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Как появилась красная телефонная будка и что у неё общего с кладбищем и Pink Floyd




Когда в 1921 году почта Великобритании впервые презентовала публике свою первую телефонную будку, публика осталась недовольна. Не то, чтобы будка была прямо уж ужасна, но все равно было «как-то не то». Это была простая, как коробка, форма с пирамидальной крышей и шпилем на верхушке. Очень простой силуэт, и возможно, именно поэтому он никому не пришелся по душе.

Первый вариант телефонной будки в Великобритании.

Первый вариант телефонной будки в Великобритании.


Затем, чтобы больше не попасть впросак, был организован конкурс на лучшую телефонную будку. В конкурсе участвовали лучшие дизайнеры Великобритании — Роберт Лоример, Джон Бёрнет, Джилс Гилберт Скотт плюс дизайнеры из Почты Британии и Бирмингемского Гражданского Общества.
Первая телефонная будка К1.

Первая телефонная будка К1.

 

Роберт Лоример был архитектором и дизайнером Национального военного мемориала в Эдинбургском замке. Джон Бёрнет создал много престижных зданий по всей Великобритании. Джилз Гилберт Скотт был архитектором Кембриджской университетской библиотеки, Леди-Маргарет-Холл и знаменитой электростанции Баттерси, которую можно увидеть на обложке альбома Pink Floyd «Animals» (1977). Однако самой известной работой Скотта была именно телефонная будка, которую мы все сейчас знаем.
Вид электростанции Баттерси с северного берега Темзы.

Вид электростанции Баттерси с северного берега Темзы.

 
Студийный альбом Pink Floyd - Animals.

Студийный альбом Pink Floyd - Animals.

 

Если первая будка была бетонной, кремового цвета, а красной была лишь деревянная дверь, то новая будка, сделанная из металла, была полностью красной. По крайней мере, на красном цвете настояло само почтовое управление — чтобы будку было хорошо видно издали. Вместо острого конуса на крыше появилась покатая куполообразная крыша. У каждой стороны будки были рифленые карнизы, три стены будки были стеклянными с декоративными накладками, а внутри было проведено освещение, которое позволяло даже в темноте хорошо видеть набираемый номер и написанное в телефонной книге. На фронтонах новой телефонной будке (она получила название К2 — Kiosk № 2) была выгравирована корона Тюдоров.
Красная телефонная будка К2.

Красная телефонная будка К2.

 

Дизайн новой телефонной будки был во многом вдохновлен дизайном мавзолея Элизы Соун — жены знаменитого лондонского архитектора и коллекционера старины Джона Соуна. В Лондоне даже можно найти музей сэра Соуна, и мавзолей Элизы — также является одной из работ Джона Соуна. Мавзолей находится на старом кладбище Сент-Панкрас, и при взгляде на него действительно можно угадать знакомые очертания. То, что эти сходства не случайны — очевидно. Особенно учитывая, что сам Джилз Гилберт Скотт как раз к тому времени стал одним из покровителей музея Соуна.
Мавзолей Элизы Соун.

Мавзолей Элизы Соун.

 
Картина Джорджа Бейзеви, изображающая мавзолей Элизы Соун.

Картина Джорджа Бейзеви, изображающая мавзолей Элизы Соун.

 

Новую телефонную будку публика приняла благосклонно. Изначально Скотт хотел покрасить ее в серебристый цвет, а внутри отделать сине-зеленым, но почтовое управление внесло свои коррективы. Они заказали сразу 1700 будок, которые установили по всему Лондону. Через пять лет дизайнер еще немного модифицировал будку, представив вариант К3 — такую же по форме будку, но меньше, легче, и соответственно — дешевле в производстве.
Красная телефонная будка в Лондоне.

Красная телефонная будка в Лондоне.

 
Будка К6 (слева) и К2.

Будка К6 (слева) и К2.

 

Позже появилась модель K6, а в 1996 году — KX100 PLUS. С появлением сотовой связи, количество будок стало сокращаться, но и сейчас они являются визитной карточкой Великобритании.

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