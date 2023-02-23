Почему раскаленное масло стреляет на сковородке, и как «заставить» его не разбрызгиваться

Несмотря на большое количество кухонной бытовой техники, самостоятельно готовить все же приходится / Фото: blog.mednote.life

Раскаленное растительное масло разбрызгивается во все стороны при попадании жидкости на сковороду / Фото: balakovo24.ru

Брызги масла загрязняют кухонные поверхности и могут сильно обжечь / Фото: liveinternet.ru

Подсолнечное масло не будет «стрелять», если в него добавить немного соли / Фото: germania.one

Дно сковороды также можно накрыть пергаментом / Фото: happybones.ru