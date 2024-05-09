Как практично обустроить дачный участок

Секретом сохранения идеального участка без особых усилий является правильное планирование и организация пространства. Уже давно многие дачники не видят смысла в засаживании земельного участка грядками и кустарниками, не делают закатки на зиму не варят соки и варенья.
Однако, за участком даже в таком случае приходится следить. Подстригать газон, обрабатывать цветы и деревья, следить за состоянием построек и садовых дорожек. И всё же, даже этих занятий можно избежать, если правильно обустроить свой огород.
Больше простора для растений
1. Использовать мульчу
Мульча
Выложив слой мульчи на грядки и цветники, получается защита почвы от сорняков и минимхируется необходимость полива. Мульчирование - это практика покрытия почвы между растениями защитным материалом, обычно называемым мульчей. Мульча может состоять из измельченной коры деревьев, листвы, каменной крошки или сена для грядок.
Мульча образует барьер, уменьшающий испарение и сохраняющий влагу в почве. Это особенно выгодно в засушливые периоды, а также препятствует прорастанию сорняков, блокируя попадание света на семена. Она изолирует корни растений, защищая их от резких перепадов температуры. Это особенно важно в районах с суровыми зимами.
По мере разложения мульча высвобождает питательные вещества, обогащая почву и улучшая ее структуру.
В зависимости от участка сада, целесообразно использовать мульчу различного размера: крупную фракцию для подсыпки вокруг деревьев и кустарников, мелкую для укрытия цветников. Однако, при сильных порывах ветра она может разноситься по всей территории сада.
Крупная мульча
При реконструкции существующего сада необходимо тщательно удалить сорняки с участков, сделать отверстия в геотекстиле для имеющихся растений и уложить его. После этого поверх геотекстиля равномерно распределить измельченную кору. Высота слоя должна составлять не менее 5 см, а оптимально — от 7 до 10 см. Если слой будет слишком тонким, он быстро перемешается с почвой, и сорняки будут по-прежнему прорастать с той же интенсивностью.
2. Выбрать неприхотливые растения
Есть много неприхотливых цветов
Отдать предпочтение таким растениям, которые не требуют особого ухода и хорошо адаптируются к окружающим условиям: суккуленты, кактусы, лаванда, розмарин. Их практически не нужно в поливе и контейнере.
Гармоничное сочетание растений с условиями участка минимизирует усилия по уходу. Приоритет отдается многолетникам над однолетниками, что устраняет необходимость ежегодного выращивания из семян и планирования посадок.
При выборе растений для живой изгороди одним из важных факторов является скорость их роста. Среди быстрорастущих видов, которые используются для создания живых изгородей, выделяются спирея, бересклет, бирючина и пузыреплодник. Их быстрый рост позволяет быстро сформировать плотный зеленый барьер, требуя при этом регулярной стрижки.
И сделать из них настоящий сад
Другим быстрорастущим растением является девичий виноград. Его лианы быстро разрастаются, эффективно скрывая неприглядные заборы и строения. Преимуществом быстрорастущих растений является то, что через несколько лет после посадки, когда живая изгородь достигнет желаемых размеров, необходимость в частой стрижке отпадет.
3. Зонирование участка
Зонирование увеличивает пространство
Разделить его на зоны с различными функциями: цветник, овощной городок, место для отдыха. Так более эффективно можно управлять пространством. Чем меньше элементов на участке, тем меньше необходимость в уборке и уходе. Оптимально выбрать несколько возможных зон (отдых, барбекю, огород) и предусмотреть возможность использования одних элементов для нескольких целей.
Создать приподнятые грядки, с помощью стационарных ограждений, рассчитанных на несколько лет. Обычно на дно укладывается дренаж для обеспечения оттока влаги. С такими конструкциями нет необходимости ежегодно перекапывать почву, достаточно рыхлить и корректировать бортики.
Меньше зарастают
Оптимальная высота грядок составляет 60-80 см. Более высокие грядки затруднят полив, так как придется поднимать тяжелые лейки с водой над бортиками. На высоких грядках не рекомендуется выращивать многолетние растения, такие как клубника, поскольку земля в отдельно стоящих коробах сильно промерзает зимой, что может привести к гибели корней. С другой стороны, однолетние растения, травы и зелень будут прекрасно себя чувствовать на таких грядках.
4. Использовать технику «ленивого садоводства»
Лук и зелень могут расти сами
Этот подход предполагает минимальное вмешательство человека в природные процессы. Выбрать растения, которые способны расти и размножаться самостоятельно.
Газоны требуют постоянного внимания и ухода, включая регулярную стрижку, полив, аэрацию, удобрение и подсев. Вместо них можно использовать террасную доску на зоне отдыха, застелив ее террасной доской, которая долговечна и требует минимального ухода. Низкорослый клевер, застелив им лужайку, который не нуждается в стрижке или поливе, создавая восхитительное зеленое покрытие. Почвопокровные растения под деревьями, которые эффективно укореняются и растут, подавляя сорняки и создавая привлекательный декоративный эффект.
Такая дорожка не нуждается в уходе
Выбирать прочные материалы для долговечных садовых дорожек. Традиционная брусчатка требует регулярной очистки чистящими средствами и щеткой. Для этого понадобится шланг, мойка высокого давления или ведро с водой. Кроме того, швы необходимо обновлять песком каждые несколько лет. Более того, на неустойчивых почвах такие дорожки подвержены деформации.
Вместо них можно использовать — каменную крошку, булыжники (природные камни-булыжники создают прочное и долговечное покрытие, которому не нужен уход), пошаговые плиты.
5. Сделать участок устойчивым к неблагоприятным условиям
Стиль новой волны
Выбрать растения, которые хорошо переносят засуху, холод и другие экстремальные явления. Либо обустроить сад в стиле «новой волны». Это нетронутый рукой человека сад. Концепция, популяризированная голландским мастером Питом Удольфом, воплощает принцип естественности. Растения располагаются в непринужденной манере, отражая их естественное произрастание. Плавные извилины дорожек напоминают лесные тропинки, вплетаясь в живописные посадки.
В отличие от традиционных садов, сад «новой волны» сохраняет свою декоративность круглый год, требуя минимального ухода. Залог успеха — тщательный подбор растений, которые гармонично сменяют друг друга в течение сезонов, обеспечивая постоянную привлекательность.
Цветники должны включать как минимум три яруса: Верхний ярус: Существующие деревья и крупные кустарники. Средний ярус: Злаки, цветущие многолетники средней высоты. Нижний ярус: Однолетние и почвопокровные растения.
Красиво и легко
Около 70% цветника должны составлять структурообразующие растения, например, злаки, травы и цветущие многолетники, типичные для данного региона. Оставшиеся 30% отведены декоративным растениям, которые добавляют яркие цветовые акценты и привлекают внимание.
6. Установка системы автоматического полива позволит забыть о ежедневном посещении участка для полива растений
Самое сложное проложить такой волопровод
При отсутствии осадков необходимо поливать сад до двух раз в неделю, а газон — еще чаще. Чтобы избавиться от утомительного труда с лейками и шлангами, рекомендуется установить автоматизированную систему полива.
Существует два основных варианта организации автоматического полива, каждый из которых имеет свои преимущества и недостатки.
Автоматический полив с таймером для включения и выключения полива в определенное время. Однако он не учитывает такие факторы, как осадки и состояние почвы.
Устанковка таймера
Умный автоматический полив - самый дорогостоящий и сложный, но наиболее надежный и эффективный вариант. Система включает в себя подземную сеть кабелей питания и труб водопровода, разбрызгиватели для полива над поверхностью, а также пульт управления для настройки графика полива.
Монтаж подобных комплексов рекомендуется до возведения теплиц и осуществления посадок, а реализацией проектов зачастую занимаются специализированные подрядные организации.
Для небольших участков экономически выгодным решением может стать система капельного полива, основанная на сети шлангов с перфорированными отверстиями или форсунками, через которые осуществляется равномерное распределение воды.
Капельный полив
Читать далее →
Свежие комментарии