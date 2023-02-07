,Насыщение цветом: 30 самых живописных городов мира

Множество известных всему миру городов украшают высоченные небоскребы и стеклянные фасады офисных зданий, однако не все города – это серые джунгли. От конфетных домиков Гаваны до ярко-синих зданий Джодхпура, эти города стали своего рода местом паломничества тех путешественников, кто мечтает раскрасить свой день и посмотреть, как иногда яркие краски дают городу новое дыхание.







Сан-Франциско — город и округ в штате Калифорния, США, названный в честь католического святого Франциска Ассизского. Население в 2010 году составляло 815 358 человек, это четвёртый по численности населения город Калифорнии и двенадцатый в США.







Прочида — город в Италии, располагается в регионе Кампания, в провинции Неаполь. Расположен на одноимённом острове и отделен от Мизенского мыса проливом.







Пачука-де-Сото — город в Мексике, входит в штат Идальго. Население составляет 267 751 человек.







Буэнос-Айрес — город, столица Аргентины, административный, культурный и экономический центр страны и один из крупнейших городов Южной Америки.







Гуатапе — город и муниципалитет на севере Колумбии, на территории департамента Антьокия. Входит в состав субрегиона Восточная Антьокия.







Бо-Каап — район Кейптауна, ранее известный как «Малайский квартал». В сущности, это малый городок в пределах большого города.







Чарльстон — город в юго-восточной части штата Южная Каролина, США, административный центр одноимённого округа. Расположен на полуострове между устьями рек Эшли и Купер, у глубоководной бухты весьма удобной для стоянки судов.



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Исамаль — город в Мексике, штат Юкатан, административный центр одноимённого муниципалитета. Город расположен в 66 км восточнее столицы штата — Мериды.







Сигишоара, Шессбург, Шегешвар — город в Румынии, в жудеце Муреш. Стоит на холме над рекой Тырнава-Маре в Трансильвании, в 175 км к северо-западу от Бухареста.







Сент-Джонс — город в Канаде, столица и крупнейший город провинции Ньюфаундленд и Лабрадор. Это второй по количеству жителей город на атлантическом побережье Канады после Галифакса.







Виллемстад — крупнейший город и административный центр Кюрасао. Голландцы основали торговое поселение в красивой естественной гавани карибского острова Кюрасао в 1634 г.







Вальпараисо — город и морской порт в Чили. Административный центр области Вальпараисо, провинции Вальпараисо и одноимённой коммуны. Является центром городской агломерации Большой Вальпараисо. Население города — 263 499 человек.







Гуанахуато — город в Мексике, столица штата Гуанахуато и административный центр одноимённого муниципалитета.







Салвадор — город в Бразилии, столица штата Баия, в 1549-1763 гг. — столица Бразилии. Составная часть мезорегиона Салвадор. Находится в составе крупной городской агломерации Салвадор. Входит в экономико-статистический микрорегион Салвадор.







Старый город, Гамла Стан, до 1980 года официально назывался Город между мостами — исторический центр Стокгольма, находящийся на острове Стадсхолмен.







Джодхпур — второй по величине город штата Раджастхан, Индия. До середины XX века служил столицей раджей Марвара. Город популярен среди туристов своими дворцовыми комплексами, крепостями и храмами, расположившимися посреди пустыни Тар.







Пуэрто-Вальярта — морской курортный город и муниципалитет в Мексике, входит в штат Халиско. Расположен на берегу бухты Баия-де-Бандерас.







Тирана — столица Республики Албания, главный политический, экономический и культурный центр страны. Город образует самостоятельную административную единицу, а также является административным центром области и округа Тирана.







Лонгйир — крупнейший населённый пункт и административный центр норвежской провинции Свальбард. Лонгйир — самое северное в мире поселение с населением свыше тысячи человек.







Гавана — столица Республики Куба, политический, экономический и культурный центр страны, административный центр провинции Гавана.







Вроцлав, старое русское название — Бреславль— столица Силезии, город на правах повята, один из самых крупных и самых старых городов Польши, расположенный на обоих берегах среднего течения Одры, на Силезской низменности.







Чинкве-Терре, Чинке-Терре — национальный парк Италии, включает рукотворные террасы и пять небольших поселений на побережье Генуэзского залива в провинции Специя административного региона Лигурия.







Шавен — город в Марокко, который известен своей архитектурой и тем, что подавляющее большинство стен зданий в нём окрашены в различные оттенки синего и голубого.







Сан-Хуан — столица и крупнейший город Пуэрто-Рико. По данным переписи 2000 года, в нём проживают 433 373 человека, что делает его 42-м по размеру городом под управлением США.







Нассау — столица Багамских Островов, торговый и культурный центр, а также самый крупный город страны. Находится на острове Нью-Провиденс. У Нассау красивая гавань и оживлённый морской порт.







Ментона — курортный город, порт и коммуна на юго-востоке Франции на Лазурном Берегу Средиземного моря, в 30 км от города Ниццы в регионе Прованс — Альпы — Лазурный берег, департамент Приморские Альпы, округ Ницца, кантон Ментона.







Рейкьявик — столица и крупнейший город, а также община Исландии. Это самая северная в мире столица государства.







Стамбул — крупнейший город Турции, главный торговый, промышленный и культурный центр, основной порт страны. Расположен на берегах пролива Босфор, разделяющего его на европейскую и азиатскую части, соединённые мостами и метротоннелем.







Бурано — островной квартал Венеции, расположенный на удалении 7 км от центра города, рядом с Торчелло, с населением 2724 жителя. Известен своими ярко окрашенными домами.



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