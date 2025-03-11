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10 самых опасных мест на карте, от посещения которых стоит воздержаться

Множество живописных уголков Земли остаются недоступными для туристов из-за нестабильной политической обстановки, боевых действий, угрозы терактов и опасного местоположения.

10 самых опасных мест на карте, от посещения которых стоит воздержаться

Пальмира – это памятник древнеримской архитектуры в Сирии, являющийся объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО. До начала войны в 2011 году Пальмиру ежегодно посещали около 150 тысяч туристов.

В 2015 году Пальмира была захвачена боевиками ИГИЛ, которые уничтожили несколько ключевых монументов.


10 самых опасных мест на карте, от посещения которых стоит воздержаться

Живописные озёра в Банди-Амире, первом и единственном национальном парке Афганистана, манят своей красотой, но посещение этой страны в Центральной Азии стоит отложить до более спокойных времён.

10 самых опасных мест на карте, от посещения которых стоит воздержаться

Заброшенная деревня в Кавказских горах в Дагестане, Северо-Кавказский федеральный округ. Последние жители деревни умерли в 2015 году.

10 самых опасных мест на карте, от посещения которых стоит воздержаться

Вид, открывающийся с Каракорумского шоссе, самой высокогорной международной трассы в мире, пролегающей через Хунджерабский перевал на высоте 4693 метров. Дорога соединяет Китай и Пакистан и является одной из самых опасных в мире.

10 самых опасных мест на карте, от посещения которых стоит воздержаться

Живописные саванны Мали способны очаровать любого туриста, однако, путешествие в это государство в Западной Африке представляет большую опасность из-за высокой угрозы терактов и похищений.

10 самых опасных мест на карте, от посещения которых стоит воздержаться

Посещение Бейрута, столицы Ливана, может представлять опасность из-за угрозы терактов.

10 самых опасных мест на карте, от посещения которых стоит воздержаться

Всемирное семенохранилище на Шпицбергене, в котором собраны образцы семян основных сельскохозяйственных культур на случай экологической катастрофы, тщательно охраняется. Доступ к семенохранилищу имеют немногие.

10 самых опасных мест на карте, от посещения которых стоит воздержаться

Военный на вершине вулкана Пэктусан в Северной Корее, которая является одной из самых закрытых стран мира. Иностранцы могут путешествовать по Северной Корее лишь под постоянным наблюдением гидов.

10 самых опасных мест на карте, от посещения которых стоит воздержаться

На фото: департамент Ликуала в Демократической Республике Конго.
Непрекращающиеся гражданские конфликты в Конго делают эту страну непривлекательным и опасным туристическим направлением.

10 самых опасных мест на карте, от посещения которых стоит воздержаться

61-километровая Дорога смерти в регионе Юнгас в Боливии ежегодно уносит около 300 жизней, но это не останавливает любителей экстремального велоспорта. Дорога, ведущая из Ла-Паса в Коройко, пролегает на высоте более 4,5 тысячи метров.

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