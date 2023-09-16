Каждый должен иметь такую свечу-фонарик в своём подвале на непредвиденный случай отключения света. Такая вечная свеча будет гореть ярко до полугода.
Для её создания вам понадобятся следующие материалы:
20-кубовый шприц (только корпус);
ртутный датчик наклона (выключатель);
2 мини-пальчиковые батарейки;
выводной светодиод 5 мм (2 шт.);
бутылка;
2 таблетки аспирина.
От шприца оставьте только корпус. Подготавливаем ртутный выключатель.
Изолируем провода. Припаиваем плюс на минус к батарейкам.
Приматываем кусок изоленты.
Припаиваем два светодиода.
Батарейки вровень, очень плотно входят в шприц.
А сам шприц идеально вставляется в горлышко бутылки. Выступающие части шприца обрезаем. Пока что шприц вынимаем.
В бутылку бросаем аспирин и наливаем воду. Это нужно для того, чтобы вода не зацвела. Вставляем нить и шприц в бутылку, достаём нить. Создаётся герметичная конструкция.
Вставляем батарейки. Светильник уже готов! Осталось только сделать ножку-основание, чтобы было удобно ставить бутылку.
Это можно сделать из крышки от канистры. Вырежьте отверстие в крышке.
Накрутите на горлышко, а затем закройте обычной крышкой бутылку. При переворачивании срабатывает датчик, и фонарик включается. Если пользоваться им не часто, то его спокойно хватит и на год!
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Вечная свеча своими руками
Каждый должен иметь такую свечу-фонарик в своём подвале на непредвиденный случай отключения света. Такая вечная свеча будет гореть ярко до полугода.
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