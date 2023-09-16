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Вечная свеча своими руками

Каждый должен иметь такую свечу-фонарик в своём подвале на непредвиденный случай отключения света. Такая вечная свеча будет гореть ярко до полугода.

Вечная свеча своими руками

Для её создания вам понадобятся следующие материалы:


20-кубовый шприц (только корпус);
ртутный датчик наклона (выключатель);
2 мини-пальчиковые батарейки;
выводной светодиод 5 мм (2 шт.);
бутылка;
2 таблетки аспирина.
От шприца оставьте только корпус. Подготавливаем ртутный выключатель.

Вечная свеча своими руками

Изолируем провода. Припаиваем плюс на минус к батарейкам.

Вечная свеча своими руками

Приматываем кусок изоленты.

Вечная свеча своими руками

Припаиваем два светодиода.

Вечная свеча своими руками

Батарейки вровень, очень плотно входят в шприц.

Вечная свеча своими руками

А сам шприц идеально вставляется в горлышко бутылки. Выступающие части шприца обрезаем. Пока что шприц вынимаем.

Вечная свеча своими руками

В бутылку бросаем аспирин и наливаем воду. Это нужно для того, чтобы вода не зацвела. Вставляем нить и шприц в бутылку, достаём нить. Создаётся герметичная конструкция.

Вечная свеча своими руками

Вставляем батарейки. Светильник уже готов! Осталось только сделать ножку-основание, чтобы было удобно ставить бутылку.

Вечная свеча своими руками

Это можно сделать из крышки от канистры. Вырежьте отверстие в крышке.

Вечная свеча своими руками

Накрутите на горлышко, а затем закройте обычной крышкой бутылку. При переворачивании срабатывает датчик, и фонарик включается. Если пользоваться им не часто, то его спокойно хватит и на год!

Вечная свеча своими руками
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