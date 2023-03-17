Недоступный Ниихау: как живёт население самого закрытого острова на Гавайях

Есть такие места на планете, попасть в которые довольно сложно, причём если одни становятся недоступными из-за географического положения, климата или опасности для визитёров, то другие оказываются таковыми по велению других людей. Именно так случилось с гавайским островом Ниихау, который уже полтора столетия остаётся закрытой территорией для большинства населения Земли. А те, кто живут там, не могут свободно покинуть остров. Но их всё устраивает, несмотря на то, что они живут, как двести лет назад, практически без благ современной цивилизации.
Живописный, но недоступный для большинства остров. /Фото: nicko.ru
История этого удивительного острова как закрытого объекта для большинства людей в мире начинается с приезда туда миссис Элизабет МакХатчесон Синклер из Шотландии. Овдовевшая женщина с сильным характером, решила купить далёкую землю, чтобы её семье было где заниматься фермерством - на своих владениях они все попросту не помещались. Правда, освоению Ниихау могли помешать местные жители, но с ними предприимчивая англичанка сумела договориться: она заключила сделку с местным королём Камехамехом по продаже острова за 10 тысяч долларов золотом. Однако взамен она должна была пообещать, что все члены её семьи будут обязаны охранять местных жителей от постороннего влияния и чтить и беречь их традиции и жизненный уклад.
Миссис Элизабет Синклер - первая хозяйка острова. /Фото: wikipedia.org
С тех пор прошло много лет, а потомки Элизабет Синклер, которые ныне носят фамилию Робинсон, беспрекословно выполняют волю своего предка. Так, они не соглашаются продать остров, который фактически единственный не является подконтрольным США из территории Гавайев. Кроме того, местное население продолжает обособленно проживать в единственной деревне под названием Пуувай. Остров является закрытой территорией для всех, кто не является жителем Ниихау, а попасть туда можно только по приглашению владельцев. Долгое время туда не пускали и туристов, однако сегодня иногда туда всё-таки можно попасть, правда, при одном условии - люди с большой земли не имеют права контактировать с местным населением.
Местное населения острова. /Фото: fishki.net
Да и сами аборигены всячески отгораживаются от такой возможности: охрана традиционного гавайского уклада продиктовала ряд специальных правил на Ниихау. Так, там практически нет никаких достижений цивилизации: отсутствуют мобильная связь и интернет, а электричество появилось совсем недавно, после установки солнечных батарей. Нет на острове и транспорта, кроме велосипедов, а также водопровода, поэтому местные используется дождевая вода. Деревня лишена всяческой инфраструктуры - от магазинов до полицейских участков даже больниц. А в единственной школе маленьких гавайцев два учителя учат только чтению, письму и счёту.
Попасть на остров можно разве что вертолетом. /Фото: tripadvisor.com
Впрочем, и понять местных будет трудно: они говорят на уникальном местом диалекте, сохранившимся с позапрошлого столетия. Хотя официальным языком является английский. Немало запретов существует на Ниихау и в быту: не разрешено употребление алкоголя и курение сигарет, а мужскому населению нельзя отращивать длинные волосы и бороды. По сути, занимаются они только первобытными занятиями: собирательством, земледелием, рыбным промыслом и охотой, а ещё изготовляют украшения из редких ракушек. Последние Робинсоны реализуют на рынках Гонолулу.
Жители Ниихау максимально обособлены от чужаков. /Фото: travelask.ru
Однако продовольственные проблемы на острове всё-таки присутствуют, поэтому еда также доставляется по воде с соседних островов, а туристы, занявшиеся сафари, обязаны оставить мясо убитых животных местным жителям. Причина такого дополнительного снабжения в засушливом климате острова. Помогают содержать жителей Ниихау власти США: всё дело в том, что на нежилой части острова Робинсоны разрешили использовать эту территорию для размещения систем противоракетной обороны. Правда, на большее они не соглашаются, и многолетние попытки американских чиновников договориться о покупке острова, пока ни к чему не приводят.
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