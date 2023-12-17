10 полезных способов использования наждачной бумаги в доме

1. Уборка на кухне

С помощью наждачной бумаги можно задать хорошую трепку ржавым кастрюлям и сковородкам. /Фото: upload.wikimedia.org

2. Наведение порядка в ванной комнате

Наждачная бумага — действенное средство для отбеливания швов между плитками. /Фото: media.canal3.md

3. Больше силы в руках

Наждачная бумага отлично справляется с открыванием любых баночек. /Фото: 1.bp.blogspot.com

4. Обновление разделочной доски

С помощью наждачной бумаги можно вернуть разделочной доске вид новой. /Фото: s1.15min.lt

5. Повышение урожайности

Наждачная бумага пригодится и на даче, в период посадки семян. /Фото: blabto.com

6. Долой ржавчину!

Инструменты тоже требуют внимания и заботы. /Фото: image1.thematicnews.com

7. Обновление одежды

Свитеры, пальто и кофты могут выглядеть как новенькие, если использовать для их обновления наждачную бумагу. /Фото: protkan.com

8. Улучшение внешнего вида обуви, аксессуаров и одежды

С помощью наждачной бумаги очень удобно заботиться о замшевой обуви. /Фото: tehran-style.com

9. Защита растений от вредителей

Слизнякам в нашем дворе не место! /Фото: getpotted.com

10. Оригинальная точилка

Когда под рукой нет точилки, но очень нужно наточить карандаш, можно использовать наждачную бумагу. /Фото: izplitki.com