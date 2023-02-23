Почему раскаленное масло стреляет на сковородке, и как «заставить» его не разбрызгиваться

Для большинства женщин кухня является мастерской, офисом и личным кабинетом. Здесь мы проводим немалую часть своей жизни. Готовка – неотъемлемый процесс, особенно, если накормить необходимо всю семью. Естественно, современным хозяйкам намного проще, так как у них есть много «умных» помощников: мультиварка, микроволновая печь, посудомоечная машина, кухонный комбайн, блендер и много другой техники.
Несмотря на большое количество кухонной бытовой техники, самостоятельно готовить все же приходится / Фото: blog.mednote.life
Но это не значит, что не нужно совсем ничего делать. Если мы не постараемся, ничто из перечисленного работать не будет. Но не во всех случаях эта техника актуальна. Поэтому мы готовим на плите, а потом самостоятельно убираем кухню по завершении процесса. Сложнее всего справиться с застывшим растительным маслом, появившемся на разных кухонных поверхностях.
Раскаленное растительное масло разбрызгивается во все стороны при попадании жидкости на сковороду / Фото: balakovo24.ru
«Стреляет» нагретое масло в одном случае – когда в него попадает, например, бульон или вода, ну или в случае, когда наливается оно на мокрую сковороду, что изредка, но бывает.
Брызги масла загрязняют кухонные поверхности и могут сильно обжечь / Фото: liveinternet.ru
И эта «стрельба» является настоящей проблемой. Заключается она не только в том, что отмывать все эти потеки потом сложно, но еще и в процессе готовки очень непросто подойти к такой «бушующей» сковороде. Раскаленное масло, попадая на тело, вызывает сильный ожог.
Подсолнечное масло не будет «стрелять», если в него добавить немного соли / Фото: germania.one
Справиться с задачей можно быстро и просто. Его необходимо немного подсолить, и этого достаточно.
Дно сковороды также можно накрыть пергаментом / Фото: happybones.ru
Еще один метод заключается в том, чтобы сухое дно сковороды накрыть пергаментом. Ну а потом можно жарить все что угодно обычным способом. И масло не разбрызгивается, и сковороду легко мыть.
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