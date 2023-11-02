Как появилась красная телефонная будка и что у неё общего с кладбищем и Pink Floyd

Когда в 1921 году почта Великобритании впервые презентовала публике свою первую телефонную будку, публика осталась недовольна. Не то, чтобы будка была прямо уж ужасна, но все равно было «как-то не то». Это была простая, как коробка, форма с пирамидальной крышей и шпилем на верхушке. Очень простой силуэт, и возможно, именно поэтому он никому не пришелся по душе.
Первый вариант телефонной будки в Великобритании.
Затем, чтобы больше не попасть впросак, был организован конкурс на лучшую телефонную будку. В конкурсе участвовали лучшие дизайнеры Великобритании — Роберт Лоример, Джон Бёрнет, Джилс Гилберт Скотт плюс дизайнеры из Почты Британии и Бирмингемского Гражданского Общества.
Первая телефонная будка К1.
Роберт Лоример был архитектором и дизайнером Национального военного мемориала в Эдинбургском замке. Джон Бёрнет создал много престижных зданий по всей Великобритании. Джилз Гилберт Скотт был архитектором Кембриджской университетской библиотеки, Леди-Маргарет-Холл и знаменитой электростанции Баттерси, которую можно увидеть на обложке альбома Pink Floyd «Animals» (1977). Однако самой известной работой Скотта была именно телефонная будка, которую мы все сейчас знаем.
Вид электростанции Баттерси с северного берега Темзы.
Студийный альбом Pink Floyd - Animals.
Если первая будка была бетонной, кремового цвета, а красной была лишь деревянная дверь, то новая будка, сделанная из металла, была полностью красной. По крайней мере, на красном цвете настояло само почтовое управление — чтобы будку было хорошо видно издали. Вместо острого конуса на крыше появилась покатая куполообразная крыша. У каждой стороны будки были рифленые карнизы, три стены будки были стеклянными с декоративными накладками, а внутри было проведено освещение, которое позволяло даже в темноте хорошо видеть набираемый номер и написанное в телефонной книге. На фронтонах новой телефонной будке (она получила название К2 — Kiosk № 2) была выгравирована корона Тюдоров.
Красная телефонная будка К2.
Дизайн новой телефонной будки был во многом вдохновлен дизайном мавзолея Элизы Соун — жены знаменитого лондонского архитектора и коллекционера старины Джона Соуна. В Лондоне даже можно найти музей сэра Соуна, и мавзолей Элизы — также является одной из работ Джона Соуна. Мавзолей находится на старом кладбище Сент-Панкрас, и при взгляде на него действительно можно угадать знакомые очертания. То, что эти сходства не случайны — очевидно. Особенно учитывая, что сам Джилз Гилберт Скотт как раз к тому времени стал одним из покровителей музея Соуна.
Мавзолей Элизы Соун.
Картина Джорджа Бейзеви, изображающая мавзолей Элизы Соун.
Новую телефонную будку публика приняла благосклонно. Изначально Скотт хотел покрасить ее в серебристый цвет, а внутри отделать сине-зеленым, но почтовое управление внесло свои коррективы. Они заказали сразу 1700 будок, которые установили по всему Лондону. Через пять лет дизайнер еще немного модифицировал будку, представив вариант К3 — такую же по форме будку, но меньше, легче, и соответственно — дешевле в производстве.
Красная телефонная будка в Лондоне.
Будка К6 (слева) и К2.
Позже появилась модель K6, а в 1996 году — KX100 PLUS. С появлением сотовой связи, количество будок стало сокращаться, но и сейчас они являются визитной карточкой Великобритании.
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