 минут;
• Минут за 15 снять фольгу и дать сыру подрумяниться.
3. Пончики
Творожные пончики. \ Фото: google.com.
Если вы устали от запеканки и сырников, но хотите приготовить блюдо из творога – обратите внимание на пончики.
Ингредиенты:
• Творог - 300 г;
• Мука - 1-1,5 стакана;
• Яйца - 1-2 шт;
• Сахар - 4 ч.л;
• Разрыхлитель - 0,5 ч.л;
• Ванильный сахар - 0,5 ч.л;
• Корица молотая - 0,5 ч.л;
• Соль - щепотка;
• Масло подсолнечное;
• Сахарная пудра.
Пончики из творога. \ Фото: epadomi.lv.
Способ приготовления:
• Сахар взбить с яйцами, разрыхлителем, солью, корицей, ванильным сахаром, творогом и мукой;
• Хорошенько всё перемешать до однородной массы и ещё разок взбить;
• Из получившего теста сформировать шарики;
• В глубокую сковороду влить масло;
• Хорошенько разогреть и добавить творожные шарики (масло должно их как следует покрыть);
• Готовить до тех пор, пока все они не покроются равномерной золотистой корочкой со всех сторон;
• После выложить на бумажные полотенца и дать стечь лишнему жиру;
• Перед подачей посыпать сахарной пудрой.
4. Салат
Салат с курочкой и творогом. \ Фото: vk.com.
Если вы хотите приготовить что-то не сильно калорийное, но при этом достаточно сытное – попробуйте салат с отварной и слегка обжаренной курочкой, творогом и яблоками. Подавайте с гренками, сухариками или свежим хлебом.
Ингредиенты:
• Филе куриное - 2 шт;
• Творог - 300 г;
• Орехи грецкие ядра - 1 горсть;
• Яблоки зелёные крупные - 1 шт;
• Сельдерей - 1 штука;
• Помидоры коктейльные - 10 шт;
• Зелёный лук - 2-3 стебля;
• Масло оливковое - для заправки;
• Соль и молотый перец - по вкусу.
Лёгкий и вкусный куриный салат с творогом. \ Фото: yandex.ua.
Способ приготовления:
• Филе вымыть;
• Зачистить;
• Отварить до готовности;
• Затем откинуть на дуршлаг, чтобы стекла вода;
• Соль смешать с перцем и натереть отварное мясо;
• Мякоть нарезать кубиком или соломкой;
• Обжарить до лёгкой румяной корочки на смазанной маслом сковороде;
• Переложить в миску;
• Добавить нарезанные кубиком яблоки, сельдерей, дроблённые грецкие орехи, творог и мелко рубленный зелёный лук;
• Заправить оливковым маслом;
• Аккуратно перемешать;
• Добавить разрезанные на четыре части помидоры;
• При необходимости приправить солью, перцем и лимонным соком.
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