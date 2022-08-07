Мари-Антуан Карем: выдающийся король поваров

У ворот Парижа сидел маленький мальчик, в руках которого был зажат узелок с вещами, а в кармане протертых до дыр штанишек – несколько монет. Люди, проходившие мимо, смотрели на него с состраданием, но никто тогда не мог знать, что этот нищий бродяжка станет поваром королей и королем поваров.









Поваренок

Повар-архитектор

Король поваров