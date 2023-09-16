Вечная свеча своими руками

Каждый должен иметь такую свечу-фонарик в своём подвале на непредвиденный случай отключения света. Такая вечная свеча будет гореть ярко до полугода.







Для её создания вам понадобятся следующие материалы:





20-кубовый шприц (только корпус);

ртутный датчик наклона (выключатель);

2 мини-пальчиковые батарейки;

выводной светодиод 5 мм (2 шт.);

бутылка;

2 таблетки аспирина.

От шприца оставьте только корпус. Подготавливаем ртутный выключатель.







Изолируем провода. Припаиваем плюс на минус к батарейкам.







Приматываем кусок изоленты.







Припаиваем два светодиода.







Батарейки вровень, очень плотно входят в шприц.







А сам шприц идеально вставляется в горлышко бутылки. Выступающие части шприца обрезаем. Пока что шприц вынимаем.







В бутылку бросаем аспирин и наливаем воду. Это нужно для того, чтобы вода не зацвела. Вставляем нить и шприц в бутылку, достаём нить. Создаётся герметичная конструкция.







Вставляем батарейки. Светильник уже готов! Осталось только сделать ножку-основание, чтобы было удобно ставить бутылку.







Это можно сделать из крышки от канистры. Вырежьте отверстие в крышке.







Накрутите на горлышко, а затем закройте обычной крышкой бутылку. При переворачивании срабатывает датчик, и фонарик включается. Если пользоваться им не часто, то его спокойно хватит и на год!





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