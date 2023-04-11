Цыганские похороны — праздник с размахом

В давние времена кочующие цыгане хоронили своих умерших в степях. Со временем многие цыганские племена стали осёдлыми и кардинально поменяли свои обычаи.
Особое восприятие смерти
У большинства цыганских племён смерть приравнивается к «нечистым» событиям. Умирающему запрещено находиться в общем шатре или помещении. Считается, что после смерти человека все окружающие его предметы становятся «грязными», а значит, подлежат уничтожению. Поэтому все вещи покойного и окружавшие его при смерти предметы закапывают в могилу вместе с ним. У кочевых цыган человек, близкий к смерти, помещается в «бендер» — небольшой шатёр. Рядом с ни постоянно находятся родные и друзья. При этом они не плачут и не грустят, а ведут себя как всегда.
Вместе с отвращением к смерти у цыган есть и культ почитания усопшего. Несколько дней, а то и недель умерший находится в отдельном шатре и к нему идут, чтобы проститься. Многие цыгане, живущие в России и принявшие православие, считают, что в течение сорока дней душа ещё находится рядом с телом. Поэтому мёртвый всё слышит, видит и понимает, следовательно, просто так опустить его под землю нельзя. Нужно сначала выказать уважение и должным образом проститься с усопшим. И для этого устраиваются пышные цыганские поминки.
Танцы, песни и смех
На цыганских поминках грустить не принято. Обычно длятся они трое суток и проводятся в самом роскошном доме цыганского посёлка. Если же племя кочевое, то для поминок отводят большой шатёр. Все присутствующие обязаны веселиться, шутить, танцевать и петь. Согласно традициям цыганских похорон, провожать умершего в последний путь слезами и причитаниями нельзя. Ведь после смерти душа уходит в лучший мир, где нет земных страданий.
Весёлые гулянья заканчиваются на третий день, когда из дома или шатра выносят гроб с покойным. Процессии до кладбища или места захоронения отличаются яркими украшениями и наличием музыкантов. Цыганские могилы также поражают воображение, особенно если принадлежат цыганским баронам.
Шикарные могилы цыган
Кочевые племена цыган продолжают хоронить своих мертвецов в степях или лесах. Выбирают для этого уединённое место, чтобы никто ненароком не нарушил покой. А те, кто давно осел в одном месте, отправляются на кладбище. Под цыганскую могилу, как правило, выкупают сразу несколько мест. Связано это с тем, что в могиле цыгане выстраивают целые комнаты. Внутрь помещают все вещи усопшего, в том числе и мебель. На первый взгляд цыганскую могилу сложно отличить от комнаты в каком-нибудь особняке. Цыгане находят способы даже подвешивать люстры в комнаты-могилы! И с огромным размахом хоронят цыганских баронов.
Похороны цыганского барона — целое событие для его племени. В могилу кидают охапки денег, золотые украшения и памятные вещи. К самым богатым в могилы даже спускают их автомобили! После последнего прощания и подношения даров могилу закапывают и устанавливают на ней памятник. Особым шиком считается установка памятника с золотыми надписями, на котором усопший изображён в полный рост. Кое-где изображают на памятнике и родственников покойного. На могилах цыганских баронов обычно красуются целые беседки или даже часовни. В них проходят ежегодные поминки, больше похожие на праздники.
Данные обычаи в большей степени относятся к тому, как хоронят цыган в России. Но и за рубежом поминки и похороны у ромов проходят примерно так же, с песнями и плясками.
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