10 древних видов оружия, о которых многие даже не слышали

История войн – это история изобретения оружия. И стоит отметить, что даже в мире современных технологий оружие, которое создавалось сотни лет назад, и сегодня выглядит достаточно эффективным. В нашем обзоре собраны самые невероятные виды вооружения, которые сегодня выглядят достаточно странно.
1. Греческая паровая пушка
В 214 году до нашей эры войска Римской республики осадили сицилийский город Сиракузы, чтобы получить стратегический контроль над островом Сицилия. Полководец Марк Клавдий Марцелл командовал военно-морским флотом из 60 квинкерем (римских боевых галер с 5 рядами весел). Он атаковал город с моря (из Мессинского пролива), в то время, как сухопутные войска начали атаку Сиракуз с суши. Несмотря на то, что город обложили со всех сторон и блокировали от внешнего мира, его никак не удавалось взять из-за того, что в противниках у римлян был такой знаменитый изобретатель, как Архимед.
Баллисты на стенах перебили атакующую кавалерию. А со стороны моря кораблям пришлось тоже непросто. Во время осады Архимед разработал оружие, которое могло буквально превращать корабли на расстоянии до 150 метров в пепел. Для этого требовалось всего… несколько капель воды. Устройство было обманчиво простым: медная трубка нагревалась на углях, после чего в нее закидывали глиняный полый снаряд. Когда труба нагревалась до красноты, в нее заливали немного воды, которая тут же испарялась. Пар выстреливал снаряд, который при попадании в деревянный корабль заливал его легковоспламеняющимися химическими веществами.
2. Вихревая катапульта
Катапульты – военные машины, которые существовали много веков назад. В фильмах обычно показывают огромные сооружения, бомбардирующие стены камнями. В это же время китайцы разработали уменьшенный вариант этой боевой машины, которую назвали Xuanfeng или «вихревая катапульта», отличающуюся необычайной точностью. Как и снайперская винтовка, вихревая катапульта стреляла один раз, но зато точно в цель. Эти боевые машины были достаточно небольшими и их можно было быстро перемещать по полю боя, что давало им стратегическое преимущество перед более тяжелыми катапультами и требушетами, которые были более разрушительными, но гораздо менее маневренными.
3. Реактивные кошки
Вплоть до 2014 года о реактивных или ракетных кошках никто даже не слышал. По крайней, мере, никто, кроме Франца Хельма, который их изобрел. Примерно в 1530 г. н.э. артиллерийский мастер из Кельна создал руководство по ведению осадной войны. В то время в Европе начинали активно использовать порох, поэтому в руководстве было подробное описание всевозможных видов бомб с красочными иллюстрациями. Среди них было описание ракетной кошки. Рекомендовалось поймать кота из осажденного города, привязать к нему бомбу и отпустить. Кот якобы удерет к себе домой (т.е. внутрь города), где и взорвется.
4. Тройная аркбаллиста
Баллиста — гигантский арбалет на тележке — была изобретена еще во время Древней Греции и Рима. Это было очень мощное оружие, но китайцам явно этого было мало и они создали три гигантских лука в одном. Эволюция аркбаллист, в которых использовалась пара или больше дуг, проходила постепенно, начавшись еще во время династии Тан. Записи того времени свидетельствуют о том, что аркбаллисты могли стрелять железными болтами на расстояние до 1100 метров, т. е. в три раза дальше других осадных орудий. Именно благодаря аркбаллистам монголы смогли переломить ход войны в свою пользу, что в итоге привело к возникновению династии Юань.
5. Стреляющий щит
Даже в 16-ом веке, когда огнестрельное оружие было новинкой, люди поняли, что за огнестрелом будущее. В оружейной короля Генриха VIII, помимо его любимых моргенштернов, были три пистолета и 46 огнестрельных щитов. Эти щиты, как правило, представляли собой деревянные или металлические диски с пистолетом, торчащим из центра. Хотя ранее эти щиты считались исторической диковинкой, возможно, они были довольно распространенным явлением. На некоторых щитах в музеях обнаружили следы пороха, что явно указывает на то, что их ранее активно использовали.
6. Китайский огнемет
Китайские изобретатели создали одни из самых странных орудий, которые когда-либо видел мир. Первые прототипы огнеметов, так называемые «огненные копья», появились еще в 10-м веке. Это были копья, к которым были прикреплены бамбуковые трубки, способные стрелять огнем и шрапнелью на расстояние до нескольких метров. Их вскоре сменили бамбуковые пушки, которые могли извергать огонь почти непрерывно благодаря пороху с низким содержанием нитратов.
Такие пушки могли производить почти непрерывный поток пламени в течение до пяти минут. Также в огненную смесь добавляли оксид мышьяка, который при сгорании вызывал у противника рвоту и судороги. Более того, в стволы пушек также часто засыпали острые, как бритва, осколки фарфора для дополнительной поражающей силы.
7. Хлыст-пистолет
17 марта 1834 года Джошуа Шоу запатентовал кнут с пистолетом, скрытым внутри ручки. Вместо обычного курка у этого пистолета была кнопка на рукоятке хлыста, которую можно было легко нажать большим пальцем. Это позволяло человеку пользоваться кнутом, как обычно, но при этом иметь возможность стрелять из его рукояти.
8. Хвачха
На рубеже 16-го века в Корее изобрели хвачху — первую реактивную систему залпового огня, которая могла выстреливать более 100 ракетами за один залп. Также у императоров существовали более большие версии этого оружия, которые выпускали по 200 ракет за раз. В качестве боеприпасов хвачха использовала стрелы, взрывающиеся от удара о цель.
Когда в 1592 году началось японское вторжение в страну, на вооружении у Кореи было уже сотни хванх. Во время осады Хаенджу в 1593 году 30-тысячная японская армия потерпела сокрушительное поражение от 3 тысяч солдат, горожан и воинов-монахов, которые просто залили осаждающую армию огнем со стен. Погибло более 10 тысяч захватчиков.
9. Топор-пистолет
Почти в каждой развитой культуре встречались свои протопипы ганблейдов — стреляющих клинков. Наиболее оригинальной в этом оказалась Германия, где в середине 1500-х годов были изобретены топоры со встроенными стволами. Их можно было использовать одновременно в качестве рубящего и огнестрельного оружия.
10. Хеллбёрнер
В 1584 году в начале Восьмидесятилетней войны Испания осадила Антверпен, в котором скрывались голландские повстанцы. Федериго Джиамбелли (который несколько лет назад предлагал свое изобретение испанцам, но те лишь посмеялись над ним) предложил властям Антверпена прорвать испанскую осаду при помощи «адских сжигателей» — усовершенствованных брандеров.
Город выделил ему всего 2 корабля вместо требуемых 60, но это не смутило Джиамбелли. Он сделал внутри кораблей цементные камеры (чтобы порох не взорвался случайно), которые заполнил 3000 килограммами пороха, а также впервые в истории установил часовые механизмы-взрыватели. В итоге корабли взорвались среди испанских судов, моментально убив 1 000 человек.
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