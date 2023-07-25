6 мифов о чугунной посуде

С нами не соскучишься!

Многих чугун пугает своим весом и капризами, про него сложено уже немало мифов, которые не всегда соответствуют реальности.









1. Лучшая чугунная сковородка та, которая осталась от бабушки. Нынче таких не делают.

2. Чугунная посуда требует подготовки для эксплуатации.

3. Чугунную посуду можно мыть любыми моющими средствами.

4. Чугун – вечный материал, его ничем не испортишь.

5. Эмалированный чугун удобнее в обращении.

6. Чугун подходит только для медленного томления.