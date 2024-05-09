Как практично обустроить дачный участок

Секретом сохранения идеального участка без особых усилий является правильное планирование и организация пространства. Уже давно многие дачники не видят смысла в засаживании земельного участка грядками и кустарниками, не делают закатки на зиму не варят соки и варенья.







Однако, за участком даже в таком случае приходится следить. Подстригать газон, обрабатывать цветы и деревья, следить за состоянием построек и садовых дорожек. И всё же, даже этих занятий можно избежать, если правильно обустроить свой огород.





Больше простора для растений



1. Использовать мульчу

2. Выбрать неприхотливые растения

3. Зонирование участка

4. Использовать технику «ленивого садоводства»

5. Сделать участок устойчивым к неблагоприятным условиям

6. Установка системы автоматического полива позволит забыть о ежедневном посещении участка для полива растений

МульчаВыложив слой мульчи на грядки и цветники, получается защита почвы от сорняков и минимхируется необходимость полива. Мульчирование - это практика покрытия почвы между растениями защитным материалом, обычно называемым мульчей. Мульча может состоять из измельченной коры деревьев, листвы, каменной крошки или сена для грядок.Мульча образует барьер, уменьшающий испарение и сохраняющий влагу в почве. Это особенно выгодно в засушливые периоды, а также препятствует прорастанию сорняков, блокируя попадание света на семена. Она изолирует корни растений, защищая их от резких перепадов температуры. Это особенно важно в районах с суровыми зимами.По мере разложения мульча высвобождает питательные вещества, обогащая почву и улучшая ее структуру.В зависимости от участка сада, целесообразно использовать мульчу различного размера: крупную фракцию для подсыпки вокруг деревьев и кустарников, мелкую для укрытия цветников. Однако, при сильных порывах ветра она может разноситься по всей территории сада.Крупная мульчаПри реконструкции существующего сада необходимо тщательно удалить сорняки с участков, сделать отверстия в геотекстиле для имеющихся растений и уложить его. После этого поверх геотекстиля равномерно распределить измельченную кору. Высота слоя должна составлять не менее 5 см, а оптимально — от 7 до 10 см. Если слой будет слишком тонким, он быстро перемешается с почвой, и сорняки будут по-прежнему прорастать с той же интенсивностью.Есть много неприхотливых цветовОтдать предпочтение таким растениям, которые не требуют особого ухода и хорошо адаптируются к окружающим условиям: суккуленты, кактусы, лаванда, розмарин. Их практически не нужно в поливе и контейнере.Гармоничное сочетание растений с условиями участка минимизирует усилия по уходу. Приоритет отдается многолетникам над однолетниками, что устраняет необходимость ежегодного выращивания из семян и планирования посадок.При выборе растений для живой изгороди одним из важных факторов является скорость их роста. Среди быстрорастущих видов, которые используются для создания живых изгородей, выделяются спирея, бересклет, бирючина и пузыреплодник. Их быстрый рост позволяет быстро сформировать плотный зеленый барьер, требуя при этом регулярной стрижки.И сделать из них настоящий садДругим быстрорастущим растением является девичий виноград. Его лианы быстро разрастаются, эффективно скрывая неприглядные заборы и строения. Преимуществом быстрорастущих растений является то, что через несколько лет после посадки, когда живая изгородь достигнет желаемых размеров, необходимость в частой стрижке отпадет.Зонирование увеличивает пространствоРазделить его на зоны с различными функциями: цветник, овощной городок, место для отдыха. Так более эффективно можно управлять пространством. Чем меньше элементов на участке, тем меньше необходимость в уборке и уходе. Оптимально выбрать несколько возможных зон (отдых, барбекю, огород) и предусмотреть возможность использования одних элементов для нескольких целей.Создать приподнятые грядки, с помощью стационарных ограждений, рассчитанных на несколько лет. Обычно на дно укладывается дренаж для обеспечения оттока влаги. С такими конструкциями нет необходимости ежегодно перекапывать почву, достаточно рыхлить и корректировать бортики.Меньше зарастаютОптимальная высота грядок составляет 60-80 см. Более высокие грядки затруднят полив, так как придется поднимать тяжелые лейки с водой над бортиками. На высоких грядках не рекомендуется выращивать многолетние растения, такие как клубника, поскольку земля в отдельно стоящих коробах сильно промерзает зимой, что может привести к гибели корней. С другой стороны, однолетние растения, травы и зелень будут прекрасно себя чувствовать на таких грядках.Лук и зелень могут расти самиЭтот подход предполагает минимальное вмешательство человека в природные процессы. Выбрать растения, которые способны расти и размножаться самостоятельно.Газоны требуют постоянного внимания и ухода, включая регулярную стрижку, полив, аэрацию, удобрение и подсев. Вместо них можно использовать террасную доску на зоне отдыха, застелив ее террасной доской, которая долговечна и требует минимального ухода. Низкорослый клевер, застелив им лужайку, который не нуждается в стрижке или поливе, создавая восхитительное зеленое покрытие. Почвопокровные растения под деревьями, которые эффективно укореняются и растут, подавляя сорняки и создавая привлекательный декоративный эффект.Такая дорожка не нуждается в уходеВыбирать прочные материалы для долговечных садовых дорожек. Традиционная брусчатка требует регулярной очистки чистящими средствами и щеткой. Для этого понадобится шланг, мойка высокого давления или ведро с водой. Кроме того, швы необходимо обновлять песком каждые несколько лет. Более того, на неустойчивых почвах такие дорожки подвержены деформации.Вместо них можно использовать — каменную крошку, булыжники (природные камни-булыжники создают прочное и долговечное покрытие, которому не нужен уход), пошаговые плиты.Стиль новой волныВыбрать растения, которые хорошо переносят засуху, холод и другие экстремальные явления. Либо обустроить сад в стиле «новой волны». Это нетронутый рукой человека сад. Концепция, популяризированная голландским мастером Питом Удольфом, воплощает принцип естественности. Растения располагаются в непринужденной манере, отражая их естественное произрастание. Плавные извилины дорожек напоминают лесные тропинки, вплетаясь в живописные посадки.В отличие от традиционных садов, сад «новой волны» сохраняет свою декоративность круглый год, требуя минимального ухода. Залог успеха — тщательный подбор растений, которые гармонично сменяют друг друга в течение сезонов, обеспечивая постоянную привлекательность.Цветники должны включать как минимум три яруса: Верхний ярус: Существующие деревья и крупные кустарники. Средний ярус: Злаки, цветущие многолетники средней высоты. Нижний ярус: Однолетние и почвопокровные растения.Красиво и легкоОколо 70% цветника должны составлять структурообразующие растения, например, злаки, травы и цветущие многолетники, типичные для данного региона. Оставшиеся 30% отведены декоративным растениям, которые добавляют яркие цветовые акценты и привлекают внимание.Самое сложное проложить такой волопроводПри отсутствии осадков необходимо поливать сад до двух раз в неделю, а газон — еще чаще. Чтобы избавиться от утомительного труда с лейками и шлангами, рекомендуется установить автоматизированную систему полива.Существует два основных варианта организации автоматического полива, каждый из которых имеет свои преимущества и недостатки.Автоматический полив с таймером для включения и выключения полива в определенное время. Однако он не учитывает такие факторы, как осадки и состояние почвы.Устанковка таймераУмный автоматический полив - самый дорогостоящий и сложный, но наиболее надежный и эффективный вариант. Система включает в себя подземную сеть кабелей питания и труб водопровода, разбрызгиватели для полива над поверхностью, а также пульт управления для настройки графика полива.Монтаж подобных комплексов рекомендуется до возведения теплиц и осуществления посадок, а реализацией проектов зачастую занимаются специализированные подрядные организации.Для небольших участков экономически выгодным решением может стать система капельного полива, основанная на сети шлангов с перфорированными отверстиями или форсунками, через которые осуществляется равномерное распределение воды.Капельный полив