7 эффективных способов продлить жизнь собственного автомобиля без особых затрат

Будьте вежливы, аккуратны внимательны.

1. Быть терпеливым во время периода обкатки

Это важно: быть терпеливым во время периода обкатки.

2. Ездить ровно, осторожно, аккуратно

Это важно: ровно, осторожно, аккуратно.

3. Заправляться топливом на фирменных и проверенных АЗС

Это важно: заправляться топливом на фирменных и проверенных АЗС.

4. Не заправляться, сразу после слива топлива

Это важно: не заправляться, сразу после слива топлива.

5. Не газовать, если завязли

Это важно: не газовать, если завязли.

6. Облегчить связку ключей

Это важно: облегчить связку ключей.

7. Выбрать хорошую страховую компанию

Это важно: выбрать хорошую страховую компанию.